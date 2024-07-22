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Шапкозакидательство до добра никогда не доводит

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Роман Антоновский, выступая на «Радио России», предложил простой способ решения миграционной проблемы – закрыть границу со Средней Азией и депортировать всех незаконных мигрантов

«Помню, была дискуссия с политологом Шишкиным, который в принципе тоже высказывается за регуляцию миграции, но он сказал: "Ну вот, к нам же въехало несколько миллионов мигрантов, мы же не можем их никуда высадить-депортировать".
А почему не можем? Потому что есть замечательный пример: власти Пакистана когда обнаружили, что … рост преступности связан с афганскими беженцами, за два или три месяца полмиллиона афганских беженцев властями Пакистана были отправлены и депортированы обратно в Афганистан. За пару месяцев»

Уверен, что такой рецепт решения миграционной проблемы найдет в социальных сетях массу сторонников, будет встречен на «ура».

Однако, давайте и про здравый смысл вспомним.

В России по разным подсчетам от 600 тысяч до 16 миллионов нелегальных мигрантов. Сам по себе разброс в цифрах впечатляет и говорит многое о способности власти выявить тех, кто будет подлежать депортации.

Далее, не знаю, как это было в Пакистане, но имею некоторое представление о том, как это было в СССР.

Для выселения чеченцев и ингушей в 1944 г. была проведена операция, к которой привлекли около 100 тыс. военнослужащих и около 20 тыс. оперативных работников. При этом выслали около 600 тыс. человек.

Итак, для высылки 600 тыс. компактно проживавших в известных властям местах людей понадобилось группировка примерно в 120 тыс.

Про то, как отличалась вертикаль власти тогда и сейчас даже не буду говорить.

Учитывая этот опыт, давайте представим, какие силы необходимо задействовать, чтобы депортировать 6-7 млн. нелегальных мигрантов (возьмем усредненную цифру) рассеянных по огромной территории, часто проживающих без какой-либо регистрации.

Или кто-то надеется, что достаточно издать Указ о депортации, и нелегальные мигранты сами отправятся в указанные пункты сбора (их еще надо создать и обеспечить всем необходимым для проживания, пусть и временного, миллионов не только взрослых мужиков, но и женщин с детьми).

Полагаю, даже воспаленное воображение с трудом сможет представить, во что выльется операция «Охота на мигранта» в общероссийском масштабе в условиях СВО и гибридной войны с Западом.

В довесок. Операция прошла успешно – миллионы таджиков, узбеков и киргизов «отловили» и депортировали. Не сложно предсказать, что в результате практически гарантированно произойдет в этих среднеазиатских государствах.

Россия получит в дополнение к СВО в пограничных с Украиной областях, еще и пылающую Среднюю Азию, в худшем случае, а в лучшем, присоединение этих республик к экономической блокаде России. Именно то, чего ждут, не дождутся на Западе.

Помнится, в начале СВО было немало шапкозакидательства и предсказаний о скором исчезновении Украины с карты мира. К чему привели такие подходы решения украинской проблемы, мы все хорошо знаем.

Миграционная проблема, созданная десятилетиями политики замещающей миграции, не намного проще (если проще) украинской проблемы.

Под страну заложена крайне опасная и очень мощная миграционная мина.

Кавалерийским наскоком ее обезвредить не получится, а вот подорвать – элементарно.

https://t.me/SonOfMonarchy/18812

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Предложение Романа Антоновского о простом решении миграционной проблемы путем закрытия границы и массовой депортации.

2. Критика этого подхода автором статьи:
   – Неточность данных о количестве нелегальных мигрантов в России.
   – Сложность выявления нелегальных мигрантов.
   – Огромные ресурсы, необходимые для массовой депортации (на примере депортации чеченцев и ингушей в СССР).
   – Логистические проблемы организации депортации миллионов людей.

3. Возможные негативные последствия массовой депортации:
   – Дестабилизация ситуации в странах Средней Азии.
   – Риск присоединения этих стран к экономической блокаде России.
   – Усложнение геополитической ситуации для России.

4. Сравнение с ситуацией начала СВО и предостережение от шапкозакидательских настроений.

Вывод:
Миграционная проблема в России сложна и многогранна. Она формировалась десятилетиями и не может быть решена простыми и быстрыми методами. Попытки решить ее "кавалерийским наскоком" могут привести к серьезным негативным последствиям как внутри страны, так и на международной арене. Необходим взвешенный, осторожный подход к решению этой проблемы, учитывающий все возможные риски и последствия.

Источник: https://t.me/isshishkin/2613
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 4924 4268
    Андрей Попов 22 мин. назад

      Цирк: усилие чтобы изменить законодательство и завести миллионы переселенцев по указанию МОМ это мы можем. Если международные организации прикажут, исполнители всё смогут: вон незаконно всю страну в домах заперли и маски заставили носить.
      Это не мигранты, тем более не гастробайтеры, это переселенцы, подмена понятий: гастеры это приехал-уехал, типа вахты на севере, для этого не нужно гражданство. А это переселение на ПМЖ, эмиграция, причём разрешено двойное гражданство, преступник пользуется защитой своего государства: дайте мне переводчика и пригласите консула, я гражданин.

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