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Удивительный бум потребительских расходов в России ставит Запад в тупик

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Небывалое усиление государственных трат в сочетании с дефицитом рабочей силы вызвали ощутимый подъем реальных зарплат и уровня потребления. Аналитики предупреждают — экономика на грани «перегрева».

Как пишет Financial Times, западные политологи и аналитики в шоке — санкции против России привели к обратному эффекту, страна оказалась в центре бума потребительских расходов.

Более 13% россиян оценивают свое материальное положение как «хорошее», что является самым высоким показателем с 1999 года. А доля тех, кто оценивает его как «плохое» или «очень плохое», находится на рекордно низком уровне — около 14 и 1% соответственно.

По данным Росстата, реальная заработная плата выросла почти на 14%, а потребление товаров и услуг — примерно на 25%. В этом году, по прогнозам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, реальная заработная плата вырастет на 3,5%, а реальные располагаемые доходы — на 3%.

Доходы больше всего изменились у работающих в оборонных структурах и у «синих» и «серых воротничков». Курьер может зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц — столько же, сколько российские академики.

Люди с низкими доходами увеличивают спрос на товары длительного пользования и услуги. Один из крупнейших факторов, повлиявших на потребительский бум, — субсидированные ипотечные программы. Охладить рост потребительских расходов пока не смогла даже высокая процентная ставка Центробанка. Хотя маневр у регулятора еще есть: в пятницу, 26 июля, ключевая ставка повысилась до 18% годовых.

Из-за санкций резко вырос спрос на внутренние авиарейсы, несмотря на высокую стоимость авиабилетов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Автор Виктория Воропаева

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Увеличение государственных расходов и дефицит рабочей силы привели к росту реальных зарплат и потребления.

2. Западные эксперты удивлены: санкции против России вызвали обратный эффект - потребительский бум.

3. Рекордное количество россиян (13%) оценивают свое материальное положение как "хорошее".

4. Реальная заработная плата выросла на 14%, потребление товаров и услуг - на 25%.

5. Наибольший рост доходов наблюдается у работников оборонной сферы и рабочих профессий.

6. Субсидированные ипотечные программы стали одним из главных факторов потребительского бума.

7. Высокая ключевая ставка ЦБ пока не смогла охладить рост потребительских расходов.

8. Санкции привели к росту спроса на внутренние авиаперелеты.

Вывод:

Несмотря на санкции, российская экономика демонстрирует признаки роста, особенно в сфере потребления. Увеличение государственных расходов и дефицит рабочей силы привели к росту зарплат и потребительской активности. Однако этот рост может привести к "перегреву" экономики, что вызывает беспокойство аналитиков. Центробанк пытается сдержать инфляцию путем повышения ключевой ставки, но пока это не оказало значительного влияния на потребительские расходы.

Дополнительный вывод:

Несмотря на некоторые положительные изменения в экономике, Россия по-прежнему сталкивается с серьезными экономическими вызовами. Рост потребления сопровождается увеличением закредитованности населения, что может привести к долгосрочным финансовым проблемам для многих граждан.

Высокие зарплаты в сфере услуг по сравнению с оплатой труда в научной и образовательной сферах указывают на дисбаланс в экономике. Недостаточное финансирование науки, образования и здравоохранения может негативно сказаться на долгосрочном развитии страны, так как именно эти отрасли способствуют созданию инноваций и повышению конкурентоспособности экономики.

Для устойчивого экономического роста в условиях санкционного давления государству необходимо пересмотреть приоритеты и увеличить инвестиции в образование, науку и здравоохранение. Это может способствовать развитию высокотехнологичных отраслей и созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью. При этом важно найти баланс между стимулированием потребления и развитием ключевых секторов экономики, обеспечивающих долгосрочный рост и технологическую независимость страны.

 

Источник: https://finance.mail.ru/2024-07-26/deputaty-podderzhali-eksperimentalnye-birzhevye-torgi-kriptovalyutoy-62106730/?from=swap&swap=2
Метки: общество
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 4962 4302
    Андрей Попов час назад

      Гениально Ватсон! Вот теперь то я понял, что не для внутреннего потребления рисуют статистику что рост зарплат и пенсий – опережает рост цен.)) Посмотрят на статистику, за голову возьмутся: зачем же мы санкции вводили им всё лучше и лучше становится и все санкции отменят.)) Да мы их одной только статистикой уделаем, будут знать как санкции вводить.))

    • 12771 9939
      chu час назад

        Мы жили бедно, но нас обокрали.

        2
        2
      • 1226 1182
        Виктор 50 мин. назад

          В 2002 году устраивался на жд по “великому блату”
          И было за что.
          Счас вакансий хоть отбавляй. Правда зарплата по сравению с 2002 годом и теми ценами- ,оставляет желать лучшего.
          Многих даже броня не держит.

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