Геостратег Андрей Школьников даёт оценку изменяющейся ситуации в России и мире.

Ведущий: Роман Шахов

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Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#АндрейШкольников #РоманШахов#ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Права и обязанности в будущем нужно будет заслуживать, а не получать автоматически.

2. Критикуется современный западный подход, где детям дают право принимать серьезные решения (например, о смене пола), но ограничивают в менее значимых вещах (например, употребление алкоголя).

3. Предполагается, что в будущем право голоса будет даваться не автоматически по достижении определенного возраста, а за конкретные заслуги перед обществом.

4. Обсуждается возможность введения системы, похожей на социальный рейтинг, но основанной на реальных достижениях человека.

5. Прогнозируется, что мир движется к более справедливому устройству, хотя и не идеальному.

6. Обсуждается идея создания отдельных территорий для людей с либеральными взглядами, не желающих жить в рамках традиционной культуры.

7. Подчеркивается, что в русской культуре милосердие выше справедливости, но это иногда может быть во вред.

Вывод:

Беседа представляет собой размышления о возможном будущем устройстве общества, где права и обязанности будут более тесно связаны с реальными заслугами и достижениями человека. Предполагается отход от современной либеральной модели к более консервативной и меритократической системе. При этом подчеркивается, что такая система, хотя и будет более справедливой, чем нынешняя, все равно не станет идеальной. Обсуждение затрагивает сложные этические и социальные вопросы, предлагая довольно радикальные изменения в существующем общественном устройстве.