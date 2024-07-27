Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск Харьковской области.

За сутки отражены две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

Потери противника составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Отражена атака штурмовой группы 241-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.

Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки, Катериновка, Максимильяновка и Северск Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США.

Уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербиновка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.

Отразили три контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Противник потерял до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Времевка и Великая Новоселка Донецкая Народная Республика.

Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области.

Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28545 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16698 танков и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12446 орудий полевой артиллерии и минометов, 24115 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России