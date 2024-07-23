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Про “запрет гаджетов на фронте”

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Использованные источники: tass.ru

Относительно предлагаемых поправок про запрет гаджетов на фронте.

1. В текущих реалиях (а не там, где все на бумаге), они будут носить дезорганизующий характер для целого комплекса вопросов управления, координации, разведки, целеуказания и т.п.

2. В том виде, в котором этого хотят депутаты, поправки работать разумеется не будут, так как ввиду отсутствия рабочих альтернатив, весь сегмент применения гаджетов уйдет в серую зону, при этом сами гаджеты физически не исчезнут с фронта.

3. Кроме того, необходимость использования гаджетов для эффективного ведения боевых действий, будет по закону вынуждать офицеров идти на должностные преступления, чтобы покрывать их использование при имитации выполнения подобных ограничений.

Комментарий редакции

Комитет по обороне, предлагая запрет на использование гаджетов в зоне СВО, руководствовался следующими соображениями:

1. Стремление повысить информационную безопасность и предотвратить утечку данных.
2. Желание усилить дисциплину среди военнослужащих.
3. Попытка ограничить возможности противника по отслеживанию местоположения и действий российских войск.

Однако не был учтён ряд важных аспектов:

1. Современная война требует использования высокотехнологичных средств связи и навигации.
2. Гаджеты играют ключевую роль в управлении БПЛА и координации действий подразделений.
3. Существующие альтернативы (бумажные карты, устаревшие средства связи) неэффективны в современных условиях.
4. Запрет может существенно снизить боевые возможности и эффективность войск.
5. Военные на передовой лучше понимают реальные потребности и риски использования гаджетов.
6. Противник и так располагает множеством средств разведки и наблюдения.
7. Запрет может привести к конфликтам между военнослужащими и военной полицией.

В результате, благие намерения депутатов могут обернуться серьезными проблемами для военных на передовой, снижением их боевых возможностей и эффективности. Вместо запретов, более продуктивным подходом могло бы стать обеспечение войск современными защищенными средствами связи и обучение правильному использованию гаджетов в боевых условиях.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9282349.html
Метки: война на украине, вс рф, государственная дума, мо рф, связь, технологии, управление
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 4927 4271
    Андрей Попов час назад

      Видел ролик как артиллеристы используя специальный софт на личных смартфонах в “режиме самолёта” высчитывали целеуказание, логарифмической линейкой, как это положено по инструкции, можно не успеть. А у американских офицеров, начиная с сержантов и выше, уже во время бомбёжек Сербии(а может и раньше) были военные ноутбуки и интернет-связь, с интерактивной картой боя в реальном времени и была обозначена каждая боевая единица. Шойгу за это пошёл на повышение.

      • 12727 9895
        chuАндрей Попов 39 мин. назад

          Это не совсем правда. Такое есть но в единичных случаях для избранных и это очень дорого.
          Для вычисления целеуказаний ( как вы говорите) – это уже не единичные случаи и такую дороговизну всем не дадут. Это болтовня на публику.

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