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Продай банкиру душу. Что означает рост ключевой ставки ЦБ до 18% // Олег Комолов. Числа недели

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Центральный банк повысил ключевую ставку до 18%. Причина – ускоряющаяся инфляция, вызванная по мнению чиновников, высоким потребительским спросом на товары и услуги, который предъявляет сказочно разбогатевшее население.

Ссылки по теме выпуска:
https://romir.ru/index/deflyator-pribavil-v-iyune-17-pp
https://www.interfax.ru/business/970221
https://www.cbr.ru/press/keypr/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Tab-inv-okved.htm
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_472579/

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Центральный банк России повысил ключевую ставку до 18% для борьбы с инфляцией.

2. Официальная инфляция оценивается в 8,5%, но неофициальные оценки достигают 30%.

3. Основные причины инфляции: дефицит рабочей силы, высокая загрузка производственных мощностей, проблемы с импортом.

4. Наибольший рост инвестиций наблюдается в отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом.

5. Государство создало два экономических контура: привилегированный (получающий льготное финансирование) и обычный (живущий по рыночным условиям).

6. Привилегированные отрасли и группы получают финансирование на очень выгодных условиях (низкие процентные ставки).

7. Использование инструментов планового управления экономикой стало более заметным.

8. Текущая экономическая ситуация может привести к стагфляции и рецессии.

Вывод:

Повышение ключевой ставки Центральным банком – это попытка сбалансировать экономику и перераспределить финансовую нагрузку с привилегированных секторов на остальную часть экономики. Государство использует регуляторные механизмы для концентрации ресурсов в приоритетных отраслях, что приводит к эксплуатации большей части трудящегося населения. Несмотря на использование элементов планового управления, экономика остается подверженной рыночным циклам и дисбалансам, что может привести к серьезным экономическим проблемам в будущем.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E14M4Qs1rJo
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