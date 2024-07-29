Историки взялись за Сибирь. Одни заявляют «Сибирь – тюркская земля» (Верхотуров Д. Н.). Другие (Кызласов) говорят- здесь был «Кыргызский каганат». Чтобы «отюречить» историю Сибири придумана такая версия. «Около полутора тысяч лет до нашей эры территорию Сибири начали заселять ИРАНОязычные племена. Спустя тысячу лет, в VI веке, сюда пришли ТЮРКОязычные народы, и к XII-XIII векам в результате смешения иранских, тюркских и нативных угорских племен сложился ЭТНОС СИБИРСКИХ ТАТАР». «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Всё получилось наоборот. Это русский этнос в Сибири сложился и он огромный, а «этнос татар» почти отсутствует, «кыргызов» нет. Вот карта этносов Сибири 16 века. Сибиряки-Тунгусы, Самоеды, Остяки, Мангазейцы, Якуты и т.д. Вижу слово «Татары» в Тобольской губернии, их 4% и 89% русские на момент 1897 г.(11*) и «Киргизы» на южной нранице России. Перед историками встала трудная задача, как из 4% татар при 89% русских сотворить «Тюркский каганат» и «Кыргызский» впридачу, и превратить сибиряков в иранских татар.

Сибирь- страна Артания русичей.

Слово в этом сложном деле предоставляется арабам. Сибирь царство русов, а не «сибирских татар», тюрков и монгол- так считали Арабы. Арабские историки (3*) писали, «что им известны ТРИ ЦАРСТВА РУСИЧЕЙ — Славия (=Новгородская Русь?), Куявия (=Киевская Русь) и Артания. Последнее со столицей Грустиной (или Грасионой) (г.ТОМСК?) по всей видимости находилось где-то на просторах СИБИРИ. Они торговали чёрными соболями и железными изделиями» (гибкими, как пружина, клинками).

Итак, у арабских историков Сибирь русская и названа Артания! Её столица город «Грустина» конкретно показан на карте Келлера на реке Обь в Западной Сибири, поэтому ошибиться с месторасположением Артании (Арсании) невозможно. Это предположение подкрепляет Кызласов (4*) замечанием, что в Западной Сибири главные торговые города были Грустина и Серпонов. Серпонов показан на карте. Судя по названию, находился на притоке Пур реки Таз в посёлке Тарко-Сале, там было крупное поселение зырян (росов). «Именно по Пуру и Тазу в своё время проходила "дорога" в златокипящую Мангазею (Туруханск)». Грустина должно значить «необработанный камень»-«руст»-гранит. Менее вероятно- Журавль, на старорусском -«грузь» ( версия автора). Вот это место на современной карте вверху (зелёная кривая).

Река Обь. Тобольск и Тюмень в красном круге.

Борис Годунов о русской Сибири

Борис Годунов посылал в Сибирь на разведку Федора Дьяка, который, вернувшись, доложил: "Там в незнаемых странах восточных полно РУССКИХ людей". Здесь, как говорят сибиряки, «Сибирь Матушка», а в Москве «Рассея» (Кириллица. Сибирский характер).

Русь в Сибири.

Нам европейцы сами открытым текстом указывают, где была русская земля в 1298 г-1590 г. и она охватывала Западную Сибирь. Она конкретно показана на карте. В Википедии так и написано «Русская или Сарматская равнина» (Сарматия «поверх»-«over» Руссии на карте Фрау Мауро 1450 г). Читай Сарматия, подразумевай Руссия. Вот она –«Сарматика Евр Опеа» на карте Келлера 1298 г-1590. Вот её пределы от Дуная, бассейн реки Днепр, бассейн реки Волга. Река Волга на сарматском называлась Ра, как в Египте. На тартарском (не татарском) Волга- Едель, поэтому сарматы это не тюрки ( у сарматов Волга-Ра) и тартары тоже не тюрки (на тартарском, а не татарском Волга называлась Едель). «Сарматика Асиатика» простирается от устья Волги и Азовского моря, устья Волги, бассейн реки Оби до реки Таз. Зачем понадобилось переименовать Русь в неизвестную Сарматию. Наверное, только для того, чтобы убрать с карты слово «Руссия». Туда входит западная половина Западной Сибири на реке Обь. А там, где написано «Руссия»-это «ПРуссия». Земля на Тихом океане имеет общее название «Ассия» (Асы-«знатнейшее русское колено словенов». Македонский). Откуда тогда взялось убеждение историков, что русские на Руси и в Сибири не жили, а жили тюрки.

Там живут славяне

Даже беглый взгляд на энический состав Сибири разбивает вдребезги тюркскую версию истории Сибири. Сторонники тюркской Сибири считают, что прошедшие через Сибирь Орды «монголо-татар» за 340 лет (с 1223 года), должны были тут создать тюркский каганат и оставить тюркские народы. Должны были оставить, но, как оказалось, не оставили.

«Славяне-русские превосходят по численности все коренные народы Сибири и ее городов, за исключением Тывы и Якутии. Буряты составляют около 33% населения своей республики, алтайцы - около 37%, а чукчи - 28%; эвенки, ханты, манси и ненцы уступают по численности коренным народам почти на 90%» (английская википедия). В состав тюрок уже и якутов, долган (эвенков) включили –«на безрыбье и рак рыба». С трудом наскребли 16% (алтайцы, хакассы, «сибирские татары» (енисейские самоеды), тувинцы, якуты)- 190 тыс. человек из 14 млн. сибиряков Западной Сибири. Всего в Восточной и Западной Сибири проживают 36 млн. человек на 2017 год. Почему так мало тюрков? Кто в этом виноват. Английская википедия подсказывает «правильный» ответ. Суть его заключается в следующем- в Сибирь приходят русские казаки Ермака и проводят «геноцид» местных , а заодно истребляют всех диких зверей. Так можно объяснить малочисленность любого народа, в том числе малочисленность диких зверей, белок, оленей и т.д. Такой «инглиш стори» в стиле демонизации русских уже не удивляет, особенно сейчас.

