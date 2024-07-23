Это было в Костроме совсем недавно. После очередной блестящей победы Хабиба Нурмагомедова на мировой арене некоторые водители маршруток выехали в кавказских папахах. Им приветливо улыбались пассажиры. Мальчишка из Марселя, гостивший в нашем городе у родственников, занимающийся единоборствами, попросил русского дедушку достать ему кавказскую папаху. Ко мне как раз собирались в гости внуки из Чечни, оба тоже борцы. По моей просьбе привезли аж две папахи. С тех пор в Марселе, когда погулять выходит мальчишка в уникальном головном уборе, к нему подходят друзья, даже незнакомые люди и просят «померять», фотографируются. Не только арабы, даже негры, которых в древнем французском городе полным-полно. Хабиб! Россия! Кавказ! Перевод не требуется ни на какой язык.

И вот Хабиб – «крыса», «предатель», отказавшийся от гражданства РФ! Сам он объясняет резкий поступок так:

- В первую очередь я бы не хотел, чтобы меня называли русским за пределами России. Когда побеждает кавказец, он становится русским. А если делает что-то плохое, то его сразу называют кавказцем. Если нерусский совершает какое-то преступление, то в СМИ обязательно напишут, что вот, дагестанец, узбек либо таджик. Зачем мне Россия, если восемьдесят процентов населения меня ненавидит только по факту моей национальности?

«По факту национальности» в нашей многонациональной стране творится нечто невообразимое. Широко известен случай, когда мальчишка-азербайджанец в подмосковной школе открыто признался, что занимается боевыми искусствами только ради того, чтобы ставить русских на колени.

«Дальнейшее развитие получит сотрудничество в миграционной сфере, имеющее важное значение для экономики обоих государств. Руководители двух стран подчеркнули необходимость создания максимально благоприятных условий для жизни и работы граждан Республики Таджикистан на территории России и граждан Российской Федерации на территории Таджикистана путем надлежащего выполнения соответствующей договорно-правовой базы.

Отмечая тесные политические, торгово-экономические и гуманитарные связи Таджикистана с государствами – членами Евразийского экономического союза и учитывая развитие мировых интеграционных процессов в целях объединения экономических потенциалов и получения преимуществ регионального рынка, Стороны обсудили возможность активизации сотрудничества в этом направлении». Это из совместного заявления Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона. И вот вам «подмосковные вечера». Песня слышится в новостных программах: "Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определённых сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран."

Не мне, чеченцу вроде бы говорить о русском национализме, но при анализе ситуации как-то вспоминается ситуация начала Гражданской войны. Чехословацкий корпус в 1918 году «проехался» пулеметными очередями почти через всю Россию. Случайность? Чехи не забывали о своей национальности, суверенитете своей страны, убивали сибиряков, в первую очередь большевиков с холодной жестокостью. Чего-то дожидалась в нашем тылу и польская армия Андерса. Но Сталин, тогда ещё просто один из большевиков, отвечающий за национальную политику, добился отправки поляков через Иран к англичанам.

Тут нельзя не вспомнить и другие «остатки» Первой мировой. Итальянец Роберто Бартини попал в плен в результате Брусиловского наступления. Отпущен большевиками на родину, но с приходом Муссолини вернулся в Россию. И тут был посажен, но благодаря таланту попал в одну «шаражку» с будущими создателями авиации и космической техники СССР. Сергей Королёв считал Бартини своим учителем. Это особая тема – поддержка Советской Республики честными, талантливыми людьми планеты. Идея Справедливости заложена в каждого человека с момента воплощения на Земле. Не сосчитать международные организации, появившиеся вместе с Советской Республикой. Напоминаю об этом лишь потому, что с некоторых пор всё наоборот. Если Бартини бежал от Муссолини, то ельцинские «перестройщики», выкопали останки воспевателя этого фашисткого диктатора – Ивана Ильина и привезли в Москву вместе с его антисоветской философией.

