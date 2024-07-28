"ЗАВТРА". Игорь Сергеевич, проблема миграции и мигрантов в современной России весьма болезненна. Ещё больше она обострилась после теракта в "Крокус Сити Холле". Информационное поле накалилось, звучат жёсткие заявления.

Во всём этом кроется определённая опасность для государства: Россия находится в состоянии войны с Западом, а он изощрён в подрывной деятельности и умело манипулирует вопросами межнациональной розни, понимая, насколько взрывоопасны такие конфликты. Естественно, он не пожалеет средств и на крупную провокацию, перед которой разогреет общественное мнение, подпитает ярость людей, готовых поддержать любые резкие действия, способные хаотизировать ситуацию в стране. Как разобраться с этим опаснейшим сплетением проблем миграции, терроризма и действий западных подрывных центров?

Игорь ШИШКИН, политолог, руководитель рабочей группы по противодействию искажению истории Института стран. Да, под Россию заложена миграционная мина, и есть колоссальная опасность, что нашим врагам удастся её взорвать. Причём она заложена совершенно сознательно, в результате целенаправленной работы, но не только Запада, но и тех, кто в 1990-е годы стал владельцем "фабрик, заводов, газет, пароходов". Им было удобно и выгодно продвигать идею так называемой замещающей миграции, чтобы "подразбавить" число людей, недовольных разбазариванием общенародной собственности, завезти на их место тех, кто не станет предъявлять подобных претензий. Причина, по которой был запущен этот процесс, — русофобия очень значительной прослойки правящего класса, сформировавшегося в постсоветский период.

"ЗАВТРА". Чем меньше будет русских, тем спокойнее?

Игорь ШИШКИН. Дело даже не в том, что будет спокойней, а просто публика, которая рвалась во власть и которая во многом её обрела, была изначально пронизана русофобией, но попала в крайне неприятную для себя ситуацию, когда после разрушения Советского Союза русские в процентном соотношении оказались в Российской Федерации в абсолютном большинстве. Сложилась практически моноэтническая страна. Для русофобов это было невыносимо. Поэтому в те годы термин "русский" употреблялся обычно в таких сочетаниях, как "русская мафия", "русский фашизм", "русские проститутки"…

"ЗАВТРА". И "новые русские"…

Игорь ШИШКИН. Да. Кто тогда доминировал на экране и какой мощный разгул русофобии был в средствах массовой информации, мы хорошо помним. Естественно, идея завоза мигрантов в Россию тогда воспринималась власть имущими на ура.

В этом были заинтересованы и внешние силы, целью которых было ослабление и разрушение России, уничтожение постсоветского пространства. На Западе прекрасно знали, что такое массовая миграция, и целенаправленно действовали в этом направлении.

И говорить о том, что кто-то что-то не понимал, не приходится. Тем более что миграционный процесс уже давным-давно был описан в научной литературе. Лев Николаевич Гумилёв ещё в 1970-е годы создал теорию этнических контактов и описал, к чему подобная миграция приводит, что такое "этническая химера" и так далее.

Массовый приезд мигрантов в Россию неизбежно должен был привести к межнациональной розни внутри страны. Потому что, если на одной территории искусственно перемешивают огромное количество представителей разных цивилизаций, то столкновения неизбежны. И не оттого, что приехавшие люди плохие. Просто они привыкли к другой жизни, к иным стереотипам поведения, у них отличный от нашего менталитет. Хотя и говорят, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут, но когда число мигрантов насчитывает сотни тысяч или даже миллионы человек, с какой стати они будут адаптироваться под нормы "чужого монастыря"? Наоборот, они попытаются подстроить под себя местное население, а те, естественно, такое поведение "гостей" встретят в штыки.

Как следствие, обязательно возникают не только межнациональные конфликты внутри страны, но и происходит блокировка интеграционных процессов на постсоветском пространстве, препятствующая восстановлению единой страны, что было бы лучшим способом нивелировать межнациональную рознь. Но массовый завоз мигрантов и привёл к тому, что многие наши сограждане стали бояться воссоединения постсоветских республик в единое государство, в котором Средняя Азия этнически будет доминировать. И эта боязнь тоже заранее была прописана Западом ещё в 1990-е годы.

