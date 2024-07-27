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Тихон Хренников. Балет “Гусарская баллада”. Ленинградский театр им. С.М.Кирова (Мариинский) (1983)

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Балет Тихона Хренникова “Гусарская баллада” по комедии в стихах Александра Гладкова “Давным-давно” в постановке Ленинградского государственного академического театра оперы им.С.М.Кирова. Запись по трансляции из Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им.С.М.Кирова. Дирижер – Валерий Гергиев.

Лето 1812 года. В поместье отставного майора Азарова приезжает гусарский поручик Ржевский. Он заочно помолвлен с его племянницей Шурочкой и должен впервые увидеть свою невесту…

Главная редакция музыкальных программ 1983
Либретто – Олег Виноградов
Балетмейстер-постановщик – Дмитрий Брянцев
Балетмейстер-постановщик – Олег Виноградов
Композитор – Тихон Хренников
Художник – Семен Пастух (постановщик)
Художник – Галина Соловьева (костюмы)
Актер – Наталья Большакова (Шура Азарова)
Актер – Вадим Гуляев (Ржевский)
Актер – Геннадий Бабанин (Граф Нурин)

#ТихонХренников #балет #ГусарскаяБаллада

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qnefWhtebCc
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