По радио радостно обсуждают слова Мурашко, что ощущение возраста у россиян сместилось на 10 лет — в 40 лет человек чувствует себя на 30, в 50 на 40 и так далее. Мол, теперь у нас как в Европе, в 40 лет начинают новую жизнь, меняют работу и профессию (старая типа надоела), заводят новые семьи (после развода), катаются на самокатах (в шортиках).

В принципе да, возраст взросления и старости сместился, с этим не поспоришь. С одной стороны, человек стал медленнее стареть и дольше вести активный образ жизни – ещё недавно в 60 лет люди доживали, сейчас планируют жизнь на годы вперёд. Но, кстати, не думаю, что это заслуга медицины, скорее, отсутствие тяжёлого физического труда, голода и других невзгод плюс фармакология. Само по себе здоровье отнюдь не лучше, почти у каждого есть хронические заболевания, но их купируют таблетками.

С другой стороны, вместе со старением сместилось ментальное взросление, оно сильно запаздывает. Когда мужик в 30 лет считает себя неготовым к семье, детям и серьёзным поступкам – это деградация. Нет ничего печальнее, чем великовозрастный недоросль с обувью 45 размера и мозгами 15-летнего подростка, который живёт как амеба, избегая малейшей ответственности. Митрофанушки и раньше водились в сытых обществах, но сейчас им не по 25 лет, а по 30-40 лет. Те люди, которые должны нести на себе основную работу по строительству страны, общества, мира. Но какой там мир и семья, если ещё не успел "нагуляться и пожить".

Инфантилизм — не единственное негативное последствие таких изменений. На мой взгляд, человек по мере роста долголетия испытывает меньше глубоких переживаний, его жизнь становится менее насыщенной настоящими эмоциями. Современный человек бережёт себя, боится расплескать. Если раньше в 40 лет человек успевал пережить рождение и порой смерть детей, карьерные удачи и личные трагедии, неурожаи, войны и бунты, то сейчас он зачастую может только вспомнить офис, пивные бары и олинклюзив в турциях (симулякр разнообразия).

Конечно, так не у всех людей, но у многих — и поэтому, кстати, на Донбасс воевать в 2014-2021 годах поехали те, кто задыхался от пустоты и хотел пережить настоящую жизнь. А настоящая жизнь всегда там, где она граничит со смертью и жертвой, а не с комфортом.

Вывод: дольше жить приятнее (это вообще главная мечта человека), но важно качество этой жизни. Собственно, время жизни – это не часы, а количество настоящих переживаний. Можно прожить 100 лет как 40, а можно за 30 лет успеть прожить 100 лет.

Источник

Эдуард Биров

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Ощущение возраста у россиян сместилось на 10 лет в сторону омоложения.

2. Люди стали медленнее стареть и дольше вести активный образ жизни.

3. Улучшение связано не столько с медициной, сколько с отсутствием тяжелого труда и фармакологией.

4. Ментальное взросление значительно запаздывает, что приводит к инфантилизму.

5. Современный человек испытывает меньше глубоких переживаний, жизнь становится менее насыщенной эмоциями.

6. Люди стали больше беречь себя и бояться рисковать.

7. Настоящая жизнь граничит со смертью и жертвой, а не с комфортом.

Вывод:

Увеличение продолжительности жизни не всегда означает улучшение ее качества. Важно не количество прожитых лет, а интенсивность и глубина жизненного опыта. Автор подчеркивает, что время жизни измеряется не часами, а количеством настоящих переживаний. По его мнению, можно прожить долгую, но пустую жизнь, а можно за короткий срок пережить множество глубоких и значимых событий.

Дополнительный вывод:

Хотя насыщенность жизни эмоциональными переживаниями действительно делает ее более яркой и контрастной, влияя на субъективное ощущение возраста, ключевым фактором в этом процессе является осознанность. Важно не просто накапливать разнообразные впечатления и эмоции, а стремиться к их глубокому осмыслению и интеграции в личный опыт.

Роль осознания в этом контексте многогранна:

1. Трансформация опыта: Осознание позволяет переводить сырые эмоциональные переживания в сферу духовного опыта, превращая их в источник непреходящей мудрости.

2. Глубина вместо количества: Осознанный подход к жизни позволяет извлекать глубокий смысл даже из обыденных ситуаций, уменьшая потребность в постоянной смене внешних стимулов.

3. Качество жизни: Осознанность повышает качество жизни независимо от возраста, позволяя находить ценность и смысл в каждом моменте.

4. Устойчивость к стрессу: Развитая способность к осознанию помогает лучше справляться с жизненными трудностями, уменьшая их негативное влияние на процесс старения.

5. Непрерывное развитие: Осознанный подход к жизненному опыту способствует постоянному личностному росту, что может поддерживать ощущение молодости духа.

6. Переосмысление возраста: Через призму осознанности возраст перестает быть просто числом прожитых лет, а становится мерилом накопленной мудрости и глубины понимания жизни.

Таким образом, стремясь к насыщенной жизни, важно не просто искать яркие эмоциональные переживания, но и развивать способность к их осознанию и интеграции. Это позволит не только сохранить ощущение молодости, но и обрести истинную мудрость, которая не зависит от календарного возраста. В этом контексте, качество осознания жизненного опыта становится более значимым фактором, чем количество прожитых лет или разнообразие пережитых событий.