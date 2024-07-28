“Нас никогда не простят”
Занятный вброс. Но не удивлюсь, если правда. С учетом того, что Фарион переобувалась ранее.
Пока же имеем ситуацию, когда малолетний дебил с нацизмом головного мозга выросший при Фарион убил отмороженную нацистку Фарион.
Не то, чтобы было жалко кого-то в этой истории.
PS. Что примечательно, вчера начальник полицаев Киевскойй области заявил, что убийца Фарион хороший парень, который считает, что действовал правильно и что "не надо разделять украинское общество". Читай начал косвенно оправдывать убийство Фарион. Ох уж этот нацистский кублятник.
разве это больное нацизмом “ничто” стоит статьи и понимания?..Это поколения зомбированных в родительских домах существ и ж/саксам не стоило труда большого поиметь их в прямом и переносном,т.е.обреченные с рождения..Вот и Колонель скользкий
А что за кипишь ?
Пацан пошёл в отказ , – “ЭтонеЯ . Я-гулял.”
В момент убийства там не работали видеокамеры.
Момента выстрела на видео – нет.
(УкроСМИ)