Telegram-канал «Старше Эдды» @vysokygovorit



Каждый раз попытки удара ракетами ATACMS по объектам в Крыму развиваются по предсказуемому сценарию. Сначала над Чёрным морем крутится самолёт-разведчик, после появления которого в работу приходится включаться дежурным расчётам сил ПВО. В последнее время этот паттерн не меняется, за исключением одной существенной детали: теперь вокруг Крыма летает не беспилотник Global Hawk ВВС США, а пилотируемый RC-135V/W британских ВВС, часто под прикрытием пары истребителей.



Удивительного в этом ничего нет: американцы смогли на фоне роста вероятности сбивания беспилотника поднять ставки — и послали на разведку пилотируемый самолёт (в данном случае — британский). Принципиально это не меняет ситуацию: НАТО даёт Украине целеуказание в расчёте на то, что пилотируемый разведчик мы сбивать не рискнём.



Нам, однако, нужно помнить, что Советский Союз в более сложное время не стеснялся сбивать пилотируемые самолёты-разведчики других стран близ своих границ, в том числе вне воздушного пространства СССР. Так были сбиты несколько шведских разведывательных самолётов над Балтикой близ острова Готска-Сандён летом 1952 года, американский самолёт P2V Neptun над Беринговым проливом (в итоге упавший на Аляске) в июне 1955 года, RB-57 над Чёрным морем в декабре 1957 года и ряд других.



И учитывая, что сейчас, на фоне разрушения отношений и деградации договорной системы, обстановка во «второй холодной войне» очень напоминает 1950-е годы, этот опыт нужно помнить.



Помнить следует и то, что НАТО не хочет воевать напрямую, планируя и дальше это делать руками Киева. Но в тех пределах, что мы им оставляем, они будут делать всё, что могут, включая прямую разведку целей в интересах ВСУ.



Чем быстрее полёты разведывательной авиации США и НАТО над Чёрным морем будут пресечены, тем лучше на той стороне поймут, что, сколько бы ни длилась война чужими руками, отвечать за неё в конечном счёте придётся именно инициаторам.



Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.



#Украина #НАТО #Чёрноеморе

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Перед ракетными ударами по Крыму над Черным морем появляется самолет-разведчик НАТО.

2. Раньше это был беспилотник Global Hawk ВВС США, теперь – пилотируемый RC-135V/W британских ВВС с истребителями сопровождения.

3. НАТО предоставляет Украине целеуказание, рассчитывая, что Россия не рискнет сбить пилотируемый самолет.

4. СССР в прошлом сбивал иностранные разведывательные самолеты вблизи своих границ.

5. Нынешняя ситуация напоминает 1950-е годы из-за ухудшения отношений и разрушения договорной системы.

6. НАТО избегает прямого участия в конфликте, действуя через Украину.

Вывод:

Автор считает, что России следует пресечь полеты разведывательной авиации НАТО над Черным морем, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и готовность противостоять косвенному вмешательству НАТО в конфликт. Это призвано показать, что инициаторы конфликта в итоге понесут ответственность за свои действия.