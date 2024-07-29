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Тайные операции спецслужб или страсти фанатиков. Андрей Масалович | Кибердед

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Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Краткое описание ролика:
- Кто такая Фанни Каплан и почему ее выпустили с каторги
- Покушения на лидеров СССР, хронология самых громких покушений.
- Операция «Длинный прыжок» – кто прокололся а кто молодец
И многое другое

Ссылка на предыдущий ролик «Убить Президента»
https://youtu.be/IVVNYnTc7Ms?si=_T50zwPL2oOQddXn

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждались покушения на советских и российских лидеров, начиная с покушения Фанни Каплан на Ленина в 1918 году.

2. Упоминались попытки покушений на Сталина, включая случаи с Огаревым и Орловой-Павловой.

3. Рассказывалось о попытке японцев организовать покушение на Сталина в Мацесте ("операция Медведь").

4. Обсуждалась операция "Длинный прыжок" – попытка покушения на Сталина, Черчилля и Рузвельта в Тегеране в 1943 году.

5. Упоминалось покушение на Хрущева в 1956 году на крейсере "Орджоникидзе".

6. Говорилось о покушении на Брежнева в 1969 году, совершенном Виктором Ильиным.

7. Упоминалось странное покушение на Андропова в 1983 году, совершенное Светланой Щелоковой.

8. Обсуждались попытки покушений на Горбачева и Путина.

9. Затрагивалась тема организации современной охраны первых лиц государства.

Вывод:
Беседа была посвящена истории покушений на советских и российских лидеров, а также особенностям их охраны. Обсуждение показало, что, несмотря на многочисленные попытки покушений, большинство из них были неудачными благодаря эффективной работе охраны. Современная система охраны первых лиц государства в России характеризуется высоким уровнем организации и использованием передовых технологий. В отличие от некоторых европейских лидеров, российские руководители, учитывая статус ядерной державы, не могут позволить себе свободно передвигаться без усиленной охраны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y20TEjIu5WI
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