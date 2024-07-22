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Призрак мирных переговоров | КиберДед Андрей Масалович

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Краткое описание ролика:
- Быть или не быть войне?
- За всем стоят деньги.
- Кому нужны мирные переговоры?
- Можно ли напугать Россию?
- Америка бьёт по своим.

Ведущий: Игорь Печёнкин

Гость в студии – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Клуб Кибердеда https://t.me/deedcoin_club

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. США являются доминирующей силой в мире, но их однополярное господство подходит к концу.

2. Украина не является приоритетом для США. Их главные интересы – сдерживание Китая и ослабление Европы.

3. США стремятся поддерживать конфликт на Украине, чтобы продолжать ослаблять Европу.

4. Текущая финансовая система, основанная на долларе США, нестабильна и может рухнуть.

5. Россия накапливает военный опыт и укрепляет свою экономику во время конфликта.

6. Запад пытается запугать Россию, но эта тактика не работает.

7. Китай начинает более активно участвовать в мировой политике, противостоя гегемонии США.

8. Мир движется к многополярной системе с новыми центрами силы.

9. Переговоры по Украине в текущий момент маловероятны и невыгодны для России.

10. США могут начать поддерживать терроризм, если не смогут победить на поле боя.

Вывод:
Беседа представляет геополитическую ситуацию с точки зрения, благоприятной для России. Согласно этой точке зрения, текущий конфликт ослабляет западные страны и усиливает позиции России и Китая, способствуя переходу к многополярному миру. При этом подчеркивается, что США и их союзники не могут эффективно противостоять России и вынуждены прибегать к неэффективным тактикам запугивания. Однако стоит отметить, что эта интерпретация событий может быть субъективной и не учитывать все аспекты сложной международной ситуации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oHfVkjF8FPA
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