Но вернёмся к теме, словно из досоветского холерного могильника вспыхнувшей этнической розни в РФ. Вроде бы она под контролем власти. "Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики, ее возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. В состав нового ведомства, в том числе, войдут министры, директор ФСБ и председатель СК РФ." Это мы читали. Читали и про «пользу» для страны, которую принёс Дмитрий Анатольевич…

А теперь читаем Федеральный закон "О национально-культурной автономии" N 74-ФЗ, принятый 17 июня 1996 года. " Национально-культурная автономия в Российской Федерации (далее - национально-культурная автономия) - это форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории, на основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов." В те времена русы-костромичи, внимательно прочитав текст Закона, разглядев, что автономии положено финансирование из бюджета, сделали Устав и пошли в Управление юстиции регистрироваться. Но там пояснили, что на территории, где более 80 процентов русских, Русская община – это нонсенс. А сегодня, когда ситуацию накалили почти до предела, Русские общины появляются как грибы после дождя тут и там. Народ стремится защититься! Кстати, в подмосковной школе, когда маленький засранец собрался ставить на колени русских, выручили именно ребята из Русской общины. Сделали внушение родителям «героя», директору школы и… – тут же попали в полицейский «обезьянник»!

Мне, чеченцу, которого уже второй десяток лет называют русским националистом, шлют материалы о деятельности русских общин из разных городов и сел. Вроде бы, тут спасение, в том числе и от беспредела полиции. Но какие слова слышу из уст ведущих видероликов? «Обезьянки», «инородцы» и так далее. И тут же призывы к вступлению русской молодёжи в клубы единоборств, покупать разрешенное оружие, овладевать им, в том числе и ножом. Так ведь того и надо врагам: межплеменной резни! И – ни одного требования прекратить политический беспредел, сделать управление страной в интересах коренных народов! С удовольствием смотрел ролик о дворовом празднике на основе чисто русских традиций. Но глаз буквально резануло обилие флагов, под которыми именно русским с 1991 года не стало места на родной земле, именно русские вымирают со страшной силой! Так что вы хотели?

Депутат Государственной Думы Матвеев недавно обратил внимание на то, что наша страна координирует свою миграционную политику с глобалистскими программами, призванными растворить нашу национальную идентичность в странах Глобального Севера. Переселение огромных масс выходцев из Средней Азии, других регионов осуществляется по плану "Коридор Центральная Азия – Россия" Международной организации по миграции. Финансирование данной программы осуществляется Всемирным банком (штаб-квартира – Вашингтон) и Департаментом международного развития правительства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Хорош суверенитет!

Недавно я вычитал, что людей в Россию завозят не к нам, а вместо нас, коренных народов Руси. Ведь государство, попросту говоря, - это территория, народ и власть. Власть многонационального народа, как гарантировано Конституцией?

Припахивает чем-то иным. Суверен – это полновластный Хозяин. А кто подлинный хозяин, который превращает нашу силу и уникальность – многонациональность – в фитиль окончательного подрыва России?

Двух государственных деятелей недавно Народ заметил и принял. Это Александр Иванович Бастрыкин и Андрей Рэмович Белоусов. Тот и другой, заявив об интересах Народа, стали личными врагами председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володина и большинства депутатов. Спикер после того, как у Бастрыкина вырвалось «госдура», заявил, будто оскорблён народ, поскольку там «народные избранники». О «сенаторах», которые вздрогнули и тоже окрысились на сказавших правду, я уж и не говорю. У них достаточно желания заткнуть рот любому, либо грамотно зачистить, как генеральскую команду арестованного Тимура, чтобы не сболтнули лишнего. А вот сил уже не хватает!

Сказав «спикер», «сенаторы», я невольно указал и на подлинного суверена. Недаром же Борис Ельцин был рыцарем Суверенного военного Мальтийского ордена. Кстати, как и Шойгу, отвечающий с недавних пор вместе с Медведевым за нашу безопасность. Сенсационная речь Б. Ельцина в конгрессе США 1992 года по сию пору запрещена к показу по ТВ. Но в интернете есть. Это фактически клятва. Не американскому президенту, которых Суверен меняет как перчатки, не американскому народу, а именно подлинному Суверену. И это даже не Конгресс, а нечто куда более высокое и сильное, не привязанное ни к одному государству, ни к одному народу, тайное до недавних пор. К примеру, Федеральная Резервная Система разве американская? А наша Федерация разве наша? Полно материалов от юристов, в которых доказано, что земля, территория СССР никому никогда не передавалась. Так же не передана Армия, ядерное оружие и так далее. То ли захватчики слишком спешили, то ли не нашлось силой свергнутых представителей Советской власти, которые бы взяли на себя ответственность подписать акты (хотя бы задним числом). Но факт юридический.