"ЗАВТРА". Противоречие налицо?

Игорь ШИШКИН. Никакого противоречия нет. Когда мы были в одном государстве, такого масштабного межэтнического перемешивания людей не было. Все жили в основном в своих национальных республиках. В Москву или, наоборот, из неё в другие города обычно приезжали только необходимые специалисты. Этнических химер почти не возникало. Как только единое для всех пространство разрушили, появилась и почва для межнациональных распрей. Эксперты уже тогда говорили, что здесь закладывается мина замедленного действия. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда её собираются взорвать.

"ЗАВТРА". Свою роль здесь играли и интересы денежных мешков…

Игорь ШИШКИН. Конечно, рабская рабочая сила всегда выгодна капиталу. Но хочу подчеркнуть: не денежный вопрос привёл к тому, что эту мину заложили. Мигранты в основном работали и работают в ЖКХ, строительстве. В 1990-е годы в стране правили бал сырьевики, нефтяники и т. п., которые наживались не на мигрантах. А у тех, кому именно приезжие приносили основной доход, силёнок бы не хватило продавливать проекты, откровенно враждебные государству.

"ЗАВТРА". Сама по себе концепция замещающей миграции может говорить не только об активной русофобии у принимающих подобные решения лиц, но и о некоем равнодушии, полном безразличии к судьбе русского народа. Это такая пассивная, фоновая русофобия…

Игорь ШИШКИН. Согласен. У одних — пассивная фоновая русофобия, а у других — активная, которая этой пассивной не противоречит.

"ЗАВТРА". При молчаливом согласии элит русофобская идеология воплощалась в документы, в конкретные решения, спускалась вниз по ступенькам управления для обязательного исполнения. Но нельзя не подчеркнуть, что, помимо цивилизационно-национальных различий, которые нивелировались в Советском Союзе, есть ещё момент цивилизационно-цензового, социально-поведенческого разрыва между городом и деревней. Ребята из деревни приезжают в мегаполис и чувствуют некоторую свою неполноценность по сравнению, допустим, с московскими "мажорами". И на этой почве начинается конфликтность. Кстати, такое было в СССР в 1960-е годы, когда в города из русских деревень приезжали работяги…

Игорь ШИШКИН. Да, тогда появилось понятие "лимитчики".

"ЗАВТРА". Приезжие порой специально выпячивали свою деревенскость. Могли сплёвывать шелуху от семечек под памятник Пушкину, ходить по Тверскому бульвару с гармошкой и горланить песни, что бесило местных жителей. Могли затеять без особого повода драку с москвичами и показать городской интеллигенции деревенскую мощь. Это напоминает поведение современных мигрантов. Здесь тоже возникает раздражение не только потому, что они представители другой культуры, а ещё и потому, что "деревенские". Они перенесли на наши улицы свои, порой средневековые, обычаи, к примеру, стрелять в воздух на свадьбах, что выставляется как некая особая их стать, самость. Это вызывает много вопросов у людей, живущих сознанием мегаполиса. Я хотел подчеркнуть подобные моменты, потому что тема миграции многоаспектна, многопланова.

Игорь ШИШКИН. Согласен. И те, кто организовывали процесс массовой миграции в Россию, заранее понимали и то, что трения обязательно будут, и то, по какой линии они пойдут. Когда весь этот маховик раскручивался, нам это объясняли тем, что, во-первых, в стране не хватает рабочих рук, и во-вторых, вымирающий народ нужно кем-то заменять (правда, второй аргумент сейчас уже не приводят). С 1990-х годов крупные научные центры — Институт этнологии РАН, Институт демографии — всё подробно расписывали по этой теме, а экономические институты подтверждали: рабочих рук в стране не хватает.