Простое предположение

Хотя все вопросы снимает простое предположение-в составе Орды просто не было тюрков. «Монголо-татар» не было! В Орде были славяне и другие европеоидные народы, которые и остались в Сибири и обрусели. Поэтому в современном населении Сибири значительное большинство русские-славяне. Это не могут быть только выходцы-переселенцы из центральной России. Это значит, они здесь жили и раньше. К ним добавились славяне (словено-русы), пришедшие с Тихого океана и Юга, спасаясь от некой природной катастрофы 13 века. Причём, наблюдается такой парадокс, чем больше орд проходит через Сибирь, тем больше в Сибири появляется русских.

Что не так с народами Сибири

За тюрков выдаются другие народы и таким образом получаются выдуманные «тюркские каганаты». Вот уже и карты Сибири с Золотой Ордой нарисованы с переименованными русскими городами- Кашлык (Искер, Бицик) вместо легендарного Тобола,Чинги Тура вместо исторической Тюмени.

«На территории Сибири известны государства тюркских, чжурчжэньских и монгольских народов, такие как империя Хунну, империя Таншихая». Здесь прорусские народы выдаются за тюрков. Например, «Империя Хунну» это и есть империя Уна-«Попа Ивана» (Унекана, так звали Попа Ивана в книге Марко Поло, отсюда слово «уникальный», автор). «Чжурчженьские» народы на реке Амур это Джурки -Юрики- Мануилы из «Русской Маньчжурии» россов (п.115 ). А «Таншихай» западный сосед Попа Ивана (у Марко Поло)-это царство Тангут на реке Алдан и Индигирка –они идолопоклонники (п. 91.Ящик Пандоры «Путь-2 Марко Поло по древней Якутии и Чукотке»). Монголов в тексте у Марко Поло нет вообще.

С пафосом азиатские историки пишут: « На территории Сибири зарождаются крупнейшие империи в истории человечества — Великий Тюркский Каганат (V—VIII века) и империя Чингисхана (XIII—XIV века). Сибирь полностью входила в состав этих государств в период наивысшего их развития — 576 год для Тюркского Каганата…». Никого не удивляет, что в 1580 г. приходит всего ОДИН воевода ЕРМАК, берёт с собой отряд всего в 540 человек и всё так называемое «Сибирское ханство» вместе с так называемым «Великим Тюркским каганатом» «испарилось» без следа вместе с тюрками. А был ли «Тюркский каганат» и, вообще, были ли тюрки в Сибири и тюрки ли это? Тут русские кругом.

А может, всё было наоборот

Почему тюрки так ухватились именно за Кучума, который правил в Сибири всего 20 лет и был там пришельцем. Потому что он насаждал там ислам!(10*) Поэтому здесь есть русские деревни, но с мусульманской религией. Предыдущие пришельцы- Золотая Орда была не исламская. В ней были Солнцепоклонники, о чём говорит «Летописный свод Ивана Грозного 16 века» в главе о Батые. Они очищались Огнём (костёр) и поклонялись Кумиру –«нагому Старцу» на постаменте (он нарисован в «Своде", Пресвитеру Иоанну? Автор). Кучум вторгся в эту Западную Сибирь на Оби в 1563 г., где стояли уже разрушенные города (от катастрофы 1538 года?) и начал всё переименовывать: Сибер (Тобольск) в Кашлык-Искер- Бицик, Тюмень в Чинги Тура. Так что заявленные татарами «исконно» татарские древние города Кашлык (Тобольск) и Чинги (Тюмень) появились только при Кучуме в 1563 г. и просуществовали 20 лет. 20 лет это не древность. Официально Кучум в русских летописях имеет титул «царь», а не «хан» и его правление в Сибири началось с 1563 года и просуществовало 20 лет. Причём он платил дань русскому царю, кроме последних лет. А, может, всё было наоборот. Ермак Тимофеевич не покорять пришёл Сибирь, он на свою землю вернулся, где раньше жили его предки. Ермак выгнал Кучума из Тобола (Искера-Кашлыма) в 1582 году и переименовал города обратно.

Почему «сдулся» «Сибирский тюркский каганат»

20 лет Кучумского правления с 1563-1582 года хотят приподнести, как древний Тюркский каганат с 6 века, потому что Кучум проповедовал ислам. Но и он после себя тюрков не оставил. Так, почему же «Тюркский каганат» в Сибири так быстро «сдулся» без следа-просто тюрки в Орде отсутствовали. Свидетели говорят следующее.

-С самого начала вплоть до 1223 года (до появление Золотой Орды) в Сибири жили славяне-русы, судя по свидетельству арабов, Бориса Годунова и карты Келлера 1590 г. Столица славян Грустина (г. Томск). Она была под протекторатом Попа Ивана (Пресвитера Иоанна) до 1200 г. (год его смерти) или под властью центральной Руси. Это-язычники, от которых остались в Томске захоронения в деревянных выдолбленных колодах, как у матрёшки по форме человека. 360 колод были извлечены при прокладке трубопровода в Томске. Витсен выкладывает в книге находки в курганах Сибири и они тоже не тюркские. Это золотые фигурки Оленей (предок россов), Львов (тотем Попа Ивана, автор), Кролика, Кабана, Змея, Дракона, фигурки Скифов славян и т. д.

