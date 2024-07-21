Геостратег Андрей Школьников рассуждает о роли личности в истории и размышляет, возможно ли в новой эпохе появление исторических личностей

Ведущий: Роман Шахов

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Мир вступает в 30-летний период, когда будет доминировать военная сила. Это сменит предыдущий 30-летний период экономической конкуренции.

2. Ближайшие 7-10 лет для России будут связаны с военными конфликтами и формированием своей зоны ответственности.

3. В 2050-2080 годах ожидается период империй и борьбы смыслов, когда будет важна идеология и глобальные проекты.

4. Покушение на Трампа может стать важным символическим событием в американской политике.

5. В истории России было три ключевых лидера – Александр Невский, Иван Грозный и Сталин, которые спасли страну в критические моменты.

6. Современные технологии, такие как гиперзвуковое оружие, меняют стратегический баланс сил.

7. Обсуждается важность качества в культуре, СМИ и образовании, критикуется современный подход.

Вывод:

Беседа охватывает широкий спектр геополитических и исторических тем, фокусируясь на прогнозах будущего мирового порядка. Основной посыл – мир вступает в эпоху военного доминирования и борьбы идеологий, где России предстоит играть важную роль. Обсуждение подчеркивает цикличность истории, но также отмечает уникальность текущего момента из-за новых технологий и геополитических реалий.