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Глобальный сбой Microsoft, или Почему надо делать своё ПО | КиберДед Андрей Масалович

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В интервью со специалистом в области кибербезопасности Андреем Масаловичем обсуждаются причины и последствия недавнего глобального сбоя в системах Майкрософт. Масалович делится своими мыслями о возможных уязвимостях в инфраструктуре компании, анализирует реакцию Майкрософт на инцидент и дает рекомендации по усилению киберзащиты для предотвращения подобных сбоев в будущем. Интервью также затрагивает вопросы влияния таких сбоев на бизнесы и частных пользователей, а также обсуждает стратегии минимизации рисков.

Ведущий: Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Произошел масштабный сбой в работе компьютерных систем, затронувший около 8 млн компьютеров критической инфраструктуры.

2. Причиной стала ошибка в коде обновления безопасности от Microsoft.

3. Это демонстрирует зависимость современной инфраструктуры от вычислительных систем и уязвимость монополистических решений.

4. Страны с цифровым суверенитетом (Россия, Китай, Иран) не пострадали от этого сбоя.

5. Существующие системы безопасности и архитектуры ПО устарели и требуют фундаментального пересмотра.

6. У России есть возможность создать принципиально новые, более безопасные решения в сфере ИТ.

7. Искусственный интеллект пока не может обеспечить надежную безопасность систем из-за проблем с робастностью.

8. Необходимо менять не только отдельные компоненты, но и базовые протоколы, архитектуру систем, подходы к безопасности.

9. У России есть все необходимые компетенции для создания технологий следующего поколения.

Вывод:
Недавний глобальный сбой компьютерных систем выявил серьезные проблемы в существующей ИТ-инфраструктуре и подходах к кибербезопасности. Это создает для России уникальную возможность разработать принципиально новые, более надежные и безопасные технологические решения. Имея необходимые компетенции и опыт в обеспечении цифрового суверенитета, Россия может стать лидером в создании ИТ-систем следующего поколения, которые будут востребованы во всем мире.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pONgjdjxOxw
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