-Первой сюда в Западную Сибирь с Тихоокеанского Востока пожаловала Золотая Орда Джучи (1223 год). По версии автора, «монголо-татар»-тюрок в Золотой Орде не было. Там должны быть другие народы. Это была чисто «проивановская», родственная «Пресвитеру Иоану», говорившая на русском. Она оставила в Сибири свои отряды и свой народ. Поэтому здесь осели славяне, русские. Они были христианами и Солнцепоклонниками (см. Летописный Свод 16 в. о Батые). Потому что на ВОСТОКЕ ВСХОДИЛО СОЛНЦЕ НАД МИРОМ. От них должны остаться «Солярные символы». В Москве тоже была такая же вера, там солярные символы (Солнце) были прямо на могильных плитах в центре «вилочковых крестов» с надписями на старославянском языке (не татарском). Солярный символ на груди у Ермака (рисунок 1932 г.).

Ермак

Джучи не родной сын Темучжина, а потомок от рода Попа Ивана (п.125). Он истреблял всех потомков Орды Темучжина от Аральских царей (рода Хама), потому что они убили предка Попа Ивана (версия автора). Западная (Золотая) и Восточная Орда ненавидели друг друга и «были на ножах». О большой битве между ними пишет Марко Поло. Она названа по-русски Золотой, вероятно, от имени Джучи-Злат (Златые власы?). Джучи был убит приблизительно в 1227 году или 1240 году. У него тоже должны быть солярные символы в его ставках, если он Солнцепоклонник. По версии автора, от него остался портрет, скрытый в иконе 13 в. «Спас Златые Власы» с тёмными глазницами, забрызганный «кровью», оставляющей жуткое впечатление. На ней «золотой дождь» в виде солярных символов на зелёном кресте (п.125).

- Также здесь осели «Соболи» («Глинские» -НаЯны-словены), пришедшие с Джучи. «Соболи» стали правителями этих земель, потому что Соболь изображён в гербах Якутска и Иркутска. У «прапольской шляхты» был тотемом «Журавль» и «Белая Лошадь», поэтому появилось название города Грустина (Журавль, версия) на месте Томска, они там временно правили, судя по названию города. До них он неизвестно как назывался (может, Артания, отсюда фамилия Артамонов).

-После смерти Джучи, после 1227-1240 года сибиряки стали подчиняться своей царице «Золотой Бабе» (Она из рода «Змея», автор), она изображена на многих старинных картах. Облик её чисто европейский, славянский. По версии автора, она названа «Злата Баба», потому что была женой «Злата» и она причастна к смерти «Злата» (Джучи). С ней зоодно в заговоре были «Соболи» и «Журавли». На картинке так и написано "Злата Баба", а не золотая.

-Вторым дело Джучи продолжил его сын «царь» Батый, он тоже был Солнцепоклонником (Летописный свод Ивана Грозного), он отомстил за смерть отца и дошёл с Ордой до Киева в 1240 году. На его пути нет оставленных колоний «татаро-монгол». В Летописном своде Ивана Грозного он славянин по типажу и называется «царь».

-Третьими до 1312 года пришли «Тартары»-бородачи (казакиТигры и Орлы, автор). Они выгнали «Соболя». Это отмечено на гербе города Якутска и Иркутска, на них Соболь в зубах Тигра и Орла. Эмблема Соболя характерна для Западной Европы (п. 126). Они туда убежали.

-Четвёртыми с Охотского моря из района Джугджургского хребта пришёл народ «Золотого царя» (Алтана Холу соратник Попа Ивана, у него был сын Волхв Тенгри), любителя портретной живописи, описанного у Марко Поло (это, по версии автора, правенгры Чёрный Воевода Раду Негру, Бассараб1 и Бела1). Они тоже оставили часть народа и пошли далее на Волгу и на Дон до Киркинитского залива в Крыму, названный их именем Негропонтским на карте Келлера 1590 г.

- Потом состоялась некая катастрофа. Перед некими катастрофами 1312 (пролёт кометы) и 1538 года (неизвестная катастрофа по версии Юрия Абарина. Дзен. История глазами Юрия Абарина) отсюда ушли большинство народа на запад. Многие скрылись в подземельях, как в Томске-там огромные подземелья. Многие погибли. Города были разрушены стихией. Это потерянных почти что 226 катастрофических лет (1538- 1312 г) из так называемого 340 (1563-1223) летнего ига «монголо-татар». «Чистого» ига было 114 лет (340-226), а не 300 лет, если из них вычесть катастрофические года. Но как раз в эти катастрофические годы в 1313 году появляется «хан Узбек», который в Летописном Своде назван «Царь АзБякъ» и он пытается вместе с московскими князьями наладить какое-то устройство на обезлюдивших местах, особенно на юге, где всё сгорело. Вот он в золотом венце славянской наружности. На тюрка никак «не тянет».

-Пятыми на эти значительно опустевшие и обезлюдившие земли с РАЗРУШЕННЫМИ городами пришли мусульманские «тартары» с вождём Кучумом в 1563 году, он переименовывает город Сибер (Тобольск) в Кашлык-Искер-Бицик и Тюмень в Чинги Тура. Оказалось, что и Кучум был из Джучидов, то есть из рода Попа Ивана, но смешанного с приаральским родом мусульман по отцу (рода Хама). Он не тюрок и не татарин.

-Шестым по душу Кучума явился Ермак в 1582 году и городам были возвращены названия Тюмень, а Сибер (Кашлык-Искер-Бицик) назван Тобольском. Ермак считается в Сибири освободителем и Кумиром.

