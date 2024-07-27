Одержимость обладанием.
Причины всех негативных событий – психические. Историю творят люди, а не Боги. Понимание законов психики, её творческих и энтропийных процессов – единственный ключ к будущему, которое не повторяется. Главный урок Истории. Беседа члена Президиума и Первого Отряда Русского Космического Общества Степана Андреевича Зотова и социального философа Александра Евгеньевича Усанина о спасении нашей планеты Земля.
12+
1:15 Представление гостя – писатель, философ А.Е.Усанин.
3:35 Определение жадности и других пороков
6:50 Почему исчезло социалистическое общество?
8:34 Усанин про три типа защиты и три типа психики – божественная, человеческая, демоническая.
10:18 Почему разрушают традиционные семьи?
11:54 4 типа психики по отношению к свободному времени.
17:42 Главная тема на сегодняшний день – это образование.
18:34 Три типа власти
20:50 При капитализме стараются как можно раньше активизировать в детях животные инстинкты.
23:00 Почему развалился Советский Союз?
24:30 Как нам одолеть врага?
26:30 В чем Цель человеческой жизни.
29:50 К каким проектам людям можно присоединиться сегодня?
32:00 Для чего нам в пищу внедряют насекомых?
34:00 Человечество теряет плодородные земли.
35:28 Проект по защите плодородных земель к которому можно присоединиться уже сегодня.
38:40 Каждый сейчас себя «закукливает» и изолирует. Призыв к созиданию.
40:00 Не нужно ждать, нужно делать. Все пойдет от России.
42:00 Нужно перестраивать все систему планеты для совершенствования внутреннего мира людей
Благодарим Михаила Картавенко за монтаж видео (телеграмм: @Mihail_Kaa)
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Капитализм – это система, основанная на стремлении к материальному благополучию и защищенности через деньги.
2. Существуют разные типы психики: животный, демонический, человеческий и духовный. Они отличаются тем, в чем человек ищет наслаждение и защищенность.
3. Советская система образования учила правильным действиям, но с неправильными мотивами, сохраняя материалистическое мировоззрение.
4. Для изменения общества нужно начать с изменения себя, своего мировоззрения и целей жизни.
5. Важно перейти от прогресса потребления к прогрессу отношений, оценивать государства не по экономическим показателям, а по качеству жизни людей.
6. Земля рассматривается как живое разумное существо, реагирующее на деятельность человека.
7. Существует угроза истощения плодородных почв, что может привести к продовольственному кризису.
8. Необходимо объединяться в созидательной деятельности для изменения общества и решения глобальных проблем.
Вывод:
Беседа затрагивает глубокие философские и социальные вопросы, критикуя современную капиталистическую систему и предлагая альтернативный путь развития общества. Основной акцент делается на необходимости изменения мировоззрения людей, переходе от материалистических ценностей к духовным, и важности созидательной деятельности для решения глобальных проблем. Предлагается новый подход к оценке развития общества и государств, основанный на качестве жизни и отношений между людьми, а не на экономических показателях.