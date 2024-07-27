Причины всех негативных событий – психические. Историю творят люди, а не Боги. Понимание законов психики, её творческих и энтропийных процессов – единственный ключ к будущему, которое не повторяется. Главный урок Истории. Беседа члена Президиума и Первого Отряда Русского Космического Общества Степана Андреевича Зотова и социального философа Александра Евгеньевича Усанина о спасении нашей планеты Земля.

12+

1:15 Представление гостя – писатель, философ А.Е.Усанин.

3:35 Определение жадности и других пороков

6:50 Почему исчезло социалистическое общество?

8:34 Усанин про три типа защиты и три типа психики – божественная, человеческая, демоническая.

10:18 Почему разрушают традиционные семьи?

11:54 4 типа психики по отношению к свободному времени.

17:42 Главная тема на сегодняшний день – это образование.

18:34 Три типа власти

20:50 При капитализме стараются как можно раньше активизировать в детях животные инстинкты.

23:00 Почему развалился Советский Союз?

24:30 Как нам одолеть врага?

26:30 В чем Цель человеческой жизни.

29:50 К каким проектам людям можно присоединиться сегодня?

32:00 Для чего нам в пищу внедряют насекомых?

34:00 Человечество теряет плодородные земли.

35:28 Проект по защите плодородных земель к которому можно присоединиться уже сегодня.

38:40 Каждый сейчас себя «закукливает» и изолирует. Призыв к созиданию.

40:00 Не нужно ждать, нужно делать. Все пойдет от России.

42:00 Нужно перестраивать все систему планеты для совершенствования внутреннего мира людей

Благодарим Михаила Картавенко за монтаж видео (телеграмм: @Mihail_Kaa)

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Капитализм – это система, основанная на стремлении к материальному благополучию и защищенности через деньги.

2. Существуют разные типы психики: животный, демонический, человеческий и духовный. Они отличаются тем, в чем человек ищет наслаждение и защищенность.

3. Советская система образования учила правильным действиям, но с неправильными мотивами, сохраняя материалистическое мировоззрение.

4. Для изменения общества нужно начать с изменения себя, своего мировоззрения и целей жизни.

5. Важно перейти от прогресса потребления к прогрессу отношений, оценивать государства не по экономическим показателям, а по качеству жизни людей.

6. Земля рассматривается как живое разумное существо, реагирующее на деятельность человека.

7. Существует угроза истощения плодородных почв, что может привести к продовольственному кризису.

8. Необходимо объединяться в созидательной деятельности для изменения общества и решения глобальных проблем.

Вывод:

Беседа затрагивает глубокие философские и социальные вопросы, критикуя современную капиталистическую систему и предлагая альтернативный путь развития общества. Основной акцент делается на необходимости изменения мировоззрения людей, переходе от материалистических ценностей к духовным, и важности созидательной деятельности для решения глобальных проблем. Предлагается новый подход к оценке развития общества и государств, основанный на качестве жизни и отношений между людьми, а не на экономических показателях.