Тут «тюркским» с большой натяжкой можно назвать 20 летнее правление Кучума, так как у него была исламская религия. Были ли в его Орде азиатские проиранские тюркские народы тоже под большим вопросом, потому что после себя он тоже не оставил тюрок. Может, это было европеоидное казачество Южного Урала. Золотая Орда с 1223 года, бывшая тут до него, была не тюркской. Вот на фото сидят южане бородатые казаки Кокчетава (Кокшетау. Казахстан).

Казаки Кокчетава и Сибирские казаки

«Сибирские татары»? Обман зрения.

Татары Тобольского уезда в тюбетейках

Башкиры в Сибири

Получив в 1920 году от Ленина название «татары», бывшие ранее безымянной диаспорой иранотюркских мусульман Казани в тюбетейках (торговыми людьми), они задумались о своём прошлом, которого абсолютно не помнили и решили себя удревнить. Наработка «древности» была сделана за счёт «тихоокеанских тартар»-Золотой Орды. Казанские мусульмане предполагают, что в Сибири их представляют «енисейские татары». Но «Сибирские енисейские татары» резко отличаются от племен «иранского» происхождения (в тюбетейках и монисто). Это «сибирские самоеды» на карте этносов 16 в.

На картинке изображены Сибирские енисейские татарки восточники- таРтары. У них одежда похожа с маньчжурской (рубаха) и нанайской. Посмотрите на орлинный профиль носа с горбинкой женщины, как у «Бабы Яги». Даже названия их деревень русские. «Все названия сибирскотатарских селений имеют сибирскотатарское и РУССКОЕ официальное название» (википедия. Сибирские татары). Здесь в Сибири оседают русские по происхождению, но мусульманской веры, говорящие на русском. У Марко Поло тоже описана такая группа мусульман в племени «Попа Ивана»-это мусульманские Аргуны в Леванте-«Тендуке» (Львы) наряду с христианскими Аргунами. Они жили на Чукотке.

Итак. Во времена Ермака этнических татар, которые в монисто и тюбетейках иранского происхождения (казанцев), в 1563 году в Западной Сибири не было вообще. Туда пришли «пришельцы-восточники» и европеоидные «южане» тартары Кучума.

О доказательстве присутствия «иранских» татар в Сибири.

Но, татары «казанские-иранские» хотят доказать своё присутствие в Сибири и ссылаются на текст летописи. «По сообщению послов сибирского хана ЕДИГЕРА, прибывших в Москву в 1555 году, количество «чёрных людей» без знати в ханстве составляло 30 700 человек. В грамоте Ивана Грозного об обложении их данью приводится цифра 40 000 человек». Тут приводится численность не «татар», а «чёрных людей». «Чёрные люди» всплывают в карте ВальдзеМюллера 1505 г. Там прямо на территории Сибири сидит на троне некто бородатый «НЕГРоР КИТАО» (из Катая-Охотского моря). Он известен в истории Валахии, как Чёрный Воевода Раду Негру. У него тотем Чёрный Ворон на гербе и Месяц со звёздочкой. «Предание называет основателем Валашского (Молдавии) княжества Раду Негру, жившего якобы на исходе XIII века. Более вероятно, что княжество было создано Басарабом I в 1310 году» (интернет. Валахия). Вот, кто должен быть этими «чёрными» людьми (правенгры).

А вот соседи «Негра» западнее территории «Сиберия» восточнее Оби названы «TERRA BIS ERMI» (Терра Бис Ерми). Бессермяне до сих пор живут в России, в википедии они считаются «угрофиннами». Они проживали в Воткинской (Словенские Утки, автор, п. 130) губернии (сейчас Удмуртия). Они, вероятно, из рода «Беса», как «казаки-некрасовцы». Судя по монисто, они пришельцы из Мидии (Арал) и пришли сюда с юга, спасаясь от кометы до 1312 года.

Неспроста Едигера Иван Грозный перекрещивает в Симеона Касаевича и даёт город Звенигород. Едигер (Ядигер) не татарин. Он «царь» в русских летописях. Это не азиаты, а европеоиды. В царские ряды принимали только «своих» по крови, инородцы (татары и др. народности азиатского, ирано-тюркского происхождения, простолюдины) исключались. Если Едигер привёл «чёрных людей», то он «правенгр». «Негры» показаны на карте ВальдзеМюллера уже на новом месте за Доном в Киркинитском заливе Чёрного моря у Крыма, на карте Келлера залив назван Негропотским.

А что говорит подсознание

На ментальном подсознательном уровне при слове «сибиряк» возникает образ сильной бесстрашной и свободолюбивой личности, казака Ермака, русского охотника- «медвежатника», крестьянина, славянина, заводчика, купца, золотодобытчика, разбойника с кайлом, тунгуса оленевода и охотника, но никак ни татар южан в монисто и тюбетейках или иранца.

Медвежатник с рогатиной

Интересно, что из Ермака сейчас делают «оккупанта», который проводил геноцид татар и коренных народов, поэтому их так мало. На него, как и на всех русских, хотят «свалить» отсутствие «тюрок» в Сибири. Дело в том, что из-за малочисленности рушится версия о тюркской Сибири. О каком геноциде может идти речь, в отряде Ермака было всего 540 человек, а потом вообще осталось 90. Сам Ермак погиб. Кучум с его мусульманской командой не хлебом с солью встречали Ермака и проводил свой геноцид (11*)-насаждал ислам. Просто, действительно, тартар (мусульман) было мало с самого начала, да и те европейского происхождения, поэтому обрусели. Хотя мусульманские татары иранского происхождения (их 8% в Тобольске) не причастны к Кучуму, они выступили против названия именем Ермака аэропорта в Тобольске, хотя именно ему больше всего обязана Сибирь и Тобольск. Аэропорт назвали именем картографа Ремезова.

О «геноциде» русскими татар.

