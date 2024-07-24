Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 127-й бригад теробороны, а также 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихое, Малые Проходы, Круглое и Борщевая Харьковской области.

Отражена контратака штурмовой группы 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, три автомобиля, 128-мм реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152-мм орудие Д-20. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям 144-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка и Песчаное Харьковской области.

Противник потерял до 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, станции радиоэлектронной борьбы: «Хортица-М» и «Анклав-Н», станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также склад боеприпасов ВСУ.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское и Красное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 700 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании.

Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», два склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» в районах населенных пунктов Прогресс, Новоселовка Первая, Дружба и Артемово Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял за сутки свыше 395 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны.

Противник потерял до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм гаубицы М198 производства США и склад боеприпасов.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Садовое, Антоновка и Золотая Балка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и склад боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов 63-й механизированной бригады ВСУ; низковысотный обнаружитель, радиолокационная станция подсвета цели и наведения, кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты две тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28330 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16645 танков и других боевых бронированных машин, 1383 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12319 орудий полевой артиллерии и минометов, 24012 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России