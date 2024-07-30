В начале 2022 г. финансовая блокада со стороны Запада, заморозка валютных резервов и необходимость финансирования армии и ВПК заставили ЦБ действовать по команде, под ручным управлением, игнорируя теоретические модели и собственное представление о прекрасном. Результат не замедлил сказаться, измученная десятилетиями недостаточной монетизации и постоянным оттоком средств экономика стала оживать. Запущенные в инвестиционный контур денежные средства дали первые всходы.

Для поддержания роста и развития, нужно было проводить структурные реформы, формировать отдельный инвестиционный контур, вводить точечное и разумное инвестирование для отдельных отраслей, исходя из стратегических интересов, планов и реалий, использовать большое количество имеющихся у ЦБ инструментов. Реальность оказалась иной, не произошло понимания и осознаний, вместо десятка рычагов и кнопок, продолжили использовать один, самый большой – ключевую ставку.

Вместо управления экономикой, условно, точечного полива, учета особенностей каждого вида растений, колхозники, в лице ЦБ, залили всё одинаковым объемом воды. В результате культурные и полезные растения мучаются без влаги, зато сорняки и трава вдоль тропинок пошли в рост. Низкая ставка по кредитам, без должного регулирования, привела к целому ряду перекосов и искажений, самые очевидные – строительно-ипотечный пузырь и потребительское кредитование.

Попытки управления монетарными вопросами симптоматические, а не лечение причин, постоянно идут сбои, что отражается в колебании макроэкономических показателей. В условиях противостояния с Западом государству нужен сбалансированный рост, нужно держать руку на пульсе, аккуратно корректируя, а это не получается. Пусть самые очевидные и привычные спекулятивные рынки стали ограничены, но капитал всё равно ищет / создаёт такие места. Прошедшие через ВПК, армию и другие отрасли средства стали концентрироваться, политика ЦБ продолжила ориентироваться на интересы банков.

В целом по экономике ликвидность стала избыточной (спрос), а в нужных отраслях (создание предложения) её не хватает, в итоге начинает расти инфляция (симптомы), а ЦБ нервно с ней бороться. Рецепт прост – убираем общедоступный кредит повышением ключевой ставки, да, именно так, но раздаём целевое, отраслевое, проектное финансирование, т.е. делаем систему, чтобы эмитированные инвестиционные деньги не уходили в конечное потребление. Делать что-то одно – вредительство.

Собственно, вся система гособоронзаказа так живёт. Прекрасно понимаю, что малому и среднему бизнесу хочется расширяться, для чего нужны деньги, но тут вопрос – нужна ли именно эта отрасль государству или нет. Производственные предприятия, IT компании и т.д. – практически гарантированно нужны, а вот по сфере услуг в ближайшие пару лет велики шансы отрицательного ответа. Простым людям хочется взять кредит / ипотеку для конечного потребления, но для экономики в текущих условиях это недопустимая роскошь.

В интересах экономики ЦБ нужно было создавать механизмы отраслевого, льготного кредитования, вводить специальные инвестиционные счета (оба вопроса делаются без особых проблем, было бы желание), поднимать учётную ставку ещё выше, чтобы остановить рост нестратегических в данных условиях отраслей, да вытянуть денежную массу на депозиты и в финансовый сектор. Дождавшись снижения инфляции, плавно снижать ставку, продолжая наращивать точечную отраслевую поддержку.

Чем меньше государство заинтересовано в росте конкретной отрасли, тем выше для неё кредит. Важно поддерживать рост реальной (с поправкой на инфляцию) монетарной базы М2, не гнаться за общим показателем «роста биомассы в колхозе», следить за сохранностью средств в инвестиционном контуре. Вот таким должно быть объяснение экономиста, а не "кругом шпионы и идиоты, дайте нам порулить… (денег хочется)".

И, да, при нормальной монетарной политике высокая учётная ставка не мешает росту экономики, но пока это не наш случай, такими темпами к середине осени опять увидим качели в отношении валют…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. В начале 2022 года финансовая блокада со стороны Запада заставила ЦБ действовать под ручным управлением, что привело к оживлению экономики.

2. Вместо проведения структурных реформ и формирования инвестиционного контура, ЦБ продолжил использовать в основном ключевую ставку как инструмент управления экономикой.

3. Низкая ставка по кредитам без должного регулирования привела к перекосам, таким как строительно-ипотечный пузырь и рост потребительского кредитования.

4. В экономике наблюдается избыточная ликвидность, но в стратегически важных отраслях её не хватает, что приводит к росту инфляции.

5. Автор предлагает повысить ключевую ставку, одновременно вводя целевое отраслевое финансирование для стратегически важных секторов экономики.

6. Предлагается принцип: чем меньше государство заинтересовано в росте конкретной отрасли, тем выше для неё должна быть ставка по кредитам.

7. Автор считает, что при правильной монетарной политике высокая учетная ставка не мешает росту экономики.

Вывод:

Статья критикует текущую монетарную политику ЦБ России, указывая на её недостаточную гибкость и неспособность адекватно реагировать на современные экономические вызовы. Автор предлагает более дифференцированный подход к управлению экономикой, сочетающий повышение ключевой ставки с целевым финансированием стратегически важных отраслей. Такой подход, по мнению автора, позволит сдержать инфляцию, перенаправить финансовые потоки в нужные сектора экономики и обеспечить более сбалансированный экономический рост в условиях внешнего давления.