Никто не спорит, что нынешняя война – война смыслов. Смысл в словах, за которыми понятия, за понятиями - действия. Где мы? В Федерации. Почему до сих пор РФ не уважают в ШОС? Доказательство тому – нет приглашения в Сообщество единой судьбы человечества. Потому, что в Китайской Народной Республике (коренник ШОС) за коррупционно-олигархические действия расстреливают. Да ещё и счет родственникам за потраченные патроны выставляют. Армия в Китае Народно-освободительная. Там Республика, в которой власть, силовики – народные, как и в Белоруссии. Беларусь – Республика! Она в ШОС и приглашена в сообщество единой судьбы народов. У Лукашенко КГБ, милиция, а в РФ с подачи Медведева - полиция, оказывающая услуги власть имущим. В РФ служба, призванная охранять суверенитет, – Федеральная Служба безопасности. Чьей, с учетом тридцатилетней практики и подлинного положения подлинного Суверена?

…Мы уже устали от собственной критики собственной власти, собственностью которой оказались. Призывы к нашему единению, нашему суверенитету - верный путь на нары. Государство не любит неконтролируемые структуры, идущие дальше уборки мусора во дворах. Статей в УК достаточно. Кстати, достаточно и чтобы обвинить Бастрыкина и Белоусова в превышении полномочий. А что делать?

…Недавно в день Победы я был в гостях в деревне. На многих домах красовался триколор. Оказалось, их бесплатно раздавал глава местной администрации. Увидев красный флаг, я зашёл к хозяевам. Оказывается, приобрели за свои кровные и не дёшево.

Кто-то «делает деньги» на советской атрибутике? И слава Богу, слава таким предпринимателям, как сказал хозяин жилища с красным флагом. Вот вам и доказательство того, что сторонники Советской власти не собираются отнимать возможность заработать ни у кого из предпринимателей, если они работают в интересах народа. Повесил на частную пекарню родной флаг – свой, покупаем хлеб у него. На парикмахерской флаг Победы – идём туда и не жалеем «чаевых».

Вспомнил я про флаги в деревне в связи с предложением наших «ментов». Они никуда не делись, даже зарегистрировали Милицейское Братство России имени Н. А. Щёлокова как объединение работников милиции (юстиции), ветеранов милиции и действующих сотрудников органов внутренних дел системы МВД России. Создано и осуществляет свою деятельность в рамках законодательства РФ. Виталий Иванович Иванов, генерал-полковник милиции, на днях записал обращение, в котором призвал всех, от Урала до Бреста, приобретать и вывешивать наши советские флаги. Начиная со своего приусадебного участка и заканчивая местной администрацией. «Если кто-то попробует снять – оформляйте протокол. Мы этот позор должны исправить». Мы – это не только милиционеры, это наш многонациональный Народ. Или, как выразился Виталий Иванович – многонародный народ. Кстати, Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии – Лукашенко. Какой Союз, если флаги и государственный строй – противоположные? А так покажем, что мы – родня. Глядишь, и законодатели присмотрятся… Либо присмотрятся к ним силовики, действующие в интересах Народа. Присоединятся и отшатнувшиеся от РФ другие народы!

И, в завершение, про позор, с которым пришло время заканчивать. Вроде бы – позор и презрение Хабибу, отказавшемуся от гражданства РФ. Это и есть цель поработителей – чтобы сильные либо погибали, либо бежали подальше. Со слабыми можно продолжать начатое. А не позор ли нам всем, у кого есть Родина, то, что имеем? Осуждения заслуживает разве что факт, что у спортсмена не хватило терпения дождаться, когда эта Родина проснётся. На сайте «Перехват управления», где выступают самые честные, смелые, активные от народа, по поводу настоящего Союза Владислав Игоревич Котов сказал: «В Беловежской пуще началось, там и закончится».

Эдуард Наипов,

Кострома