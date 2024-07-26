Глобальный сбой Microsoft, или Почему надо делать своё ПО | КиберДед Андрей Масалович
В интервью со специалистом в области кибербезопасности Андреем Масаловичем обсуждаются причины и последствия недавнего глобального сбоя в системах Майкрософт. Масалович делится своими мыслями о возможных уязвимостях в инфраструктуре компании, анализирует реакцию Майкрософт на инцидент и дает рекомендации по усилению киберзащиты для предотвращения подобных сбоев в будущем. Интервью также затрагивает вопросы влияния таких сбоев на бизнесы и частных пользователей, а также обсуждает стратегии минимизации рисков.
Ведущий: Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Произошел масштабный сбой в работе компьютерных систем, затронувший около 8 млн компьютеров критической инфраструктуры.
2. Причиной стала ошибка в коде обновления безопасности от Microsoft.
3. Это демонстрирует зависимость современной инфраструктуры от вычислительных систем и уязвимость монополистических решений.
4. Страны с цифровым суверенитетом (Россия, Китай, Иран) не пострадали от этого сбоя.
5. Существующие системы безопасности и архитектуры ПО устарели и требуют фундаментального пересмотра.
6. У России есть возможность создать принципиально новые, более безопасные решения в сфере ИТ.
7. Искусственный интеллект пока не может обеспечить надежную безопасность систем из-за проблем с робастностью.
8. Необходимо менять не только отдельные компоненты, но и базовые протоколы, архитектуру систем, подходы к безопасности.
9. У России есть все необходимые компетенции для создания технологий следующего поколения.
Вывод:
Недавний глобальный сбой компьютерных систем выявил серьезные проблемы в существующей ИТ-инфраструктуре и подходах к кибербезопасности. Это создает для России уникальную возможность разработать принципиально новые, более надежные и безопасные технологические решения. Имея необходимые компетенции и опыт в обеспечении цифрового суверенитета, Россия может стать лидером в создании ИТ-систем следующего поколения, которые будут востребованы во всем мире.