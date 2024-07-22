Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 52-й мотопехотной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Старица, Липцы и Волчанск Харьковской области. Отразили три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

Потери противника составили до 270 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм орудие Д-30, 105-мм гаубица L-118 производства Великобритании.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и девять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, 100-мм пушка МТ-12 «Рапира». Также уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных и 68-й пехотной бригады ВСУ, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродовка Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ и объединенной штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника за сутки составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 122-мм орудия Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 120-й и 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Нескучное, Новоселка, Пречистовка и Степное Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Противник потерял свыше 110 военнослужащих, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Капуловка Днепропетровской области, Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм орудие Д-30.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 над территорией Российской Федерации.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16629 танков и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23941 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России