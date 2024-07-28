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“Нас никогда не простят”

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Занятный вброс. Но не удивлюсь, если правда. С учетом того, что Фарион переобувалась ранее.
Пока же имеем ситуацию, когда малолетний дебил с нацизмом головного мозга выросший при Фарион убил отмороженную нацистку Фарион.
Не то, чтобы было жалко кого-то в этой истории.

PS. Что примечательно, вчера начальник полицаев Киевскойй области заявил, что убийца Фарион хороший парень, который считает, что действовал правильно и что "не надо разделять украинское общество". Читай начал косвенно оправдывать убийство Фарион. Ох уж этот нацистский кублятник.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9290698.html
Метки: Нацизм, Украина, украинизация, фарион
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 32232 27402
    марина четыре часа назад

      разве это больное нацизмом “ничто” стоит статьи и понимания?..Это поколения зомбированных в родительских домах существ и ж/саксам не стоило труда большого поиметь их в прямом и переносном,т.е.обреченные с рождения..Вот и Колонель скользкий

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    • 28269 26289
      жора шапов четыре часа назад

        А что за кипишь ?
        Пацан пошёл в отказ , – “ЭтонеЯ . Я-гулял.”
        В момент убийства там не работали видеокамеры.
        Момента выстрела на видео – нет.
        (УкроСМИ)

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