По бурному обсуждению закона о запрете электронных устройств, наметился перелом:

-первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев выступил против поправок к закону о запрете военнослужащим в зоне СВО пользоваться устройствами с выходом в интернет.



Поправки уже поддержал комитет, в котором состоит парламентарий.

«Законопроект явно сырой и требует дальнейшей проработки, поэтому за поправки к нему я не голосовал. Одно дело, если бы решение оставалось за командиром, которому лучше знать, что можно использовать на передовой, а что категорически запрещено. Но ведь эти полномочия возлагаются на военную полицию, которая вряд ли во всех тонкостях будет разбираться. Вот, к примеру, планшет, с которого оператор управляет дроном, он боевой или нет? Сложно отрицать его функцию в военных действиях, а ведь в нем и видео хранится, и фотографии. Получается, у бойца его нужно изъять, а самого его посадить под арест? Трактовать можно, как будет угодно проверяющему, и это само по себе дает очень широкое поле для нарушений», — считает Журавлев. Депутат добавил, что сейчас не нужно ужесточать нормы в отношении использования гаджетов в зоне боевых действий. «На передовой всем и так прекрасно известно, что необходимо, а что опасно, уж поверьте», — констатировал Журавлев в беседе с Газетой.ру.

Что тут можно добавить. Довольно жёсткая реакция фронта, и аудитории вовлечённой в СВО, по факту заставило оправдываться депутатов инициаторов поправок, а руководство комитета открещиваться от него.



То есть обратная связь работает. Уже не получается просто благоглупость взять и продавить, потому что "какой уважаемый человек её внёс". А это очень серьёзные изменения в системе управления, по сути тектонический сдвиг.



Ну и хотелось бы, чтобы по итогам этого события, появилось ещё одно понимание – примитивные запрещалкины, по любому поводу, должны быть ограничены, несколькими условиями. В частности, если есть проблема, то прежде чем просто запретить что либо, сначала должен быть предоставлен для публичного обсуждения анализ возможных вариантов, как обойтись без запретов. Либо запрещая одно, разрешать что-то другое, ведь все имеет причинно-следственные связи.



То есть необходим новый алгоритм, вместо новое явление- вытекающие из него сложности – просто запретить явление, необходимо добавить обязательный пункт, перед рефлексией сделать трезвый анализ. Взвесить все за и против. Если будет попытка имитировать это, то общество должно иметь рычаги влияния, чтобы не пропустить дальше по цепочке самодурство.



А так-то у нас очень разумные люди, вполне взрослые и грамотные. В большинстве проблем можно разобраться, если будет на то желание. Как и тут, с гаджетами, можно просто снабжать отдельной линейкой смартфонов и планшетов, модернизированных под требования ЗГТ и боевой работы. У того же Вагнера такие были. И у многих служб имеют.



Снабдите армию качественной связью, оборудованием, и солдаты офицеры сами откажутся от опасного гражданского аппарата, который несёт для них риски для жизни. Ведь не от хорошей жизни они используют бытовую электронику в боевых условиях.



Русский Инженер

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Алексей Журавлев, первый зампред комитета ГД по обороне, выступил против поправок к закону о запрете военнослужащим в зоне СВО пользоваться устройствами с выходом в интернет.

2. Журавлев считает законопроект "сырым" и требующим доработки, указывая на проблемы с его реализацией и возможные негативные последствия.

3. Депутат отмечает, что на передовой и так известно, что необходимо, а что опасно в отношении использования гаджетов.

4. Автор статьи указывает на жесткую реакцию фронта и аудитории, вовлеченной в СВО, что заставило инициаторов поправок оправдываться.

5. Подчеркивается важность обратной связи и невозможность продавить "благоглупость" только из-за статуса ее инициатора.

6. Предлагается новый алгоритм принятия решений: анализ возможных вариантов без запретов, взвешивание всех "за" и "против" перед принятием решения.

7. Автор предлагает снабжать армию специальной линейкой смартфонов и планшетов, модернизированных под требования ЗГТ и боевой работы.

Вывод:

Статья демонстрирует важность общественного обсуждения и критического анализа законодательных инициатив, особенно касающихся военной сферы. Автор подчеркивает необходимость более взвешенного подхода к решению проблем, связанных с использованием электронных устройств в зоне боевых действий. Вместо простых запретов предлагается разработка специализированного оборудования и улучшение системы связи для военнослужащих. Это отражает тенденцию к более гибкому и продуманному подходу в законотворчестве и военном управлении, учитывающему реальные потребности и возможности военнослужащих.