Но если посмотреть статистические данные, оказывается, что и в 1990-е, и сегодня численность трудоспособного населения в России либо равняется, либо чуть-чуть больше той, что была в РСФСР в 1960–1970-е годы, я уже не говорю про 1950-е. А это тот период, когда СССР делал мощнейший экономический рывок, когда советская экономика стала второй в мире. Очевидно, что главную роль здесь играла самая большая республика — РСФСР. Рабочих рук тогда было меньше, чем сейчас и в 1990-е годы, когда фактически вся промышленность остановилась. Какие такие "великие" стройки капитализма требовали миллионы и миллионы рабочих рук? А ведь ещё и механизация и автоматизация со второй половины ХХ века шагнули далеко вперёд.

Другой довод сторонников замещающей миграции: численность населения России в целом падает. Это, конечно, печальный факт, но разве из этого следует, что нам здесь так уж необходимы мигранты? Спрашивают: как же мы будем жить с уменьшающимся населением на огромной территории? Напомню, что когда наши предки расширили государственные земли до одной шестой части земли, там проживало людей в лучшем случае две трети нынешнего. А рядом находились точно так же, как сегодня, обгоняющая нас по количеству жителей Европа и намного превосходящий по населению Китай. Поэтому, конечно, демографическая проблема существует, но это не тот случай, когда в Россию срочно требуется ввезти, условно говоря, 10 миллионов мигрантов, а иначе мы пропадём.

"ЗАВТРА". Тема нехватки рабочих рук может рассматриваться не только в абсолютных категориях, по числу потенциальных строителей или дворников.

Дело в том, что в России исчез такой слой, как крестьянство. В каком-то смысле произошло объединение нации. Если раньше в стране проживали "образованные граждане" и необразованный, как говорили, "простой народ", то сейчас у нас весь народ "непростой". В глубинке живут люди с такой же психологией, что и у столичных жителей, не желающих идти в чернорабочие. Сельчане не особо стремятся на стройплощадки и детей своих туда отправлять не спешат. Вопреки устоявшимся мифам, мигрантам сегодня за работу платят ровно столько, сколько и коренным жителям России. Тот же курьер в Москве может заработать 120 тысяч рублей. Но наши люди в курьеры не стремятся, говорят: пусть мигранты развозят товары, а мы лучше меньше заработаем, зато больше поймаем рыбёшек на тихом зеркальном озере. Такое ведь тоже есть, Игорь Сергеевич?

Игорь ШИШКИН. Всё это есть, но давайте вспомним, что в той же РСФСР улицы были убраны и без миллионов приехавших сюда таджиков. На стройках работали люди из местных. Может быть, лучше разобраться, почему наши граждане перестали хотеть трудиться? И что такого было сделано после развала СССР, чтобы они больше не работали?

Вспомните, какое огромное количество отходников в 1990-е годы приезжало из регионов, из малых и средних городов России в мегаполисы, потому что дома не было работы. Помню свой разговор с человеком из маленького орловского городка. Когда там вообще не стало никакой работы, чтобы прокормить семью, он приехал в Москву, укладывал здесь трубы, жил в нечеловеческих условиях в каком-то вагончике, на несколько дней возвращался домой к семье, а потом опять сюда. Разве не стоит разобраться с экономической системой, которая это породила?

Да, в России есть люди, не желающие трудиться, и их немало. Но это явление было искусственно порождено. Так, может быть, и решать эту проблему нужно не завозом миллионов мигрантов, а другими способами? Повторяю, темы нехватки рабочих рук и вымирания населения были использованы исключительно как дымовая завеса для решения проблем, связанных с желанием сократить русское население страны.

"ЗАВТРА". Сейчас мы перешли в другую эпоху. Существовавшая многие годы концепция "Россия — проходной двор" поменялась на концепцию "Наша страна — осаждённая крепость". Хотелось бы рассмотреть проблемы в конкретной политической и геополитической ситуации.

Игорь ШИШКИН. Да, ситуация изменилась. Поэтому, скорее всего, миграционная политика будет изменена.

Да, Россия сегодня — осаждённая крепость. Но ведь осаждённой она оказалась не сразу, а выдержала сначала первые два штурма этой войны. Многие называют её гибридной войной, делая упор на первом слове, а надо бы на втором. Не было бы у России стратегического ядерного вооружения, давно бы эта война была не гибридной, а самой что ни на есть обыкновенной.

