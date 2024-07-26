▫️ С 20-го по 26-е июля т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, поражались: цеха сборки БпЛА, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны с техникой и личным составом ВСУ, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трёх бригад теробороны и соединения нацгвардии. Отражена 21 контратака противника.

Потери ВСУ составили до 1385 военнослужащих, пять боевых машин пехоты «Bradley» производства США и 24 автомобиля.

Кроме того, за неделю поражены: две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, а также три полевых склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики, Песчаное Нижнее Харьковской области и заняли более выгодные рубежи и позиции.

Нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ, а также трёх соединений теробороны. За неделю отражены девять контратак штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 3640 военнослужащих, четыре танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин, из которых четыре бронетранспортера М113 производства США и 68 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы в течение недели поражены 36 орудий полевой артиллерии, в том числе девять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм западного производства.

Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад боеприпасов.



▫️ В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и улучшено положение по переднему краю.

Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух аэромобильных, и четырёх штурмовых бригад ВСУ.

Отражены шесть контратак противника.

ВСУ потеряли до 4640 военнослужащих, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 44 автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 64 орудия полевой артиллерии, из которых 37 западного производства, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 полевых складов боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям восьми соединений ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Отразили 42 контратаки штурмовых групп ВСУ.

За неделю на данном направлении потери противника составили до 2525 военнослужащих, пять танков, в том числе два «Abrams» производства США, 10 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также двух бригад нацгвардии.

В результате действий группировки противник за неделю потерял до 835 военнослужащих, два танка, 30 автомобилей, 23 орудия полевой артиллерии, из которых 12 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155-мм были произведены в странах НАТО, а также шесть станций радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Потери противника составили до 800 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 47 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, семь боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», две пусковые установки с радиолокационной станцией AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также мобильные радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68 и П-18.



Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две тактические ракеты «Точка-У», девять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 36 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 623 беспилотных летательных аппарата.



▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 27 в зоне ответственности группировки войск «Днепр».



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28464 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16684 танка и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12416 орудий полевой артиллерии и минометов, 24086 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России