

Изображение: Stable Diffusion

Заканчивается июль, через два с половиной месяца посадки станут голыми. За это короткое время надо приложить максимум усилий, чтобы решить вопросы логистики.

Во время Великой Отечественной войны солдат кормили в окопах 2 раза в день горячим питанием. Современный солдат не может мечтать о таких привилегиях. Продукты на складах есть, но доставить горячую пищу на передовую попросту невозможно. Количество дронов на фронте растет и основной удар наш противник наносит по военной логистике.

Там, куда не могут подъехать грузовики начинается передовая логистика. Под Работино в 23 году нас выбрасывали из «Тигра» за километр от позиций. Всего за год дроны противника стали летать гораздо дальше и чаще и теперь броня разгружается в 8-10 км от линии фронта. Дальше начинается передовая логистика. Потребности фронта огромны, а возможности транспортировки сильно ограничены. В более спокойные места подскакивают на мотоциклах и квадроциклах, в самые труднодоступные все затаскивают только ногами.

Возможности логистики падают, а потребности фронта меньше не становятся, поэтому все больше появляется мест на карте, куда доставить груз можно только беспилотными системами. Для этого на фронте используют «Мавики» и FPV-дроны (обычные без сброса). Таким способом донести что-то тяжелее бутылки с водой нереально, а тяжелых дронов у нас нет. На выставках показывают много образцов, но на передовой я их не встречал. Наземные дроны видел, но это все опытные экземпляры, которые попадают в руки к пехоте, и они перестают работать после пары дней эксплуатации.

Летом «зеленка» прощает многие ошибки логистики. Осенью и зимой проблемы будут возведены в куб. Решение проблемы вижу в использовании тяжелых дронов и беспилотных платформ. И заниматься этим должны специально обученные группы передовой логистики. Волшебной палочки не существует. Только тяжелая и кропотливая работа, которую начать нужно уже сейчас.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Осталось мало времени до осени, когда логистика станет сложнее из-за отсутствия растительности.

2. Современные солдаты не получают регулярного горячего питания на передовой, в отличие от времен Великой Отечественной войны.

3. Противник активно использует дроны для нарушения военной логистики.

4. За последний год зона, где невозможно использовать грузовики, значительно расширилась (с 1 км до 8-10 км от линии фронта).

5. Для доставки грузов в труднодоступные места используются мотоциклы, квадроциклы и пешая доставка.

6. Появляется все больше мест, куда грузы можно доставить только с помощью беспилотных систем.

7. Существующие дроны (типа "Мавик" и FPV) не способны нести тяжелые грузы.

8. Тяжелые дроны и наземные беспилотные платформы пока не используются эффективно на передовой.

9. Летом проблемы логистики менее заметны из-за растительности, но осенью и зимой они обострятся.

Вывод:

Автор подчеркивает критическую важность решения проблем военной логистики в кратчайшие сроки. Он предлагает сосредоточиться на разработке и внедрении тяжелых дронов и беспилотных платформ, а также создании специальных групп передовой логистики. Статья подчеркивает, что для решения этих проблем требуются немедленные и целенаправленные усилия, учитывая ухудшение условий в осенне-зимний период.