На Западе открытым текстом говорится о целях войны против нас. Президент США мечтает о стратегическом поражении России. Парламент Европейского союза принимает документ, в котором чёрным по белому написано, что его цель в этом противостоянии — расчленение Российской Федерации, они это назвали "деколонизацией". То есть цели наших противников были обозначены ясно и чётко.

Дальше перед ними встал вопрос, как этого добиться. На первом этапе против нас была предпринята кавалерийская атака, когда Запад сделал ставку на верхушечный государственный переворот и после начала СВО сразу же ввёл санкции, причём не против экономики России в целом, а против богатейших людей страны. Мол, ребята, вы разберитесь там со своим президентом, а иначе будет хуже. И мне кажется, на Западе были уверены, что госпереворот у нас произойдёт просто по щелчку. Вспомните знаменитое высказывание Бжезинского о российской элите: с чего вы решили, что это ваша элита, если деньги, жёны, дети, недвижимость этих людей — всё находится на Западе. Но, как бы то ни было, задуманный против нас план не сработал.

Тогда был запущен план Б — с целью устроить государственный переворот через "цветную революцию". Запад попытался обрушить экономику России, введя против неё драконовские санкции, чтобы вызвать недовольство населения. Началась раскрутка темы, что власть не умеет воевать, что все российские генералы ни на что не годятся, что они погрязли в коррупции…

"ЗАВТРА". Что частично сейчас подтверждается…

Игорь ШИШКИН. А кто сомневался? Но, думаю, в других министерствах ситуация ещё похлеще будет.

На Западе изначально знали, что стратегическое поражение России можно нанести только ударом изнутри. Поэтому план разработали по сценарию Февральской революции 1917 года: якобы власть не может привести страну к победе, её нужно сменить, долой генералов, которые не умеют воевать, и так далее. Всё задуманное должно было произойти до середины 2023 года. И снова план обернулся пшиком. Прозападные силы смогли организовать только мятеж Пригожина.

"ЗАВТРА". Но это такой серьёзный был момент…

Игорь ШИШКИН. Несомненно. Но больше ничего не сработало. Что им оставалось делать? Искать с нами компромисс? Но тогда, как сказал наш президент ещё в 2022 году, по итогам СВО будет поставлен крест на пятивековом доминировании Запада, и он перестанет собирать так называемую ренту гегемона.

"ЗАВТРА". Это для них тоже экзистенциальный вопрос.

Игорь ШИШКИН. Так ведь министр обороны Великобритании буквально сказал, что это противостояние решает вопрос, смогут ли они и дальше управлять миром. То есть собирать с него ту самую ренту гегемона.

Что же им было делать? Верхушечный дворцовый переворот в России не состоялся, "цветную революцию" по образцу Февраля 1917-го организовать не смогли. Поэтому Запад решил другим способом устроить у нас внутреннюю смуту: либо взорвать миграционную мину, либо устроить социальный протест, либо и то и другое одновременно.

"ЗАВТРА". Кстати, социальный протест начали раскручивать с парадоксальных для нас позиций. Сторонница Навального Мария Певчих* (оба — иностранные агенты) выпустила фильм, где говорит: Путин — преемник Ельцина, преступника, разворовавшего страну. Это апелляция к людям, которые ментально ещё находятся в 1990-х, борются с властью, выступают против "ельцинских наследников" и сдвигаются в сторону так называемой красной власовщины. И эта позиция подогревается Западом.

Игорь ШИШКИН. Согласен. Запад будет играть на любых российских противоречиях, не только социальных. Но сейчас мы говорим о миграционной мине. Итак, градус межнациональной розни был очень высок, и на этом фоне был устроен теракт в "Крокус Сити". Показательно, что на роль террористов выбрали именно таджиков. Организаторы очень хорошо понимали, какой получится кумулятивный эффект. Всё было рассчитано на всплеск межнациональной и межрелигиозной ненависти по принципу: раз мигранты устраивают такое, бей мигрантов! У мигрантов соответствующий ответ: наших бьют, мы в опасности, сплачиваемся, иначе нас эти ужасные русские перережут, мусульмане всей страны, поддерживайте нас, и прочее. Параллельно идёт раскрутка темы: русские — фашисты, они провоцируют погромы мигрантов, устраивают межнациональную рознь.

