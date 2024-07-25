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Замена наличных на цифровые деньги CBDC, или Сколько стоит ваша свобода | Валентин Катасонов

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Как работают программируемые деньги. Как стимулируют внедрение цифровых денег. Почему не удалось внедрить цифровые деньги в Нигерии. Какие перспективы внедрения цифровых денег в Тайланде. Почему США тормозят с внедрением цифрового доллара. Оправдано ли стимулирование спроса через цифровые деньги, имеющие ограниченный срок жизни.

Гость программы:
Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Фёдоровича Шарапова.

Ведущий:
Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждается внедрение цифрового рубля в России и цифровых валют центральных банков (CBDC) в других странах.

2. CBDC рассматривается как "третья форма" денег наряду с наличными и безналичными.

3. Высказываются опасения, что CBDC могут использоваться для усиления контроля над гражданами ("цифровой концлагерь").

4. Приводятся примеры Нигерии и Таиланда, где внедрение CBDC сталкивается с трудностями.

5. Обсуждается программируемость CBDC, позволяющая ограничивать использование денег по времени, месту и назначению.

6. Высказывается мнение, что CBDC угрожают существующей банковской системе.

7. Отмечается, что в США есть сильная оппозиция введению цифрового доллара.

8. Подчеркивается важность духовных ценностей в противовес чрезмерному фокусу на деньгах.

Вывод:
Беседа выражает серьезную озабоченность по поводу внедрения цифровых валют центральных банков. Основные опасения связаны с потенциальным усилением контроля над гражданами и изменением существующей финансовой системы. Собеседники призывают к осторожности и переосмыслению отношения к деньгам, подчеркивая важность духовных ценностей как противовеса чрезмерной зависимости от финансовых инструментов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1oeeTBYdYWU
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Колпак
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12741 9909
    chu час назад

      Момент обрушения доллара волнует всех и бедных и тем более богатых.
      25 % наличных это здорово, но остальные коммерческие банки с безналичными отягощают экономику кредитами.
      Как бы не были против красные республиканцы но цифровой “концлагерь” вынужденно придет. И опередить или взять верх над Китаем уже не получится.

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