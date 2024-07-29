Продай банкиру душу. Что означает рост ключевой ставки ЦБ до 18% // Олег Комолов. Числа недели
Центральный банк повысил ключевую ставку до 18%. Причина – ускоряющаяся инфляция, вызванная по мнению чиновников, высоким потребительским спросом на товары и услуги, который предъявляет сказочно разбогатевшее население.
Ссылки по теме выпуска:
https://romir.ru/index/deflyator-pribavil-v-iyune-17-pp
https://www.interfax.ru/business/970221
https://www.cbr.ru/press/keypr/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Tab-inv-okved.htm
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_472579/
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Центральный банк России повысил ключевую ставку до 18% для борьбы с инфляцией.
2. Официальная инфляция оценивается в 8,5%, но неофициальные оценки достигают 30%.
3. Основные причины инфляции: дефицит рабочей силы, высокая загрузка производственных мощностей, проблемы с импортом.
4. Наибольший рост инвестиций наблюдается в отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом.
5. Государство создало два экономических контура: привилегированный (получающий льготное финансирование) и обычный (живущий по рыночным условиям).
6. Привилегированные отрасли и группы получают финансирование на очень выгодных условиях (низкие процентные ставки).
7. Использование инструментов планового управления экономикой стало более заметным.
8. Текущая экономическая ситуация может привести к стагфляции и рецессии.
Вывод:
Повышение ключевой ставки Центральным банком – это попытка сбалансировать экономику и перераспределить финансовую нагрузку с привилегированных секторов на остальную часть экономики. Государство использует регуляторные механизмы для концентрации ресурсов в приоритетных отраслях, что приводит к эксплуатации большей части трудящегося населения. Несмотря на использование элементов планового управления, экономика остается подверженной рыночным циклам и дисбалансам, что может привести к серьезным экономическим проблемам в будущем.