Вот эти три линии начали сразу же раскручиваться. На Западе прекрасно понимали, что одним "Крокусом" миграционную мину не взорвёшь. Но с его помощью они эту мину активировали.

Ещё раз надо подчеркнуть, что подогрев ситуации начался задолго до трагедии в "Крокус Сити". На обострение межнациональной розни, введение замещающей миграции ушло не одно десятилетие. А где-то с лета прошлого года, когда провалился мятеж Пригожина, в социальных сетях стали активно раскручивать темы преступлений мигрантов в России.

После "Крокуса" обстановка только накалялась. К счастью, очень хорошо сработала ФСБ — удалось предотвратить следующие теракты, в том числе с использованием заминированных икон. То есть совершенно очевидно, что готовилась серия взрывов в православных храмах на Пасху. А следом наверняка последовали бы взрывы в мечетях. Последствия всего этого были бы непредсказуемыми.

После теракта в "Крокусе" с самого верха стали поступать уже ясные, чёткие заявления о необходимости решительной смены миграционной политики. Президент говорит о том, что проблема нехватки рабочей силы не может быть решена завозом мигрантов, лучше заняться повышением производительности труда на предприятиях. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин требует от депутатов принять законы о мигрантах. Начались аресты мошенников, которые легализовали не одну тысячу приезжих из ближнего зарубежья. Подобные рейды сейчас проходят регулярно, происшествия с мигрантами тщательно расследуются. Власть наконец осознала опасность этой проблемы.

"ЗАВТРА". То есть власть тем самым говорит, что миграционную проблему будет решать она, а не население, что правильно.

Игорь ШИШКИН. Именно так. Но при этом те, кто заинтересован взорвать миграционную мину в России, не остановились, и в социальных сетях эта тема продолжает усиленно раскручиваться.

"ЗАВТРА". Получается, что сейчас существует способ организации социального взрыва в России, главным инструментом которого являются никем не контролируемые, абсолютно свободные социальные сети, к тому же имеющие регистрацию за границей. Это прежде всего YouTube и Телеграм. Кроме того, не совсем понятно, кто контролирует ВКонтакте. Выходит, что мы находимся в опасности из-за существующей в стране тотальной свободы слова. А Роскомнадзор жёстко работает исключительно с зарегистрированными у нас СМИ — с нашим каналом "День ТВ", газетой "Завтра", с Первым каналом, "Комсомольской правдой" и так далее.

Игорь ШИШКИН. Действительно, это очень важный вопрос — кто контролирует соцсети и почему там такая вседозволенность. Диву даёшься тому, что в них говорят и пишут. Например, появилось огромное количество всевозможных деятелей, которые повесили на себя табличку "русский националист".

"ЗАВТРА". Да, у нас был "русский националист" Стас Белковский*, Витя Милитарёв тоже назывался "русским националистом"…

Игорь ШИШКИН. Кстати, именно Белковскому приписывают высказывание, что российское государство можно уничтожить только руками самих русских, поэтому нужно срочно возглавить русское национальное движение. Таких белковских в соцсетях сейчас развелась тьма-тьмущая. Никто не знает, кто они и откуда взялись. И они позволяют себе отпускать в адрес людей из Средней Азии выражения, которые легко тянут на статью Уголовного кодекса за разжигание ненависти на национальной почве. Но к ним люди в форме почему-то не приходят и не берут их за шиворот.

