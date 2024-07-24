Закон о запрете гаджетов на СВО вызвал такое недовольство, что напоминает конфликт МО с патриотическими силами во времена Пригожина и мятежа Вагнера. И это уже происходит не при Шойгу, а при Белоусове, что станет для него первым испытанием.

Дело не в самом запрете (его вполне можно обосновать дисциплиной), а в том, что он вводится в условиях острого дефицита на фронте средств связи и управления беспилотниками. Эта проблема до сих пор не решена, что признают даже официальные власти, и теперь она может усугубиться.

Правда, я не думаю, что в Минобороны этого не понимают и, скорее всего, будут закрывать глаза на нарушение закона в реальной практике. Да и Картаполов утверждает, что боевые гаджеты никто не запрещает, они все останутся у бойцов.

Тем не менее, независимо от реального положения дел, сам закон может стать катализатором недовольства личного состава начальством. Ведь уже понятно, что военкоры стали этаким рупором среднего звена офицерства, непосредственно задействованного в СВО и ненавидящего столичных кабинетных командиров.

Опасно допускать публичные склоки внутри армии, а потому надо купировать нынешнюю волну конфликта, и лучше это сделать заранее, а не как в 2023 году.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Закон о запрете гаджетов на СВО вызвал сильное недовольство, напоминающее конфликт Министерства обороны с патриотическими силами во времена Пригожина и мятежа Вагнера.

2. Это первое испытание для нового руководства Министерства обороны (Белоусова).

3. Проблема не в самом запрете, а в том, что он вводится при остром дефиците средств связи и управления беспилотниками на фронте.

4. Вероятно, Министерство обороны будет закрывать глаза на нарушения этого закона на практике.

5. Закон может стать катализатором недовольства личного состава начальством.

6. Военкоры стали "рупором" среднего звена офицерства, критикующего высшее руководство.

7. Необходимо предотвратить публичные конфликты внутри армии.

Вывод:

Новый закон о запрете гаджетов на СВО создает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к усилению внутренних конфликтов в армии. Несмотря на возможные обоснования запрета, его введение в условиях дефицита необходимого оборудования вызывает недовольство среди военнослужащих. Для предотвращения эскалации конфликта и сохранения единства в армии необходимо оперативно реагировать на возникающие проблемы и находить компромиссные решения.