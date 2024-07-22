Допотопный подвал разрушенного Дворца сестры Петра
Бусти https://boosty.to/historipi
http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1720/
https://dzen.ru/a/ZRf72iJ98SjfCvrY
https://petro-barocco.ru/archives/2273
Комментарий редакции
Основные тезисы выпуска:
1. Объект находится в Петербурге, около 100 метров от реки Невы.
2. Это старый неканонический храм в форме ротонды, построенный в 1711 году и перестроенный в 1818 году.
3. Под храмом находится большой засыпанный подвал, что необычно для здания так близко к реке из-за риска наводнений.
4. На плане 1720 года это место обозначено как "кронпринц Палас".
5. По официальной версии, здесь был дворец для сестры Петра I, затем приют и больница.
6. Здание стоит на фундаменте старейшего кирпичного сооружения Петербурга.
7. Подвал имеет круглую форму с центральным сводом и старинными проемами в стенах.
8. Подвал постоянно подтапливается грунтовыми водами, что затрудняет его исследование.
9. Автор предполагает, что раскопки этого подвала могли бы опровергнуть официальную версию истории Петербурга.
Вывод:
Автор представляет альтернативный взгляд на историю Петербурга, основываясь на архитектурных особенностях храма и его подвала. Он предполагает, что официальная версия истории может быть неточной или неполной. Однако, без дальнейших археологических исследований и документальных подтверждений, эти предположения остаются спекулятивными. Сложность исследования подвала из-за подтопления грунтовыми водами усложняет проверку этих гипотез.
Вспоминаю как на теплоходе обогнули кресты и в два часа ночи пошел дождик. Мы увидели какие то ступеньки и крышу, спрятались под нее и достали водку. На входе ночью открылись двери, и оттуда голос сторожихи – “вы что с ума сошли, это же музей литературы 19 века. Мы сказали что очень холодно и из дверей показалась рюмка.
Это все мое родное …
https://www.youtube.com/watch?v=lmU77njOexs