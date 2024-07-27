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Как обуздать простор, или Степное гостеприимство | Николай Азаров

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Николай Азаров об интеграционном процессе на постсоветском пространстве, об отношениях между Украиной и Казахстаном, достижениях и промахах эпохи Назарбаева.

Ведущий: Максим Романычев

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Николай Азаров имеет личную связь с Казахстаном – его тетя жила там после войны.

2. Азаров познакомился с Назарбаевым в 1990 году на последнем съезде КПСС.

3. Назарбаев до последнего выступал за сохранение СССР.

4. В начале 2000-х годов лидеры России, Казахстана, Беларуси и Украины работали над созданием Единого экономического пространства.

5. Назарбаев перенес столицу из Алматы в Астану по стратегическим причинам.

6. При Назарбаеве Казахстан активно привлекал иностранные инвестиции, особенно в сырьевой сектор.

7. ВВП Казахстана вырос с 16 млрд долларов до почти 300 млрд за время правления Назарбаева.

8. Азаров критикует некоторые аспекты экономической политики Казахстана, особенно в сфере "зеленой" энергетики.

9. В Казахстане нет сильной русофобии, в отличие от некоторых других постсоветских стран.

10. Азаров положительно оценивает деятельность Назарбаева и его вклад в развитие Казахстана.

Вывод:
Николай Азаров, основываясь на своем личном опыте и наблюдениях, представляет преимущественно положительную оценку развития Казахстана под руководством Нурсултана Назарбаева. Он подчеркивает экономический рост страны, стабильность в межнациональных отношениях и стратегический подход Назарбаева к управлению. При этом Азаров отмечает некоторые спорные моменты в экономической политике. В целом, его взгляд на Казахстан и его бывшего лидера можно охарактеризовать как дружественный и одобрительный, с акцентом на важность сохранения хороших отношений между постсоветскими странами.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ADerl0KnjN8
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