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Наконец то сбежал из этого Рейха

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Латвийскй блогер сбежал из фашистской Латвии в свободную Белоруссию.
В большом интервью рассказывает о причинах бегства, о реалиях жизни в Латвии и т.п.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9280419.html
Метки: белоруссия, блогеры, Видео, демократия, Латвия, лукашенко, прибалтика
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