Хотелось бы понять, почему развелось столько провокаторов в социальных сетях, стоящих под табличкой "русский националист"? У меня большое подозрение, что это делается под следующую кампанию, которую попытаются раскрутить наши враги. Очередная армия блогеров будет кричать: "Смотрите, что устраивают эти русские, они провоцируют межнациональную ненависть, русский националист — это угроза стабильности государства!" Уверен, что всем фальшивым "националистам" с табличками от таких заявлений ничего не будет. Они табличку поменяют — и порядок. А вот зачистить национально мыслящих русских людей Западу будет очень даже выгодно. А после запустить следующую тему, о которой говорил Белковский: "Смотрите, российская власть выступает против русских, она защищает дикарей с топорами. Русские, нужно спасать страну, спасать Отечество!"

Западные спецслужбы хорошо понимают, что им нет нужды готовить большое число специальных агентов для присутствия в российских соцсетях. Люди взвинчены — тема миграции горячая, болезненная, на ней в сетевом сообществе можно обрести популярность, сколотить финансовый и политический капитал, поэтому на неё, как мухи на навоз, слетаются разные деятели, есть там даже и несколько депутатов Государственной думы. Один из них после трагедии в "Крокусе" вообще ни много ни мало заявил, что, мол, Москва к погрому готова, но власть "добро" не даёт. И до сих пор он сидит в Госдуме, и никто его не трогает.

Чем более радикальное решение проблемы такие деятели предлагают, тем пламеннее их поддерживают в соцсетях. И никто не несёт за свои слова ответственности. Но трезвый анализ этой темы непопулярен. Когда я опубликовал в своём телеграм-канале статью о том, что миграционную мину нужно разряжать, а не взрывать на радость врагам, на меня вылили ушаты критики, от моей страницы отписалось большое число подписчиков. Я, конечно, поборник свободы слова, но считаю, что без цензуры не обойтись.

"ЗАВТРА". Мы находимся в очень жёстких условиях войны, какая здесь может быть свобода слова? И только ли правоохранительные органы должны заниматься проблемой миграции?

Игорь ШИШКИН. Разумеется, это не только их проблема. Поэтому Путин и поставил вопрос о том, что необходимо создавать специальную структуру, которая будет заниматься проблемой миграции, потому что это не только дела, связанные с преступностью, но ещё и экономика, культура, образование и прочее, и прочее.

Конечно, миграционную политику надо менять, причём самым решительным образом. Но нужно понимать, что разминирование — это всегда очень сложный и кропотливый процесс. Чуть не так дёрнулся — и мина рванёт.

"ЗАВТРА". При этом разминировании нужно устранять взрывоопасные факторы не только внутри страны. Не секрет, что многие блогеры, сеющие деструкцию, сидят за границей, и их не достанет никакое МВД, даже если они будут призывать к топору. Поэтому надо закрывать YouTube и другие вражеские соцсети.

Игорь ШИШКИН. Ничего не имею против.

Беседовал Андрей ФЕФЕЛОВ

*лица, признанные иностранными агентами

Тёмная сторона сети

14 июля 2024

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. В России заложена "миграционная мина" в результате целенаправленной политики в 1990-е годы.

2. Массовый завоз мигрантов был обусловлен русофобией части элиты и интересами Запада по ослаблению России.

3. Аргументы о нехватке рабочих рук и вымирании населения были лишь прикрытием для этой политики.

4. После неудачных попыток госпереворота и "цветной революции" Запад пытается использовать миграционную проблему для дестабилизации России.

5. Теракт в "Крокус Сити Холле" был попыткой активировать эту "мину" и спровоцировать межнациональные конфликты.

6. В социальных сетях ведется целенаправленная работа по разжиганию межнациональной розни.

7. Власти начали осознавать опасность ситуации и предпринимать меры по изменению миграционной политики.

8. Необходим контроль над социальными сетями для предотвращения провокаций.

9. Решение миграционной проблемы требует комплексного подхода, затрагивающего экономику, культуру, образование.

Вывод:

Миграционная политика России, проводившаяся с 1990-х годов, создала серьезную угрозу национальной безопасности страны. В условиях геополитического противостояния с Западом эта проблема становится инструментом дестабилизации внутренней ситуации в России. Необходимо срочное изменение миграционной политики, усиление контроля над информационным пространством и комплексный подход к решению накопившихся проблем для предотвращения межнациональных конфликтов и сохранения стабильности в стране.