Вот какой «геноцид» устроили русские на примере семьи Кучума. Сам Кучум ушёл из Тобольска и пропал. Вряд ли он был убит, ведь он «царь», он, вероятно, ушёл к своим покровителям на юг. Его семью привезли в Москву на резных санях в сопровождении знатных бояр в соболях. «Царь Годунов пожаловал царевичам Асманаку, Шаиму и Бипатше богатые шубы, меховые шапки, кафтаны, сафьяновые сапоги. Салтаным, жене Кучума — шубу из куницы покрытую серебром, сапфирами, изумрудами. Царице Сюйдим, второй жене, - соболью шубу, покрытую золотом, с серебряными пуговицами.

Остальным тоже были богатые подарки, царский двор взял семью Кучума на содержание. Так чингизиды и остатки дома Шейбани, внука Чингисхана, стали служить России. Кто-то принял православие, кто-то остался в мусульманской вере. Сыновья и внуки стали именоваться царевичами Сибирскими, пока Петр I не повелел перевести их в князья» (Лукинский. Дзен. Завоевание Сибири: как сложилась судьба детей хана Кучума). Это говорит не об азиатском происхождении Кучума, а европейском. В нём кровь «царей» «ивановской» элиты Джучидов и «европейской» элиты Мидии (двойная царскость), это пропуск в элиту царей. Он не тюрок, а европеоид, но с религией ислам. Он не простолюдин, как торговое племя «иранских» татар.

Царём Руси были издан специальный указ, о том, чтобы воеводы ни в коем случае не притесняли местных (5*). Это вам не «добрый» иранский Шах Каджар, который такие вопросы решал кардинально- «20 тыс. мужчин было ослеплено, а из 600 ГОЛОВ была сложена ПИРАМИДА» Шахом Каджаром. Так в 1794 г. всё население в Кермане обращается в ислам и свергается династия Зендов зороастрийских белуджей, существовавшая в 933 г. н. э. в Кермане (п.102 Персия с русским уклоном).

Марко Поло всё разъясняет.

Вот, что говорит о тихоокеанской Восточной Сибири Марко Поло. Он жил прямо в ставке у Великого Хама Кублая (Хубилай) 17 лет вплоть до 1298 года и исходил с поручениями всю тихоокеанскую державу и подробно её описал. Даже северную «Великую Росию». Никаких «монгол» и «татар» он там не видел. Он называет народы державы по вере- сарацины, христиане, несториане, мусульмане и идолопоклонники, а также общим словом «тартары» во французском варианте и на карте Келлера. В русском переводе «тартары» упрощены до «татар» Тартары и татары казанские-«иранские» в монисто, как выше сказано, совсем разные народы. Начало Восточной Тихоокеанской Сибири положил Иван, а не Чингисхан (1187 г). Марко Поло пишет о первоначальной огромной ХРИСТИАНСКОЙ державе Пресвитера Иоанна (Льва), которого сверг-убил его «названный» сын Темучжин (из племени прароссов Тёмной Луны-Сокола, автор) приблизительно в 1200 году. Поэтому на пропусках -«золотых дщицах» у них изображались их главные кумиры Лев и Кречет (Сокол). Чингисхана подняли на щит «тюрки», думая, что он свой- тюрок. Чингисхан у Марко Поло не тюрок, а европеоид, но у него промидийская позиция и другой язык, который сейчас называют тюркским (тартарским). Там-в Мидии в его времена живут европеоидная элита рода Змея и Дракона, и правит его родной брат Демон Хасар-«Змей Гурельгу», у которого в царевичах был «Кабан-Вепрь-Свинья», п. 124). Тартарский язык заимствовали современные татары и теперь считают историю «тартар» своей.

Погибель Восточной Сибири

В 13 веке (1207-1240 г.) начинает сильно изменяться держава Восточной Тихоокеанской Сибири. ВСЕ её народы постепенно снимаются с места и идут в направлении на Запад к Уралу, спасаясь от катастрофы (от предсказанного прилёта кометы приблизительно в 1312 году, автор). Это было не завоевание ради завоеваний. Это был вопрос жизни. СПАСЕНИЯ! Действительно, там потом наступило похолодание и провалилось в океан всё побережье. По северным территориям идёт Золотая Орда, а по южным районам другая часть Большой Орды. Они пытаются образовать новую державу на новой безопасной земле Урала, Руси и в Западной Европе, но под своим «чутким» руководством. Начинается противостояние Руси-Росов и Тартар.

Такая же напасть приключается с Югом в Мидии (Арал) и Персии. Южные народы тоже снимаются с места и прут на Русь и Урал. А куда деваться, обстановка безвыходная. Начинается противостояние Руси-Россов и Южан европеоидов и «киргизов» (азиатов). «Киргизы» пока группируются (спасаются) на Южном Урале в горах Мугоджары на карте Витсена (см. ниже). По версии автора в числе южан-«киргизов» и были современные прататары, прачуваши, прабашкиры, праудмурты. Их характерная черта южноазиатские «монисто», лакомство «чак-чак», тюбетейки, мусульманство, сабантуй, открытая паранджа, кумыс. Они только в 17 веке присоединяются к местным племенам казанцев-булгар, чувашам (черемиссе-мадьярам и молдаванам), баскирсам (венграм), удинским вотякам (словенским «уткам», п.130) и перенимают названия коренных народов. Это в будущем даёт повод считать, будто бы мусульмане здесь жили с древности (были булгарами, вотяками, баскирсами, черемиссами…) и у них были здесь мусульманские «ханства» (тюркские каганаты).

Свидетели о Сибири

А что говорят о Сибири свидетели. Это- голландец Витсен времён Петра1 со своей книгой 1682 года «Северная и Восточная Тартария» и Марко Поло со своей «Книгой о разнообразии мира» 1298 г.-1590 г.

