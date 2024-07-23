Относительно предлагаемых поправок про запрет гаджетов на фронте.

1. В текущих реалиях (а не там, где все на бумаге), они будут носить дезорганизующий характер для целого комплекса вопросов управления, координации, разведки, целеуказания и т.п.

2. В том виде, в котором этого хотят депутаты, поправки работать разумеется не будут, так как ввиду отсутствия рабочих альтернатив, весь сегмент применения гаджетов уйдет в серую зону, при этом сами гаджеты физически не исчезнут с фронта.

3. Кроме того, необходимость использования гаджетов для эффективного ведения боевых действий, будет по закону вынуждать офицеров идти на должностные преступления, чтобы покрывать их использование при имитации выполнения подобных ограничений.

Комментарий редакции

Комитет по обороне, предлагая запрет на использование гаджетов в зоне СВО, руководствовался следующими соображениями:

1. Стремление повысить информационную безопасность и предотвратить утечку данных.

2. Желание усилить дисциплину среди военнослужащих.

3. Попытка ограничить возможности противника по отслеживанию местоположения и действий российских войск.

Однако не был учтён ряд важных аспектов:

1. Современная война требует использования высокотехнологичных средств связи и навигации.

2. Гаджеты играют ключевую роль в управлении БПЛА и координации действий подразделений.

3. Существующие альтернативы (бумажные карты, устаревшие средства связи) неэффективны в современных условиях.

4. Запрет может существенно снизить боевые возможности и эффективность войск.

5. Военные на передовой лучше понимают реальные потребности и риски использования гаджетов.

6. Противник и так располагает множеством средств разведки и наблюдения.

7. Запрет может привести к конфликтам между военнослужащими и военной полицией.

В результате, благие намерения депутатов могут обернуться серьезными проблемами для военных на передовой, снижением их боевых возможностей и эффективности. Вместо запретов, более продуктивным подходом могло бы стать обеспечение войск современными защищенными средствами связи и обучение правильному использованию гаджетов в боевых условиях.