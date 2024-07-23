Жизнь после прихода цивилизации



Эта фотография – из одной поездки к верховьям реки Парагвай лет десять назад.

Семья этой девочки гуарани пьёт воду прямо из реки. На гигантской скотоводческой ферме, где работают её родители за немного продуктов или несколько долларов в день, коровы пьют воду из специальных поилок, которые регулярно дезинфицируются ветеринарами из столицы, чтобы не рисковать качеством мяса, предназначенного на экспорт. Если от укуса змеи или по какой-либо другой причине погибнет корова – ветеринар приедет, разберётся и выдаст официальное заключение о причинах. Индейцы рождаются и умирают без паспорта. Врачей в этих краях не было никогда. В 40-летнем возрасте индейцы превращаются в стариков. В парагвайской глубинке это скорее норма, чем исключение.

При этом Парагвай – потенциально богатейшая страна, где правящая белая элита сначала начинает говорить на гуарани, а уже потом – на испанском. Но школьные учебники рассказывают парагвайским детям, что когда в страну «пришла цивилизация» индейцы жили «в каменном веке, а потом ассимилировались».

Это фото – штришок к портрету Глобального юга и объяснение, почему на нас продолжают смотреть оттуда с надеждой.

(c) Олег Ясинский

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Особенно сильно цивилизация пришла в Парагвай в 19-м веке во время Парагвайской войны и сопровождавшего ее геноцида местного населения.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Семья девочки из племени гуарани пьет воду прямо из реки, в то время как скот на ферме получает дезинфицированную воду.

2. Коровы на ферме находятся под ветеринарным контролем, а индейцы живут без медицинской помощи и документов.

3. Индейцы в этом регионе стареют рано, становясь "стариками" к 40 годам.

4. Парагвай – потенциально богатая страна, где правящая элита говорит на языке гуарани.

5. Школьные учебники представляют искаженную версию истории, утверждая, что индейцы жили в "каменном веке" до прихода "цивилизации".

6. Автор намекает на жестокость "цивилизации", упоминая Парагвайскую войну 19-го века и геноцид местного населения.

Вывод:

Статья поднимает важную проблему взаимодействия развитых стран с коренными народами и менее развитыми регионами. Когда экономически сильные государства приходят на новые территории, их первостепенной целью часто является не улучшение жизни местного населения, а получение доступа к ресурсам и землям.

Пример фермы в Парагвае ярко иллюстрирует эту ситуацию. Западные владельцы обеспечивают тщательный уход за скотом, так как он представляет экономическую ценность – молоко и мясо, предназначенные для западного потребителя. В то же время коренное население, работающее на ферме, получает минимальную оплату и не имеет надлежащих условий труда. Их рассматривают лишь как дешевую рабочую силу, игнорируя их благополучие и долгосрочные перспективы.

Парадоксально, но при этом коренным жителям, чьи ресурсы эксплуатируются, внушается идея о том, что их жизнь улучшилась с приходом "цивилизации". Школьные учебники представляют искаженную версию истории, создавая ложное впечатление о прогрессе и благе, принесенном колонизаторами.

Контрастом к этой ситуации может служить пример советской модели взаимодействия с развивающимися странами. В советское время при входе в менее развитые регионы там строились школы, электростанции, больницы и другие объекты инфраструктуры. Советский Союз стремился повысить уровень жизни местного населения, обеспечивая образование, здравоохранение и развитие. Примеры такого подхода можно найти в Афганистане, на Кубе, в странах Африки.

Сейчас, спустя 30 лет после распада СССР, Россия в значительной степени перешла на капиталистическую модель, схожую с западной. Однако память о былом величии и альтернативном подходе к международному сотрудничеству все еще жива. Многие люди в развивающихся странах продолжают с надеждой смотреть на Россию, вспоминая о том времени, когда помощь не ограничивалась только экономической выгодой, но включала в себя реальное улучшение жизни местного населения.

Эта ситуация подчеркивает необходимость пересмотра современных подходов к международному развитию и сотрудничеству. Важно найти баланс между экономическими интересами и реальной заботой о благополучии людей, сохранении их культуры и обеспечении долгосрочного устойчивого развития.