Вот Сибирь показана конкретно на карте Витсена 1682 года и называется «СИБЕРИЕ» от реки Оби через Енисей до реки Анабар (жёлтый контур). Никаких «Сибирских ханств» и тюркских каганатов на его карте нет. Далее от реки Анабар через реку Лена до Тихого океана идёт «Тартария Русиш». А от Урала на запад «Русиш в Европе».

Витсен сразу поясняет слово «тартария». «Так под названием Тартарии в Европе известны ВСЕ СТРАНЫ к востоку от Оби и Каспийского озера, то и я их под этим названием охватываю, хотя, собственно говоря, СИБИРЬ находится не в Тартарии». ИТАК, оказалось, СИБИРЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАРТАРИЕЙ и на карте Витсена 1682-87 г.г. «Тартарией» во времена Витсена 1682 года принято было на западе называть только Тихоокеанские страны. Вот их историю и решили сделать своей казанцы мусульмане южного происхождения. «Кыргизского каганата» Кызласова в Сибири Витсен не видит, у него на карте «кыргызы» совсем в другом месте в горах Мугоджары –Южный Урал (подчёркнуто жёлтой чертой).

Откуда название Сибирь

Откуда взялось древнее название Сиберие, поясняет Витсен. Н.Витсен пишет следующее: "Сибирское ЦАРСТВО, носящее свое имя от РЕКИ Сибер, или Сиберской, или от города Сибер, который теперь РАЗРУШЕН (1682 год). Собственно, это область, нанесенная на карты под этим названием, около широко известной реки Обь. Главный город ее – ТОБОЛЬ. Но широко взятая, она охватывает и много других областей, лежащих в большинстве своем вне России, к северу и востоку, под правлением Их Царских Величеств».

Итак. «Сибирское Царство» на момент 1682 года подчиняется «Их царским величествам» (молодым царям Ивану5 и Петру1 в Москве). Название Сибирь по версии Витсена-от столицы Сибер (Тобольск) и реки Сибер и он разрушен. Как расшифровывается слово Сибирь и что оно значит, Витсен не поясняет и не знает.

Версия о названии Сибирь.

Почему так скрыто происхождение название Сибири. Так как Сибирь или Сиберие (у Витсена) женского рода, то можно предположить, что «СиБерие» буквально «Сима Медведица». Вероятнее всего, Сибирь названа в честь жены Медведицы первопредка человечества Сима сына Ноя и прародительницы человечества. От них появилась Большая Медведица родоначальница россов (словено-русов), её дерево -Берёза. Она мать «Тесея»-Рюрика, по версии автора.

Тобол

Именно он назывался Сибер. Поэтому на Тобольск надо обратить самое пристальное внимание. Особенно на его герб. «17 марта 1785 года, Екатериной II был высочайше пожалован герб городу Тобольску подлинное описание которого гласит «Въ СИНЕМ поле, ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА съ воинскою арматурою, съ знаменами, барабанами и алебардами (Старый гербъ)».

Сразу удивляет символ остроконечная, как пика, «Золотая Пирамида»-ОБЕЛИСК на массивном основании. Итак, раньше Тобольск назывался Сибер на реке Сиберской, но пришли захватчики тартары с востока или юга в 1563 году и по-своему назвали Тобольск-Кашлыком (Искер) и Бицик Тура. Потом пришли русские и назвали город Тобольск, так как он стоит на одноимённой реке Тобол. Должно остаться от Золотой пирамиды основание. Может там сейчас гранитный памятник Ермаку. Вот он виднеется на фото на первом плане с ядрами. Обелиск уже не тот, что при царе, подзабыли о Ермаке, а ведь он был почти, что богом для сибиряков.

На рисунке Златы Бабы (выше) рядом с её скульптурой ДВА обелиска в честь неё и мужа Злата, она сидит между ними. Вдалеке –арочный вход в город. Но почему Тобольск носил своё первое название Сибер на реке Сибер, и что оно означает, нигде не объясняется, кроме абсурдных версий от наших историков (от татар, от монгол). Это должны быть русские названия.

Город Сибир-Тобольск на карте Мауро.

Тобольск в древнем своём обличье показан на карте Мауро 1450 г. и назван Сибир. Он на карте находится и принадлежит России («России Бианке»). А вот и ОБЕЛИСКИ в виде двух колонн. Их целых две. Самая высокая красная. Синяя поменьше. Под ними надпись «абел» (обелиск?). Рядом стоит у ответвления реки, вероятно, Тюмень с нечитаемым названием.

Именно на этой карте всплывает крест, похожий на «вилочковый», он в виде раздвоенной ветки, как буква «Y»-рогатина. Каждый властитель ставил свою колонну и они были разные по форме- римские, витые, скрученные, обвитые Змеёй. Так как Тобольск был пограничным городом Руси, то в Тобольске (Сибере) стояла пограничная пирамида-колонна древнего правителя Симеона и его именная колонна, наверное, она самая высокая красная. Сим и сейчас кумир русского священства, везде его престолы Симеона Столпника- он прапредок русов (не россов-у них Мономах Перун). Интересно что рядом с Сибир находится «Негра» (в Уфе?).

Сибир на карте Келлера-см. выше вначале о Грустине

Тюмень.

