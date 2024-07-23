Карен Шахназаров – выдающийся советский и российский кинорежиссер,

директор «Мосфильма» по многочисленным просьбам наших зрителей вновь в гостях Метаметрики.

Обсудим не только вопросы искусства, но и важные аспекты общественно-политической жизни страны. Мы живем в эпоху перемен? Какой будет Россия после Путина? Почему СССР не распался, а трансформировался после выполнения своей исторической миссии?

Искусство всегда было поднадзорным и «по заказу» – вне зависимости от политического строя и экономической модели. Как российскому кино «освободиться от госконтрактов» и начать приносить прибыль?

Кризис идей в искусстве и киноиндустрии – глобальная болезнь или русская хандра? Почему «Мосфильм» – это не только памятник великого советского кинематографа, но и одна из самых современных киностудий мира?

Таймкоды:

00:00 Заставка Мета LIVE

00:25 В студии Метаметрики Карен Шахназаров

01:13 Карен Шахназаров – оптимист?

04:09 Рекламная интеграция: часы CaseGuru

05:57 История России повторяется: национальный характер в геополитике

11:52 Разница между советским человеком и современным россиянином

16:37 Переломная эпоха: Россия после Путина

22:58 Россия ищет свой путь: марксизм-ленинизм или либерально-буржуазная идеология?

27:41 Создание корпоративного общества – реинкарнация фашизма?

30:59 Советский Союз выполнил свою миссию

33:08 Имперскость и империи – это плохо?

38:22 Искусство всегда было поднадзорным и «по заказу»

43:30 Отмена русской культуры и будущее российского кино

46:51 Кризис идей: почему советское кино лучше?

51:56 Приходите на экскурсии в «Мосфильм» и смотрите советские фильмы в новом кинотеатре на Мосфильмовской!

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Карен Шахназаров считает себя "мечтательным пессимистом", а не оптимистом.

2. Он полагает, что современники не могут полностью понять смысл происходящих исторических событий – это становится ясно только следующим поколениям.

3. Шахназаров видит Россию как евразийскую державу, которая по своей природе имперская.

4. Он считает, что Россия движется в сторону более социалистического устройства, но это будет "другой социализм", не похожий на советский.

5. По его мнению, современное российское общество менее пассионарное, чем в начале 20 века.

6. Шахназаров полагает, что искусство интуитивно отражает общественные процессы, даже если не осознает этого.

7. Он видит кризис в современном искусстве и кинематографе, как в России, так и на Западе.

8. Шахназаров считает, что российский кинематограф должен быть более рыночно ориентированным, но при сохранении государственной поддержки.

Вывод:

Беседа охватывает широкий круг тем – от философских размышлений о ходе истории до проблем современного российского кинематографа. Шахназаров предстает как вдумчивый наблюдатель, пытающийся осмыслить текущие процессы в обществе и культуре. Он видит определенные проблемы и вызовы, стоящие перед Россией и российским искусством, но при этом верит в потенциал страны и ее культуры. Его взгляды сочетают элементы консерватизма с прагматичным подходом к современным реалиям.