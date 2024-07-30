Перестроечные мифы об экономике СССР / Евгений Спицын и Егор Яковлев
На фестивале-лектории в Минске состоялась творческая встреча с Евгением Спицыным, в рамках которой на сцене обсудили перестроечные мифы об экономике СССР, поговорили о том, какими методами нужно бороться с мифологизацией, а так же ответили на вопросы зрителей из зала.
#цифроваяистория #фестивальци #егоряковлев #спицын
Фестиваль-лекторий организован при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Российского военно-исторического общества
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Евгений Юрьевич написал книгу "Ложь и правда о советской экономике", которая разоблачает многие мифы и штампы о советской экономической системе.
2. Автор считает, что существовал конкретный план перестройки, разработанный Александром Яковлевым и реализованный Михаилом Горбачевым.
3. Советская экономика сталинского периода была эффективной и конкурентоспособной, что напугало Запад.
4. В начале 1980-х годов не было серьезных предпосылок для распада СССР или краха советской системы.
5. Юрий Андропов не планировал радикальных реформ типа перестройки, в отличие от последующего руководства.
6. Существует проблема сохранения либеральных штампов и антисоветских настроений в системе образования России и Беларуси.
7. Борьба с историческими мифами требует распространения достоверной информации и формирования новой интеллектуальной элиты.
Вывод:
Беседа фокусируется на критическом переосмыслении истории СССР, особенно его экономики и периода перестройки. Евгений Юрьевич представляет альтернативный взгляд на советскую историю, противопоставляя его распространенным либеральным нарративам. Он подчеркивает необходимость борьбы с историческими мифами через просвещение и распространение достоверной информации, основанной на фактах и документах.
Для народа важны будущие деньги. Сейчас у людей сумбур в голове как в те времена когда были ваучеры.
Лучше бы рассказали что сейчас делать.