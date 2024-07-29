Официалка от "Вагнера" по бою на севере Мали у границы с Алжиром.

Детальный разбор того, что произошло 22-27 июля в Мали



7 дней назад бойцы 13 Штурмового Отряда ЧВК «Вагнер», под руководством командира Сергея Шевченко, позывной «Пруд», совместно с военнослужащими ВС Мали FAMа, вступили в неравный бой с превосходящими силами исламистов из «Координационного движения Азавад» (CMA) и «Аль-Каиды в Сахеле» (JNIM) (запрещена в РФ), и на протяжение нескольких дней героически сражались с боевиками, не жалея собственных жизней. Подробнее о том, как это происходило.

Начало операции: разведка и поиск радикалов

22 июля 2024 года союзные силы ЧВК «Вагнер» и армии Мали получили информацию о том, что в районе Тин-Заутин появились крупные отряды радикалов из CMA. Для поиска и ликвидации боевиков был направлен 13 Штурмовой Отряд под руководством Сергея Шевченко, позывной «Пруд».

Прибыв на место, бойцы «группы Пруда» и FAMa подтвердили информацию разведки, обнаружив крупное скопление сил CMA: отряды боевиков, общей численностью около 100 человек, а также более 10 пикапов с крупнокалиберным вооружением. Исходя из этого, командование «Оркестра» приняло решение атаковать исламистов.

В бою 13 Штурмовой Отряд ЧВК «Вагнер» уничтожил до 50 радикалов и шесть единиц техники. Остатки боевиков не смогли противостоять оркестрантам и бежали с поля боя.

Контратака исламистов и стойкость «музыкантов»

В период с 22 по 25 июля, бойцы «оркестра» в условиях песчаной бури несмотря ни на что продолжали поиск радикалов. Понимая, что на этом исламисты не остановятся, руководство ЧВК «Вагнер» приняло решение о переброске в район дополнительных сил. Воспользовавшись заминкой, боевики попытались контратаковать с использованием всех имеющихся средств. Нападение на «музыкантов» координировал полевой командир Абда-Рахман Заза, который стоял во главе отрядов JNIM, прибывших на помощь исламистам.

Благодаря умелым и грамотным действиям 13 Штурмового Отряда, радикалы не смогли осуществить задуманное. Но в свою очередь бойцы ЧВК «Вагнер» понесли первые потери: несколько штурмовиков получили боевые ранения, в их числе был и командир отряда «Пруд».

Несмотря на песчаную бурю, ожесточенное сопротивление боевиков и засады на путях отхода, дополнительные силы «музыкантов» продолжали двигаться на помощь своим братьям. Они с боем пробивались и спешили на помощь к товарищам.

Тем временем, личный состав «группы Пруда» и FAMа занял круговую оборону и стойко отражал атаки превосходящих сил CMA и JNIM: их численность превышала более 1000 человек. Бойцы отряда продолжали сражаться, а радикалы не сбавляли темп атаки и пытались подавить «музыкантов» огромным количеством бойцов.

Невзирая на пылевую бурю, экипажи вертолетов МИ-8 и МИ-24 ЧВК «Вагнер» приняли решение выдвинуться на помощь товарищам. Одна боевая машина была сбита встречным огнем боевиков, однако экипаж второго вертолета вопреки гибели командира и полученным вторым пилотом и борттехником ранениям выполнил задачу и вернулся на базу, совершив аварийную посадку.

Последние дни сражения

Понимая всю сложность обстановки и вероятность полного окружения, командир оркестрантов Сергей Шевченко, позывной «Пруд», в ночь с 26 на 27 июля, принял решение осуществить выход в направлении двигающихся резервов. К этому времени он уже дважды был ранен и находился в тяжелом состоянии, но осуществлял руководство отрядом, под усилившимися атаками исламистов.

Ближе к четырем часам 27 июля, отряд сообщил о потерях среди бойцов «Оркестра» и солдат FAMa. Кроме того, в бою пал и командир 13 Штурмового Отряда Сергей Шевченко, позывной «Пруд», который продолжил стоять до конца несмотря ни на что.

В 17:10 27 июля от наших братьев была получена последняя радиограмма: «Остались втроем продолжаем вести бой». Ее отправил командир штурмового взвода с позывным «Найк».

Все павшие в бою бойцы ЧВК «Вагнер» будут награждены (посмертно).

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. 22-27 июля 2024 года в Мали произошел бой между силами ЧВК "Вагнер" и армии Мали против исламистских группировок.

2. Бой начался с разведывательной операции 13 Штурмового Отряда ЧВК "Вагнер" под командованием Сергея Шевченко ("Пруд").

3. Изначально силы "Вагнера" и малийской армии успешно атаковали боевиков, но затем исламисты перегруппировались и контратаковали.

4. Боевики значительно превосходили силы "Вагнера" и малийской армии по численности (более 1000 против примерно 100).

5. Несмотря на трудности (песчаная буря, сбитый вертолет), дополнительные силы "Вагнера" пытались прийти на помощь.

6. В ночь с 26 на 27 июля командир Шевченко принял решение о прорыве из окружения.

7. 27 июля поступило последнее сообщение от трех оставшихся в живых бойцов, продолжавших бой.

8. Все погибшие бойцы ЧВК "Вагнер" будут посмертно награждены.

Вывод:

Статья описывает ожесточенный многодневный бой между силами ЧВК "Вагнер" и малийской армии против значительно превосходящих сил исламистских группировок. Несмотря на первоначальный успех, силы "Вагнера" и малийской армии оказались в крайне тяжелом положении из-за численного превосходства противника и сложных погодных условий. Бой завершился тяжелыми потерями для сил "Вагнера", включая гибель командира отряда. Статья подчеркивает героизм и стойкость бойцов ЧВК "Вагнер" в этом сражении.