Главная » Видео, История, Политика

Перестроечные мифы об экономике СССР / Евгений Спицын и Егор Яковлев

12 1


На фестивале-лектории в Минске состоялась творческая встреча с Евгением Спицыным, в рамках которой на сцене обсудили перестроечные мифы об экономике СССР, поговорили о том, какими методами нужно бороться с мифологизацией, а так же ответили на вопросы зрителей из зала.

#цифроваяистория #фестивальци #егоряковлев #спицын

Фестиваль-лекторий организован при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Российского военно-исторического общества

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Евгений Юрьевич написал книгу "Ложь и правда о советской экономике", которая разоблачает многие мифы и штампы о советской экономической системе.

2. Автор считает, что существовал конкретный план перестройки, разработанный Александром Яковлевым и реализованный Михаилом Горбачевым.

3. Советская экономика сталинского периода была эффективной и конкурентоспособной, что напугало Запад.

4. В начале 1980-х годов не было серьезных предпосылок для распада СССР или краха советской системы.

5. Юрий Андропов не планировал радикальных реформ типа перестройки, в отличие от последующего руководства.

6. Существует проблема сохранения либеральных штампов и антисоветских настроений в системе образования России и Беларуси.

7. Борьба с историческими мифами требует распространения достоверной информации и формирования новой интеллектуальной элиты.

Вывод:
Беседа фокусируется на критическом переосмыслении истории СССР, особенно его экономики и периода перестройки. Евгений Юрьевич представляет альтернативный взгляд на советскую историю, противопоставляя его распространенным либеральным нарративам. Он подчеркивает необходимость борьбы с историческими мифами через просвещение и распространение достоверной информации, основанной на фактах и документах.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2e64MUnX9H4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Развал СССР — преступление без срока давности
Американцы подготовили Гитлера к войне с СССР, но Сталин их переиграл
Американцы подготовили Гитлера к войне с СССР, но Сталин их переиграл
Глава 2. Истинная суть исторической катастрофы России конца ХХ столетия. Сокрытое предтече исторической национальной катастрофы России.
Тайны сталинской экономики
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12788 9956
    chu 21 мин. назад

      Для народа важны будущие деньги. Сейчас у людей сумбур в голове как в те времена когда были ваучеры.
      Лучше бы рассказали что сейчас делать.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru