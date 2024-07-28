Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 115-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Великие Проходы Харьковской области.

За сутки отражены две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области.

Потери противника составили до 205 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов.

◽️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 116-й механизированной бригады ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Табаевка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, бронетранспортер «Stryker» производства США и шестнадцать автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Уничтожены восемь складов боеприпасов ВСУ.

◽️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населенных пунктов Курахово, Катериновка, Константиновка, Серебрянка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 560 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и два автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

За сутки уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

◽️ Подразделения группировки войск «Центр» в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й механизированных бригад и 142-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора и Желанное Донецкой Народной Республики.

Отражены три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 385 военнослужащих и пять автомобилей.

Кроме того, уничтожены две 227-мм реактивные системы залпового огня M270 MLRS производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

◽️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 104-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области.

Противник потерял до 140 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20.

За сутки уничтожено три склада боеприпасов ВСУ.

◽️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30.

Уничтожен склад боеприпасов.

◽️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

◽️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 34 беспилотных летательных аппарата, в том числе 12 вне зоны спецоперации

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28579 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16702 танка и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12469 орудий полевой артиллерии и минометов, 24143 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России