Знамя карабинерского полка Тюмени с Лисой и Бобром

Город Тюмень- первый, основанный русами в Западной Сибири город, Тобольск был вторым. Кажется что это на карте Келлера 1298-1590 г.г. «Великий Тумен», но он совпадает с городом Троицк, через который проходил путь Восток-Азия. Троицк стоит на реке Уй, от этого названия и Великий Тумен. Приблизительное расположение нанесено как красные точки в «Сиберие» ( см. в начале о Грустине). Татары думают, что Тюмень как-то касается их, но она касается «тартар». Поэтому здесь и сейчас фактически нет этнических татар южан. Там проживают 84% русские и 6% татары. О каком тут татарском городе можно говорить при такой численности. Пришедшие сюда в 19 веке «иранские» татары в основном занимались торговлей. Витсен пишет, что тартарам (не татарам) не разрешалось селиться в Тюмене. Итак, понятно одно, пришли захватчики «тартары-восточники» (не татары) и назвали город по-своему. Русским это не понравилось, они вернули город под своё влияние и прежнее название Тюмень, так как он стоял на одноимённой реке Тюменке. Тюмен объясняют из тюркского языка (десять тысяч), но росы не называют свои города в честь тюрок. Поэтому это русское название. Обычно название росы давали в честь вождей и своих великих соратников-некого «Тюмена».

Томск.

У него должна быть сверхинтересная и очень древняя история, ещё не раскрытая историками. Потому что это столица древней страны «АРТАНИИ» (Западной Сибири). Его древнее название возможно Артания. Потом Грустина в 1298 г. На исторических гербах Соболь, Лисица и Белая Лошадь, которая скачет на Восток. В образе Белой лошади изображался Единорог, а Лиса один из животных тотемов «Росы». Историки, как фанаты татаро-монгол, название Томска объясняют от татаро-монгольского. Прегордым и высокомерным Росам называть монгольским словом русский город, согласитесь, как-то не логично. По версии автора, город назван именем Златы Бабы-Томы, но Томск-мужского рода, но стоит на реке Томь женского рода. Этот город имеет подземный город. Город был полностью разрушен стихией, он весь в буграх и стоит на каком-то древнем дохристианском кладбище. Такое впечатление, что жители жили под землёй или город завален грунтом.

Красноярск

Это отдельная «песня». На гербе у него Лев. Это город «Попа Ивана»-он Лев.

Заключение

Несмотря на проживание в Сибири подавляющего большинства русского народа, официальные историки чётко следуют одной довёдённой до абсурда цели- полного отрицания проживания русов с древности на своей земле в Руси, в Сибири и вообще на территории России и на планете Земля, поэтому все топонимы обьясняются от монгольского языка. В ранг коренных выдвигаются тюрки. Вот уже тюрки-мигранты стенают: "Вы, русские,‏ отняли у‏ нас‏ Сибирь,‏ и потому мы‏ стали кочевниками,‏ вы нас заставили скитаться…Мы вернулись в эту страну, которая принадлежит‏ нам по‏ праву… Эта страна‏ будет нашей» (Дзен. Интернет).‏ Бедные, они думают, что это «всемогущие» русские заставили их скитаться, но, оказалось, всему виной периодическая «комета 1212», названная Матиусом Мишо «предвестником ЗЛА» (см. надпись на карте Келлера) с периодом приблизительно 100 лет, по версии автора. Каждые 100 лет она что-то вытворяла. В 1550 году сказались последствия от падения её части в 1312 году (прецессия)- Солнце пропало в Северной России и Гайна на оленях умчался с севера в Пермь и поселился в городе Гайна. Она заставила сняться с места тихоокеанские народы, народы с Ледовитого океана и европеоидов уральского казачества с «киргизами» с юга (Арала) и искать новую родину в России. И для них уже придумана ирано-тюркская история Сибири и России без русских. Но тут раздался голос:«Расступись тайга, Прохор Громов идёт…».

Источники

*Северная и Восточная Тартария, включающая области, расположенные в северной и восточной частях Европы и Азии, 1692 год

Н. Витсен Николаас Витсен (1641–1717), ученый и бургомистр Амстердама, автор первого подробного исследования Сибири, Монголии и Центральной Азии - выпустил "Северную и Восточную Тартарию" в 1692 году.

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

102. Персия с русским уклоном у Марко Поло. Дарий сын Волхва Каспара. От 15.08.2022г . Автор Тонких Г.Л. («nekto» на Ящике Пандоры).

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024.

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024, автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

1*Википедия. Вот отрывок из русской Есиповской летописи:

… пришед в Сибирскую землю … татарове же сего убояшася русских вой много пришествия, избегоша от града своего, иде же прежде сего быть в Сибири сибирскотатарский их городок стольный усть Тобола и Иртыша иже именуемый Сибирь, оставиша его пуста. Рустии же вои придоша и седоша в нём и утвердивше град крепко, иде же бо ныне именуемый Богоспасаемый град Тоболеск.

2* В таком значении топоним «Сибирь» впервые упоминается у иранских авторов XIII века, обозначение Sebur в первый раз встречается на карте в Каталонском атласе 1375 года. В русских летописях XV века «Сибирской землёй» назывался район в низовьях Тобола и по среднему Иртышу.Но геополитическое применение слова «Сибирь» связано с обозначением всех земель, лежащих к востоку от Волги. В послании к королеве Елизавете (1570 г.) Иван Грозный так и называл себя: «Государь Псковский и великий князь Смоленский, Тверской, земли Черниговский, Рязанский, Полоцкий, рос… (часть слова не сохранилась) и всея СИБИРСКИЯ земли».

3* «Арабские и иранские географы и путешественники (а именно географ ал-Балхи в 920 г., и его последователи — Истархи, Ибн-Хаукаль, Худуд аль-алам, аль-Идриси и др.) неоднократно писали еще тысячелетие назад, что им известно три царства русичей — Славия (=Новгородская Русь), Куявия (=Киевская Русь) и Артания. Последнее со столицей Грустиной (или Грасионой) по всей видимости находилось где-то на просторах Сибири, было закрытым для чужих, но активно торговало черными соболями и железными изделиями с удивительными свойствами». (Дзен.Снегирь. Какой город располагался на месте современного Томска в древности? Легенды и факты про Грустину и ее подземелья).

