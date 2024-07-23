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Страницы Родной Поэзии. Выпуск 77. Пётр Андреевич Вяземский

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Страницы Родной Поэзии. Пётр Андреевич Вяземский

Ведущий передачи – Виктор Маслов

Князь Пётр Андреевич Вяземский — русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист, государственный деятель. Сооснователь и первый председатель Русского исторического общества (1866), действительный член Академии Российской (1839), ординарный член Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1841). Камергер (1831), тайный советник (1855), обер-шенк (1866). Отец историка литературы и археографа Павла Вяземского. Близкий друг и постоянный корреспондент А. С. Пушкина; «их переписка — сокровищница остроумия, тонкой критики и хорошего русского языка» (Д. П. Мирский).

Продолжение слушайте в передаче…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tGmh4jv0JTM
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