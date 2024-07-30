Эволюция беспилотных подразделений ВСУ



Хотелось кратко (насколько это возможно) описать эволюцию беспилотных подразделений противника.

Еще пол года назад (https://t.me/z_arhiv/25955) назад они создали отдельный род войск и на данный момент наращивают численность ударными темпами. Помимо 14 полка, который был в качестве "прототипа" и появился летом 2023, мы видим, что уже есть 414 отдельный полк. А ведь еще в начале февраля это была рота (https://t.me/z_arhiv/25914). Беспилотники стали "палочкой-выручалочкой" для ВСУ в свете дефицита артиллерии

2️⃣В структуре полка беспилотных систем (2700 человек):

♦️3 Батальона или

♦️9 рот или

♦️90 расчетов

♦️подразделение перехвата и уничтожения БПЛА (высотный перехват)

♦️подразделение "заброса" дронов вглубь обороны

♦️подразделение экспериментальных беспилотных систем

♦️технические радиоэлектронные подразделения РЭР и РЭБ

♦️ремонтно-восстановительные подразделения

♦️наземные роботизированные системы

♦️подразделение разработок и внедрение новых систем

♦️собственные возможности обучения операторов

♦️собственные легальные производственные мощности

♦️производство боеприпасов

Из интересных нововведений то, что подразделения получат свои производственные мощности для ремонта, собственных конструктивных решений, а так же производства боеприпасов лучшего качества. Новые экспериментальные подходы (как например заброс FPV камикадзе с помощью других платформ в тыл и всевозможные вариации использования ИИ).

Основную роль в столь бурном развитии сыграли несколько небоевых структур:

♦️Армия дронов

♦️Brave1



♦️Акселератор Минобороны

На данный момент – они являются объединяющей платформой между армией, разработчиками, а так же волонтерами и спонсорами. Разработчики продвигают там свои идеи, спонсоры выбирают какие проекты поддержать, а подразделения выбирают необходимый под их задачи продукт. В июле 2024 года, количество компаний по разработке только БПЛА перевалило за 200. При этом огромное множество занимается еще программным обеспечения, боеприпасов и прочего.

♦️ "Drone Forse" – создание отдельной рекрутинговой платформы для операторов:

♦️Подача заявки

♦️Отбор анкет, собеседование, тестирование

♦️Выбор подразделения

♦️Оформление в военкомате

♦️Обучение

♦️Отправка в в\ч

Итог:

То, что полтора года назад выглядело – тремя первыми ротами, сейчас действительно переросло в отдельный род войск и продолжает совершенствоваться. Многие могут укоризненно заявить, что дроны не заменят артиллерию, пво или танки. Да, , но им и не нужно это. Дроны не заменяют, а компенсируют нехватку артиллерии для огневого подавления уже давно, компенсировали отсутствие флота у противника, теперь уже нацелены компенсировать даже нехватку средств ПВО (что касается высотного перехвата).

Активно помогает, в развитии, система тех самых совместных платформ для конструкторов, разработчиков и военных. А так же отдельная рекрутинговая платформа для операторов всех беспилотных и роботизированных систем.

Сейчас сухопутные бригады ВСУ имеют как минимум роту БПЛА, которая у многих уже переформирована в батальон беспилотных систем. К концу года уже все бригады будут иметь штатно батальон беспилотных систем. Это помимо еще отдельных полков, батальонов и рот, а так же подразделений в составе НГУ, ГУР и пограничников.

А теперь можем подумать, насколько быстро противник нарастит наземные роты дронов ( 11.06.2024 заявлено о создании первых 3 рот), если силы беспилотных систем начинались всё так же с 3 рот бпла в марте 2023.

Надеюсь, что у нас делаются выводы и будет собственное развитие удобного и эффективного внедрения роботизированных и беспилотных систем в ВС РФ.

https://t.me/z_arhiv/27438 – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ВСУ создали отдельный род войск для беспилотных систем и быстро наращивают его численность.

2. Структура полка беспилотных систем включает различные подразделения, в том числе батальоны, роты, технические и экспериментальные подразделения.

3. Полки получают собственные производственные мощности для ремонта, разработок и производства боеприпасов.

4. Ключевую роль в развитии играют небоевые структуры: "Армия дронов", Brave1, Акселератор Минобороны.

5. Создана отдельная рекрутинговая платформа "Drone Force" для набора и обучения операторов.

6. Беспилотники компенсируют нехватку артиллерии, флота и средств ПВО у ВСУ.

7. Сухопутные бригады ВСУ получают батальоны беспилотных систем.

8. Развитие наземных рот дронов идет быстрыми темпами.

Вывод:

ВСУ активно развивают и интегрируют беспилотные системы в свою военную структуру, создавая отдельный род войск с собственной инфраструктурой производства, обучения и рекрутинга. Это позволяет им компенсировать недостатки в других областях и повысить боевую эффективность. Автор статьи предполагает, что российским вооруженным силам следует учитывать этот опыт и развивать собственные беспилотные и роботизированные системы.

Расширенный вывод:

Современные технологии, особенно беспилотные системы, кардинально меняют характер войны. Активное применение дронов наблюдается по обе стороны фронта, что свидетельствует об их эффективности и важности в современных конфликтах.

В России идет активная разработка и внедрение новейших беспилотных систем как на уровне Министерства обороны, так и через поддержку гражданских инициатив по насыщению армии дронами. Однако, согласно статье, в Украине пошли дальше, поставив гражданскую инициативу на государственное довольствие. Это привело к серьезному толчку в развитии беспилотных технологий: из стихийных отрядов формируются штатные батальоны со всей необходимой инфраструктурой.

В России пока сохраняется разделение между штатной техникой Министерства обороны и "народными поделками", которые лишь частично поддерживаются государством. Более того, возникают конфликты, как, например, недавний запрет гаджетов на фронте.

В этой связи Министерству обороны России следует обратить внимание на положительный опыт Украины в поддержке гражданских инициатив по разработке дронов и более тесной интеграции новейших разработок с вооруженными силами. Такой подход может позволить эффективнее отвечать на новые вызовы противника и атаковать его с неожиданных направлений.

Преодоление разрыва между государственными и гражданскими разработками, создание единой системы разработки, производства и интеграции беспилотных систем может стать ключевым фактором в повышении боеспособности российских вооруженных сил в условиях современной войны.