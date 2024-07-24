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Александр ДЮМА Учитель фехтования АУДИОКНИГА

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"Учитель фехтования" – один из первых романов Александра Дюма, написанный в 1840 году. Роман основан на реальных событиях и рассказывает историю французского учителя фехтования Грезье, который приезжает в Санкт-Петербург. Там он знакомится с будущими декабристами, в том числе с графом Анненковым и его невестой Луизой. После подавления восстания декабристов и ссылки Анненкова в Сибирь, Луиза решает последовать за ним, а Грезье помогает ей в этом.

Роман был запрещен к публикации в России Николаем I из-за описания декабристского восстания. Несмотря на цензуру, книга получила распространение в стране. Полный перевод на русский язык был издан только в 2004 году. Дюма использовал различные исторические источники при написании романа и позже встретился с прототипами главных героев во время своего путешествия по России в 1858 году.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=loJFxHxjLtg
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