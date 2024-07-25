Замена наличных на цифровые деньги CBDC, или Сколько стоит ваша свобода | Валентин Катасонов
Как работают программируемые деньги. Как стимулируют внедрение цифровых денег. Почему не удалось внедрить цифровые деньги в Нигерии. Какие перспективы внедрения цифровых денег в Тайланде. Почему США тормозят с внедрением цифрового доллара. Оправдано ли стимулирование спроса через цифровые деньги, имеющие ограниченный срок жизни.
Гость программы:
Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Фёдоровича Шарапова.
Ведущий:
Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Обсуждается внедрение цифрового рубля в России и цифровых валют центральных банков (CBDC) в других странах.
2. CBDC рассматривается как "третья форма" денег наряду с наличными и безналичными.
3. Высказываются опасения, что CBDC могут использоваться для усиления контроля над гражданами ("цифровой концлагерь").
4. Приводятся примеры Нигерии и Таиланда, где внедрение CBDC сталкивается с трудностями.
5. Обсуждается программируемость CBDC, позволяющая ограничивать использование денег по времени, месту и назначению.
6. Высказывается мнение, что CBDC угрожают существующей банковской системе.
7. Отмечается, что в США есть сильная оппозиция введению цифрового доллара.
8. Подчеркивается важность духовных ценностей в противовес чрезмерному фокусу на деньгах.
Вывод:
Беседа выражает серьезную озабоченность по поводу внедрения цифровых валют центральных банков. Основные опасения связаны с потенциальным усилением контроля над гражданами и изменением существующей финансовой системы. Собеседники призывают к осторожности и переосмыслению отношения к деньгам, подчеркивая важность духовных ценностей как противовеса чрезмерной зависимости от финансовых инструментов.
Момент обрушения доллара волнует всех и бедных и тем более богатых.
25 % наличных это здорово, но остальные коммерческие банки с безналичными отягощают экономику кредитами.
Как бы не были против красные республиканцы но цифровой “концлагерь” вынужденно придет. И опередить или взять верх над Китаем уже не получится.