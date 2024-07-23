Коммунистам часто бросают упрек, что они хотят все отобрать и поделить, либо уравнять всех людей в их вкусах и потребностях. Но как на самом деле марксизм смотрит на социальное равенство, остается непонятным.Откуда пошла идея равенства?Как понималось равенство на разных этапах развития человеческого общества?Как понимает коммунистическое равенство марксизм?Одно ли и тоже равенство и уравниловка?Умаляет ли социальное равенство индивидуальные особенности личности?Обеспечивает ли равенство возможностей капиталистическое общество?На эти вопросы дает ответы в ролике кандидат философских наук Роман Осин.Ссылки по теме:Маркс и Энгельс. Манифест коммунистической партии // https://komsomolrf.ru/wp-content/uploads/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8.pdfПлеханов В. Г. Патриотизм и социализм // https://sd-inform.org/upload/books/Theory%20of%20socialism/Marksism/Plekhanov%20Patriotizm%20i%20sotsializm.pdfЛенин В. И. О национальной гордости великороссов // http://jezmmm.ru/wp-content/uploads/2023/07/o_natsionalnoy_gordosti_velikorosov_sotsializm_i_voyna_lenin_v_i.pdfЛенин В. И. Социализм и война // http://jezmmm.ru/wp-content/uploads/2023/07/o_natsionalnoy_gordosti_velikorosov_sotsializm_i_voyna_lenin_v_i.pdfЛенин В. И. О поражени своего правительства в империалистической войне // https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)Осин Роман Современный и советский патриотизм: в чем разница? // https://www.youtube.com/watch?v=B5mK76vQp0Q&t=854s

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Идея равенства возникла как реакция угнетенных классов на социальное неравенство.

2. Понимание равенства менялось в разные исторические эпохи.

3. Марксизм понимает под равенством не уравниловку, а уничтожение классовых различий.

4. Формальное правовое равенство при капитализме не устраняет экономического неравенства.

5. Социализм еще не обеспечивает полного равенства, сохраняя принцип "от каждого по способностям, каждому по труду".

6. Полное равенство возможно только при коммунизме, с принципом "от каждого по способностям, каждому по потребностям".

7. Марксистское понимание равенства не уничтожает индивидуальность, а создает условия для ее развития.

8. Капитализм, вопреки утверждениям его сторонников, не обеспечивает реального равенства возможностей.

Вывод:

Марксистское понимание равенства существенно отличается от обывательских представлений и буржуазных трактовок. Оно направлено на устранение классовых различий и эксплуатации, создание условий для всестороннего развития личности каждого человека. Достижение такого равенства возможно только через переход к коммунистической общественно-экономической формации. При этом марксизм не стремится к уравниловке, а наоборот, создает основу для подлинной реализации индивидуальности каждого человека.