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Зачем всегда метили Евреев и Старообрядцев?

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Ещё одно видео в копилку нашей теории о подмене бога, новозаветного на ветхозаветного. Мы помним как метили Евреев в Нацисткой Германии, но точно так же метили Евреев и в средние века и точно так же Петр 1 метил Староверов или Раскольников, как их называли.Староверы и Старообрядцы, кто то считает что это одно и тоже, кто то разделяет эти понятия. Давайте расскажу, что думаю об этом я.  Не забываем еще и про гонения на Староверов у нас в России и точно такими же гонениями на Староверов (Евреев) в Европе.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Национальный вопрос и этнические конфликты остаются острой проблемой во многих странах мира.

2. Евреи часто обвиняются во многих бедах человечества, включая распятие Иисуса Христа.

3. В истории России было сильное противостояние между официальной церковью и старообрядцами (раскольниками).

4. Церковная реформа патриарха Никона в 1650-х годах привела к расколу в русской церкви.

5. Власти жестоко преследовали старообрядцев, издавая указы об их наказании, включая сожжение и ссылку.

6. Многие старообрядцы совершали массовые самосожжения.

7. При Петре I старообрядцы должны были платить двойной налог и носить особую одежду для идентификации.

8. Автор проводит параллели между преследованием старообрядцев в России и евреев в средневековой Европе и нацистской Германии.

9. Автор предполагает, что старообрядцы могли быть приверженцами Ветхого Завета, а не просто сторонниками старых обрядов.

Вывод:
Лекция представляет критический взгляд на историю преследования старообрядцев в России, проводя параллели с антисемитизмом в Европе. Автор ставит под сомнение официальную версию истории раскола, предполагая более глубокие религиозные различия между старообрядцами и официальной церковью. Текст призывает к переосмыслению исторических событий и подчеркивает жестокость религиозных преследований в прошлом. Однако стоит отметить, что некоторые утверждения автора могут быть спорными и требуют дополнительной проверки историческими источниками.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AJBML4bp8Sc
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