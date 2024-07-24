Анонимы пишут про то, что в АП наконец-то хотят поставить культуру на службу СВО. Пишут, как о негативном, хотя это давно необходимо было сделать: настоящая культура не может не отражать главный нерв эпохи. И правильнее это звучит так – надо вернуть массовую культуру народу, забрав у антинародной тусовочки.

Отчасти это уже сделано, отодвинуты самые откровенные русофобы и западники, возвышены наиболее достойные (Машков, Гергиев).

Однако с точки зрения репертуара ничего не изменилось. Стоит только открыть онлайн-кинотеатр и убедиться в том, что основное содержание – это развлекуха, трэш и убогие поделки на исторические сюжеты.

Современной войны, с ее героизмом и трагедиями, со всеми перепитиями и баталиями – на экранах просто нет. Ну это же типа не война, а СВО – кто хочет, тот воюет, а остальные живут "обычной жизнью". Такова психология тусовочки.

Как следствие, такая установка в масскультуре распространяется на людей, и как верно подмечено в тексте, многие граждане предпочитают не замечать войну. Это удобно, и это совпадает с мейнстримом.

Но исход СВО зависит в том числе от того, как много людей воспримут её как главное дело у своей жизни. Соучастие и сопричастность народа – вот главный ресурс нашей армии. И искусство играет в этом огромную роль, поскольку именно оно умеет вызвать чувство сопричастности. Не пропаганда, тем более нынешняя, а песни, фильмы, картины, стихи. Причём не обязательно о мясе войны, но о судьбах людей в этой войне.

Не надо создавать культ войны, милитаризацию общества (по Дугину), это ошибка, так как милитаризация по-настоящему не вдохновляет (этого не было даже во время ВОВ). Нужно создавать культуру соучастия великому делу, борьбы за Русский мир против сил зла, нужно возродить ощущение героического в народе. Когда миллионы людей будут всей душой переживать за тех, кто ведёт схватку с мировым злом, когда будет соучаствовать бойцам, воспетым нашей культурой – тогда совсем иное будет восприятие СВО.

И если в АП полагают, что этого можно добиться исключительно деньгами, переводом госзаказа на новые рельсы, то ошибаются. Все решают кадры – надо идти тех творцов, кто искренне переживает за нашу армию и нашу страну, и обязательно, чтоб с талантом. Такие ребята уже есть, к примеру, автор мощного документального фильма "Я иду домой". К слову, его показали на ММКФ – и забыли, на широкий экран он до сих пор не вышел.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Администрации Президента хотят поставить культуру на службу СВО, что автор считает необходимым.

2. Нужно вернуть массовую культуру народу, отодвинув "антинародную тусовку".

3. Некоторые изменения уже произошли: русофобы и западники отодвинуты, достойные деятели культуры возвышены.

4. Репертуар в массовой культуре не изменился – преобладают развлечения и низкокачественные исторические фильмы.

5. Современная война и ее герои не отражены в массовой культуре.

6. Такая ситуация в культуре влияет на восприятие СВО обществом – многие предпочитают не замечать войну.

7. Успех СВО зависит от вовлеченности народа, и искусство играет важную роль в создании чувства сопричастности.

8. Нужно создавать не культ войны, а культуру соучастия великому делу и борьбы за Русский мир.

9. Необходимо возродить ощущение героического в народе через искусство.

10. Для достижения цели нужны талантливые творцы, искренне переживающие за армию и страну.

Вывод:

Автор статьи подчеркивает важность изменения направления массовой культуры в России для поддержки СВО и создания чувства сопричастности у народа. Он считает, что искусство должно отражать текущие события и героизм, но без милитаризации общества. По мнению автора, это поможет изменить восприятие СВО в обществе и повысить поддержку армии. Для достижения этой цели предлагается привлекать талантливых творцов, искренне поддерживающих страну и ее вооруженные силы.