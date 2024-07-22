Комментарий редакции

Бусти https://boosty.to/historipihttp://www.etomesto.ru/map-peterburg_1720/https://dzen.ru/a/ZRf72iJ98SjfCvrYhttps://petro-barocco.ru/archives/2273

Основные тезисы выпуска:

1. Объект находится в Петербурге, около 100 метров от реки Невы.

2. Это старый неканонический храм в форме ротонды, построенный в 1711 году и перестроенный в 1818 году.

3. Под храмом находится большой засыпанный подвал, что необычно для здания так близко к реке из-за риска наводнений.

4. На плане 1720 года это место обозначено как "кронпринц Палас".

5. По официальной версии, здесь был дворец для сестры Петра I, затем приют и больница.

6. Здание стоит на фундаменте старейшего кирпичного сооружения Петербурга.

7. Подвал имеет круглую форму с центральным сводом и старинными проемами в стенах.

8. Подвал постоянно подтапливается грунтовыми водами, что затрудняет его исследование.

9. Автор предполагает, что раскопки этого подвала могли бы опровергнуть официальную версию истории Петербурга.

Вывод:

Автор представляет альтернативный взгляд на историю Петербурга, основываясь на архитектурных особенностях храма и его подвала. Он предполагает, что официальная версия истории может быть неточной или неполной. Однако, без дальнейших археологических исследований и документальных подтверждений, эти предположения остаются спекулятивными. Сложность исследования подвала из-за подтопления грунтовыми водами усложняет проверку этих гипотез.