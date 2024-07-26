Сколько бы ни длилась война чужими руками, отвечать за неё в конечном счёте придётся именно инициаторам
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Каждый раз попытки удара ракетами ATACMS по объектам в Крыму развиваются по предсказуемому сценарию. Сначала над Чёрным морем крутится самолёт-разведчик, после появления которого в работу приходится включаться дежурным расчётам сил ПВО. В последнее время этот паттерн не меняется, за исключением одной существенной детали: теперь вокруг Крыма летает не беспилотник Global Hawk ВВС США, а пилотируемый RC-135V/W британских ВВС, часто под прикрытием пары истребителей.
Удивительного в этом ничего нет: американцы смогли на фоне роста вероятности сбивания беспилотника поднять ставки — и послали на разведку пилотируемый самолёт (в данном случае — британский). Принципиально это не меняет ситуацию: НАТО даёт Украине целеуказание в расчёте на то, что пилотируемый разведчик мы сбивать не рискнём.
Нам, однако, нужно помнить, что Советский Союз в более сложное время не стеснялся сбивать пилотируемые самолёты-разведчики других стран близ своих границ, в том числе вне воздушного пространства СССР. Так были сбиты несколько шведских разведывательных самолётов над Балтикой близ острова Готска-Сандён летом 1952 года, американский самолёт P2V Neptun над Беринговым проливом (в итоге упавший на Аляске) в июне 1955 года, RB-57 над Чёрным морем в декабре 1957 года и ряд других.
И учитывая, что сейчас, на фоне разрушения отношений и деградации договорной системы, обстановка во «второй холодной войне» очень напоминает 1950-е годы, этот опыт нужно помнить.
Помнить следует и то, что НАТО не хочет воевать напрямую, планируя и дальше это делать руками Киева. Но в тех пределах, что мы им оставляем, они будут делать всё, что могут, включая прямую разведку целей в интересах ВСУ.
Чем быстрее полёты разведывательной авиации США и НАТО над Чёрным морем будут пресечены, тем лучше на той стороне поймут, что, сколько бы ни длилась война чужими руками, отвечать за неё в конечном счёте придётся именно инициаторам.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
#Украина #НАТО #Чёрноеморе
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Перед ракетными ударами по Крыму над Черным морем появляется самолет-разведчик НАТО.
2. Раньше это был беспилотник Global Hawk ВВС США, теперь – пилотируемый RC-135V/W британских ВВС с истребителями сопровождения.
3. НАТО предоставляет Украине целеуказание, рассчитывая, что Россия не рискнет сбить пилотируемый самолет.
4. СССР в прошлом сбивал иностранные разведывательные самолеты вблизи своих границ.
5. Нынешняя ситуация напоминает 1950-е годы из-за ухудшения отношений и разрушения договорной системы.
6. НАТО избегает прямого участия в конфликте, действуя через Украину.
Вывод:
Автор считает, что России следует пресечь полеты разведывательной авиации НАТО над Черным морем, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и готовность противостоять косвенному вмешательству НАТО в конфликт. Это призвано показать, что инициаторы конфликта в итоге понесут ответственность за свои действия.
Когда инициаторы нормально посчитают все бабло от этого издевательства над хохлами, то они конечно ответят на все вопросы желающих узнать как же так возможно обмануть целую страну.
Александр Иванович Лебедь принял бы решение СБИТЬ, однозначно.
А пока ждемс:Трамп или Харрис.
Получается что русские боятся Америку трогать.