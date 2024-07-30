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Непристойное путешествие корабля, забитого женщинами

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Когда тюремный корабль прибыл наконец в Австралию, выяснилась суровая правда. Почти все девушки на борту были беременны...

Эта веселая история случилась в суровые годы 18 века, когда из-за жестоких законов переполнились британские тюрьмы. И короли решили сделать Австралию гигантской тюрьмой, отправив всех зеков туда.

В 1789 году корабль с 226 женщинами-заключенными отправился из Англии в Австралию, чтобы стать любовницами мужчин-зеков. Девушкам было от 13 до 30 лет, и каждая пятая не достигла совершеннолетия.

С 17 века в Англии царил жестокий уголовный кодекс, прозванный Кровавым. Вас могли повесить за кражу козы, чужого добра на 14 000 рублей (по курсу), посадить за кражу булки хлеба. Неудивительно, что такой подход привел к переполнению английских тюрем.

Чтобы решить эту проблему власти решили отправлять зеков на кораблях в далекую колонию - Австралию, откуда никак не сбежать. В 1787 году первый тюремный конвой привез в Австралию 1400 заключенных, солдат и чиновников, затем приплыли новые корабли.

Но власти совершенно забыли, что мужикам-колонистам на краю свету требуется и любовь. И чтобы не допустить библейского греха, решили прислать им женщин женских тюрем.

Корабль с романтическим именем "Леди Джулиана" понес подневольных жриц любви сквозь океаны и моря. Молодые и упругие преступницы свели экипаж с ума, и тюремная шхуна быстро превратилась в лодку любви.

Каждый матрос и офицер на корабле нашел любовницу по вкусу, благо женщин плыло больше мужчин, и все красавицы были готовы осчастливить морячка в обмен на миску хорошей еды, а не тюремной баланды.

Скоро были вскрыты и винные погреба, кроме женщин корабль вез еду и спиртное на остров. Все стали дружно влюбляться и спиваться. Дамы были так буйны, что капитану несмотря на все накрывшее его счастье, пришлось выпороть одну девицу за хулиганство.

Дамы пошли дальше и, вступив в сговор с "мужьями", начали оказывать интимные услуги населению в портах стоянки. Этот корабль любви так понравился всем на борту, что вместо 158 дней, положенных на маршрут до Австралии, "Леди Джулиана" плыла на остров 310 дней.

За все время плавания умерло лишь пять женщин, а средняя норма смертности в тюремных кораблях равнялась 30%. Это значило, что на борту царило взаимопонимание и счастье. И когда наконец, тюремный корабль причалил, большая часть девушек родила или была беременной.

Одичавшие мужчины Австралии сначала дамам не были рады. Они оголодали и ждали еды, но вместо мяса, бобов и рома с трюмов выгрузились расписные красавицы с животами и малышами, которых тоже отныне кормить. "Ах вы проклятые шлюхи!" - не сдержался один альфа-самец, громко крича из глубин мрачной мужской толпы.

Но когда через 14 дней прибыл транспорт с едой, настроение у мужчин улучшилось и они стали женщинам рады. Так любвеобильные и жизнерадостные женщины с тюремного корабля стали матерями-основательницами государства Австралия!

 

Автор: Лукинский I История

Источник: https://dzen.ru/a/ZbkleZvJLjFtuod2
Метки: история
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 32240 27410
    марина 52 мин. назад

      Ишь ты ,какой веселый юрист,вы Валерий..И не только так Австралию.но и Америку создавали саксы.-потому и сегодня такие результаты их”дерь/кратии”.
      п.с.Надеюсь,что наш полиглот ИГОРЕША разразится многодневным памфлетом по этой части..

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