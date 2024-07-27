Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Одержимость обладанием.

32 0


Причины всех негативных событий – психические. Историю творят люди, а не Боги. Понимание законов психики, её творческих и энтропийных процессов – единственный ключ к будущему, которое не повторяется. Главный урок Истории. Беседа члена Президиума и Первого Отряда Русского Космического Общества Степана Андреевича Зотова и социального философа Александра Евгеньевича Усанина о спасении нашей планеты Земля.

12+
1:15 Представление гостя – писатель, философ А.Е.Усанин.
3:35 Определение жадности и других пороков
6:50 Почему исчезло социалистическое общество?
8:34 Усанин про три типа защиты и три типа психики – божественная, человеческая, демоническая.
10:18 Почему разрушают традиционные семьи?
11:54 4 типа психики по отношению к свободному времени.
17:42 Главная тема на сегодняшний день – это образование.
18:34 Три типа власти
20:50 При капитализме стараются как можно раньше активизировать в детях животные инстинкты.
23:00 Почему развалился Советский Союз?
24:30 Как нам одолеть врага?
26:30 В чем Цель человеческой жизни.
29:50 К каким проектам людям можно присоединиться сегодня?
32:00 Для чего нам в пищу внедряют насекомых?
34:00 Человечество теряет плодородные земли.
35:28 Проект по защите плодородных земель к которому можно присоединиться уже сегодня.
38:40 Каждый сейчас себя «закукливает» и изолирует. Призыв к созиданию.
40:00 Не нужно ждать, нужно делать. Все пойдет от России.
42:00 Нужно перестраивать все систему планеты для совершенствования внутреннего мира людей

Благодарим Михаила Картавенко за монтаж видео (телеграмм: @Mihail_Kaa)

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Капитализм – это система, основанная на стремлении к материальному благополучию и защищенности через деньги.

2. Существуют разные типы психики: животный, демонический, человеческий и духовный. Они отличаются тем, в чем человек ищет наслаждение и защищенность.

3. Советская система образования учила правильным действиям, но с неправильными мотивами, сохраняя материалистическое мировоззрение.

4. Для изменения общества нужно начать с изменения себя, своего мировоззрения и целей жизни.

5. Важно перейти от прогресса потребления к прогрессу отношений, оценивать государства не по экономическим показателям, а по качеству жизни людей.

6. Земля рассматривается как живое разумное существо, реагирующее на деятельность человека.

7. Существует угроза истощения плодородных почв, что может привести к продовольственному кризису.

8. Необходимо объединяться в созидательной деятельности для изменения общества и решения глобальных проблем.

Вывод:
Беседа затрагивает глубокие философские и социальные вопросы, критикуя современную капиталистическую систему и предлагая альтернативный путь развития общества. Основной акцент делается на необходимости изменения мировоззрения людей, переходе от материалистических ценностей к духовным, и важности созидательной деятельности для решения глобальных проблем. Предлагается новый подход к оценке развития общества и государств, основанный на качестве жизни и отношений между людьми, а не на экономических показателях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WyyWu-O1PpY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кали-Юги больше не будет
Время "графо": Молчание. Взаимопонимание. Убеждения
М.П. Холл. Истинные и ложные пути к мудрости
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru