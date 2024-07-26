Госуслуги и RuStore станут обязательными к предустановке в 2025 году



Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV. Распоряжение об этом подписано.

Так, для смартфонов и планшетов перечнем предусмотрена предустановка 19 программ. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платёжный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore.

На компьютеры и моноблоки должен предустанавливаться браузер, офисное ПО и антивирус.

В отношении телевизоров с цифровым блоком управления для предустановки новым распоряжением закреплено 18 программ, включая различные видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в нашей стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей в год (за исключением отдельных классов программ). При этом пользователи по‑прежнему могут самостоятельно делать выбор, какой программой или сервисом пользоваться.

http://government.ru/news/52238/ – цинк

По хорошему, необходимо еще бы в список обязательного добавить отечественный видеохостинг и отечественный аналог Википедии, но там пока еще работать и работать над этим.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Правительство утвердило список обязательных российских программ для предустановки в 2025 году.

2. Для смартфонов и планшетов предусмотрена предустановка 19 программ, включая "Госуслуги" и RuStore.

3. На компьютеры и моноблоки должны предустанавливаться браузер, офисное ПО и антивирус.

4. Для Smart TV предусмотрено 18 программ, включая видеосервисы и программы для доступа к интернету и социальным сетям.

5. Закон об обязательной предустановке российских программ действует с апреля 2021 года.

6. Минцифры определяет перечень приложений для предустановки, выбирая наиболее популярные с аудиторией от 500 тысяч пользователей в год.

7. Пользователи сохраняют право выбора, какими программами или сервисами пользоваться.

Вывод:

Правительство России продолжает политику цифрового суверенитета, расширяя список обязательных для предустановки отечественных программ на различных устройствах. Это направлено на поддержку российских разработчиков и обеспечение доступности отечественных сервисов для пользователей. Однако важно отметить, что конечный выбор программ остается за пользователями, что сохраняет баланс между государственной политикой и свободой потребительского выбора.

Расширенный вывод:

Обязательная предустановка приложения "Госуслуги" вызывает обоснованные опасения в контексте растущего числа случаев мошенничества с использованием личных данных граждан. Особую тревогу вызывает возможность получения микрокредитов через данную платформу без дополнительной верификации личности.

Учитывая, что многие пользователи становятся жертвами взлома аккаунтов и последующего оформления на их имя множества высокопроцентных микрозаймов, обязательная регистрация в системе "Госуслуги" может увеличить риски для граждан. Это особенно проблематично в условиях, когда обычные люди недостаточно защищены от недобросовестных действий микрофинансовых организаций и киберпреступников.

Таким образом, решение о принудительной установке приложения "Госуслуги" выглядит преждевременным и потенциально опасным. Прежде чем вводить подобные меры, необходимо существенно усилить защиту персональных данных пользователей, ужесточить процедуры верификации при оформлении кредитов и повысить общий уровень кибербезопасности системы. В противном случае, вместо удобства и цифровизации государственных услуг, эта инициатива может привести к росту финансовых преступлений и ущемлению прав граждан.