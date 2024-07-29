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Катынь 4. Геббельс и чистка зубов

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#катынь #плохойсигнал Четвёртый выпуск Плохого сигнала из серии подкастов, посвящённых трагедии в Катынском лесу и её использованию в качестве идеологического оружия.

Слушать аудио https://badsignal.mave.digital/

Предыдущие выпуски:

   • Катынь. Волки, цепи, стрельба и манёвры 
   • Катынь 2. Загадочный полковник 
   • Катынь 3. Археологи против нацистов 

00:00 Интро
01:25 Подпись Токарева
04:53 Почему допроса Токарева не было
07:32 Поведение следователя
09:56 Запрет переписки
11:26 При чём тут Грязовецкий лагерь?
15:24 Документы Старобельского лагеря
16:57 Где документы лагерей ОН?
19:96 Про записку “Шелепина”
20:22 Где расстрельные акты?
21:59 Логика расстрелов
24:55 Про термин “геббельсовцы”
30:32 Историк Дюков против идиотов
35:11 Методы работы Дюкова
38:23 Версия Дюкова
42:17 Куда идут бюджеты?
42:56 “Провал” в Нюрнберге
44:58 Музей ГУЛАГа
49:05 Демагог Романов
51:32 Zugang и Abgang
01:06:43 Аберрация памяти
01:10:31 Мемуары как источник
01:12:35 Принятие дел Аренсом
01:14:36 Очная ставка в Нюрнберге
01:19:27 Кто должен был проводить расследование?
01:23:02 Фейкодел Армен Гаспарян
01:24:47 Памятник Власову
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SCPa3FxN87w
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