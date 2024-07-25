Против нас давно идёт когнитивная война — наше сознание поражают со всех сторон. Обороняться — практически невозможно. СССР был нашим Древним Римом. Общественного мнения не существует. Мэр Харькова Геннадий Кернес, как и большая часть украинской элиты, застряли в девяностых. Цветные революции больше неактуальны. А кандидаты "мира", которые приходили к власти в одной постсоветской стране, почему-то всегда нарушали предвыборные обещания.

Всё это мы обсудили в новом выпуске подкаста "Не выходя из комнаты" с Сёменом Ураловым — политтехнологом и писателем.

Он рассказал о своих взглядах на украинский политический процесс, поделился опытом работы политтехнологом на Украине, углубился в теорию когнитивных войн (а как без этого).

Также внутри: способы сохранить свою психику, противодействие ударам по сознанию, Франкфуртская школа, Луи Альтюссер, наблюдения о качестве молдавских поездов, контрабанда на спорных территориях и ответ на вопрос: а может ли Россия использовать когнитивное оружие в ответ?

Семён Уралов