В середине XX в. человечество столкнулось с использованием ядерного оружия и Холокостом, ужаснулось. Несколько поколений эта память была ограничением. В результате праволиберальной глобализации, в рамках которой шла атомизация человечества, превращение его в послушную толпу, не имеющую центров для объединений. Для этого были запущены процессы этноцида и уничтожения религий. У выживших этнических систем и религий любые проявления либерального мультикультурализма будут вызывать отторжение, особенно попытки подмены прав гражданина на права человека.

Декларируемое и продвигаемое «равенство» всех народов, религий и групп происходило без учета численности, заслуг, достижений, потенциала и т.д., вводилась «обратная» дискриминация. Вес голоса представителя большого народа оказывался на несколько порядков меньше представителя малой народности. В этой логике, геополитическое и экономическое влияние России должно было быть меньше, чем суммарное у Эстонии и Латвии, т.е. при условном равенстве, два любых меньшинства более ценны, важны и значимы, чем любое большинство.

В мире realpolitik данный подход будет неприемлем, Бог будет на стороне больших батальонов, метких стрелков и людей длинной воли, способных самостоятельно взять «своё». Страдающие малые, обиженные и ущемленные, требующие компенсаций, льгот и привилегий, станут никем.

Принципы «прав человека» и «равенства» не применялись глобалистами для описания отношений между элитой и простым населением, это изначально были параллельные реальности, живущие по собственным законам. В рамках манипуляций, единственной альтернативой равенства всех людей указывался нацизм, т.е. есть индивид с правами и есть интересы всего человечества, ничего более. Откровенная манипуляция, которая замечательно развертывалась до тождества прав человека и прав гражданина, свободного перемещения, права человека жить, где он хочет и т.д.

В ближайшие десятилетия в обществах, где общие интересы превыше индивидуальных, произойдёт серьезный пересмотр концепции прав. Речь идёт не о неразрывности понятия прав и обязанностей, а в части резкого снижения перечня прав, получаемых автоматически и независящих от действий индивида – по рождению, по достижению определённого возраста и т.д. Указанное останется справедливо для минимального перечня, а остальные привычные права нужно будет заслужить.

Для примера, право голоса сейчас даётся автоматически, по достижению 18 лет, а будет после выполнения действий на благо общества: служба в армии, отработка нескольких лет в социально значимой профессии (медицина, педагогика, охрана порядка и др.), многолетняя волонтерская деятельность, рождение и воспитание детей и др. Прежде чем участвовать в принятии решений о судьбе общества, пусть даже в малом, необходимо принять на себя ответственность, доказать делом. Обыденной будет ситуация, когда индивид проживет всю жизнь до старости, но так и не будет допущен до голосования.

Кто-то скажет социальный рейтинг, но любое ранжирование лишь инструмент, ведь даже сейчас в реальности формула «один человек = один голос» не работает, зато работает схема «один рубль = один голос», будем честны. В правильных руках, построенное на достижениях общество ведёт к меритократии – власти достойных. Можно долго рассуждать о несовершенствах и возможности обмануть систему, а можно строить, чтобы в перспективе получить вход в «единый мир для всех», в котором перед всеми открыты двери и пути, но из-за интеллектуальных, биологических, личностных, волевых и т.д. черт получаются различия.

Даже сейчас лишь около 10% людей занимаются творческой деятельностью, не хотят просто жить, а ищут и творят. Для 90% это их личный выбор, а не отсутствие потенциала, простой рабочий-рационализатор может быть во много раз более творческим, чем средний профессор.

Отличительной особенностью либералов является требование уважать их права, при полном отсутствии действий для их получения, работать это же так скучно и сложно. Можно сколько угодно требовать работы и жизни в Кремле (права), утверждая, что будете вести себя там хорошо и не мусорить (обязанности), но прежде следует доказать, что достоин, пройти входные испытания, выдержать конкуренцию и много чего.

Ровно то же будет в отношении свободного перемещения по миру – «я имею право жить где хочу», после чего обратный борт из Шереметьево приветствует вас. Сильные страны не будут заманивать и покупать лояльность, забудьте. В мире войн и катастроф каждый должен будет выдерживать череду вступительных и выпускных экзаменов, доказав свою нужность. Все недовольные могут оставаться жить в Диких землях.

Следствием обязательности заслуг и наличия минимального уровня для доступа к «комплексу прав и обязанностей», будет широко распространенный механизм утраты / отзыва, не только от действий, но и бездействия, прекращения соответствия минимальному уровню. Практика утраты гражданства, запрета на проживание, владение активами, приезда и т.д. даже в родную страну станет нормой. Внешние границы открыты, ищите место для жизни. Мир будет жесток по отношению к откровенным тунеядцам и вредителям.

И, да, сильные страны будут создавать и поддерживать не лагеря беженцев, а переселенческие мини-колонии на островах для своих бывших граждан, откуда в любой момент можно уехать в Дикие земли, а можно строить «Родину своей мечты», такое в истории тоже было…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Праволиберальная глобализация привела к атомизации человечества и подрыву этнических и религиозных систем.

2. Декларируемое "равенство" всех народов и групп происходило без учета их численности, заслуг и потенциала.

3. В будущем мире принципы реальной политики «права человека» и «равенства» будут пересмотрены.

4. Ожидается серьезное сокращение прав, получаемых автоматически. Большинство прав нужно будет заслужить.

5. Право голоса будет даваться не автоматически, а после выполнения определенных действий на благо общества.

6. Предполагается, что такая система приведет к меритократии – власти достойных.

7. Ожидается ужесточение правил свободного перемещения по миру.

8. Будет широко распространен механизм утраты/отзыва прав.

9. Сильные страны могут создавать переселенческие мини-колонии для своих бывших граждан.

Вывод:

Автор предполагает, что в будущем произойдет существенный пересмотр концепции прав человека и гражданина. Ожидается переход от автоматического предоставления прав к системе, где права нужно заслужить через конкретные действия на благо общества. Это может привести к более жесткому социальному расслоению и ограничению возможностей для тех, кто не соответствует установленным критериям. Автор видит в этом путь к меритократии, но такой подход также несет риски дискриминации и социальной несправедливости.