4* По утверждению профессора Кызласова («Древние города Сибири»), главными торговыми центрами в средневековой Сибири, до включения её в состав Московской Руси, являлись исчезнувшие города Грустина и Серпонов». (Татарская версия). Кыргызский каганат!?

5* «Подведение сибирских инородцев под высокую Царскую руку. Худ. Н. Н. Каразин

Основной целью русских была пушнина (соболь), покорённые племена должны были выплачивать пушниной ясак. Воеводам предписывалось обходиться с ясачными ласково, а не неволею и не жесточью. Ясак считался службой царю, и сдавший его получал государево жалованье — топоры, пилы, иглы, ткани. Воеводы были обязаны защищать ясачных людей от произвола казаков и промышленников. На деле многие воеводы собирали ясак не только в государеву казну, но и на себя. В основном из-за их жадности коренные жители восставали и совершали набеги на остроги, монастыри и другие русские поселения. Следующая за первопроходцами волна освоения — переселение в Сибирь крестьян, которое велось в основном по инициативе государства, так как гарнизоны острогов нуждались в продовольствии, а путей сообщения для его подвоза не было. Крестьяне селились рядом с острогами, в целях защиты от набегов как местных жителей, так и различного рода разбойного люда. Так появились первые крупные поселения, ставшие затем сибирскими городами. При освоении учитывали интересы коренных жителей. Крестьянам надлежало «селиться только на порозжих местах, а ясачных угодий не имать, [а тех, кто] у ясачных людей угодья пустошает, сбивати долой и бить кнутом нещадно».

6* Именно в период Русского царства началось освоение Сибири, были построены города-крепости: Тюмень (1586), Тобольск (1587), Берёзов и Сургут (1593), Тара (1594), Мангазея (1601), Томск (1604), Кузнецк (1618), Красноярск (1628).

7 * "Тартарский князь, который потерял Сибирь, держал свой двор в городе Сибир или, как другие говорят, в Тоболе. Его звали Кучум. Казаки, которые заняли эту область, разрушили город..." Николаас Витсен - Северная и Восточная Тартария. Т. II - 2010.pdf

Михаел101063 Тайна Сибирской земли Ливжурнал.

8* «Осенью 1565 г. «преставися Казанской Царь Едигер, а в Св. Крещении Царь Симеон Касаевич, и положен бысть у Архистратига Михаилова Чюда, в монастыре у церкви Благовещения Пречистыя на полуденной стране». Несколько лет спустя крестился в Москве другой татарский царевич – Саин-Булат, и также по крещении назван был Симеоном».

9."Вогулы живут в лесах и не дают нашим людям даже покинуть крепость, не дают сеять, рубить дрова. Татары нападают вместе с ними, убивают, воруют наших коней, разрушают промыслы, не дают соль мыть. Потом все скрываются в царстве Кучума. Просим дозволения уйти за границу по реке Урал, чтобы навести порядок и всех лиходеев изгнать.." Иван Грозный в 1575 году расширил грамоту Строгановых, позволил вести войну с ханством Кучума, захватывать его земли. Тогда и появляется атаман Ермак, которого царь сам посоветовал нанять купцам для защиты колоний. Ермак командовал казаками во время Ливонской войны, вернулся с отрядом домой и искал работу. Воинственный вождь вогулов Епанча был знаком с огнестрелом, а его воины нет. Поэтому для толпы в 2000 вогулов собравшейся на берегу, выстрел русских пушек стал громом среди ясного неба. Картечь положила разом пару десятков, остальные вогулы разбежались кто – куда».

10.* Татарская версия. «КУЧУМ Сын султана Муртазы, владевшего кочевьями в Северном Приаралье в качестве наместника узбеков Шейбанидов. Воспитывался при дворе ногайского бия Шейх-Мамая бин Мусы». Кучум победил их и в 1563–64 правил Сибирским ханством совместно с отцом, а в 1564–68 вместе с Ахмед Гиреем. Кучум насаждал ислам в своих новых владениях, для чего пригласил туда неск. духовных миссий из Ср. Азии. В начале своего правления К. подтвердил даннич. обязательства перед рус. правительством и до 1571 платил ясак в размере 1 тыс. соболей. При этом зависимость Сибирского ханства от Рус. гос-ва носила условный характер. В 1573 К. направил в Прикамье войска своего племянника Маметкула (Мухаммеда Кули) и с этого времени занял враждебную по отношению к Рус. гос-ву позицию. В 1582, вскоре после начала похода Ермака Тимофеевича в Сибирь, К. был разбит в сражении на Чувашевом мысе в устье р. Тобол, близ столицы ханства Искер (Кашлыка) (Тобольск).

11.*Среди татар Тобольской губернии мужчин было 29 948 человек, женщин – 27 009. В Томской губернии проживало 47 909 мужчин и 47 244 женщин татарской национальности. В Акмолинской области среди татар насчитывалось 5656 мужчин и 5163 женщины.Население Тобольской губернии по составу было многонациональным, общей численностью 1 433 043 человека. Как отмечали составители тома, в него входили представители 60 различных племен и народностей [1. С. XXXI]. Русские составляли среди них 88,63%, на четвертом месте находились татары, численность которых составляла 56,957 чел., или 3,97% всего населения губернии [Там же. С. XXXII]. Таким образом, среди инородческого населения Тобольской губернии татары являлись самой большой по численности группой [Там же. С. XXXIII]. (Историко-демографическая характеристика татарского населения Тобольской губернии в пореформенный период (по материалам первой всеобщей переписи 1897 г. )