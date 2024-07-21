Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 34-й бригады морской пехоты, 15-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихое, Циркуны, Казачья Лопань, Липцы, Волчанск, Жовтневое и Старица Харьковской области.

Отразили четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой, 23-й механизированной бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

Потери противника составили до 145 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 128-мм установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Противник потерял за сутки свыше 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три 155-мм гаубицы: М777, М198 производства США и «FH-70» производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад и 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Часов Яр, Ильинка, Катериновка Донецкой Народной Республики.

Отражена атака штурмового отряда 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубицы: М777, М114 производства США и «FH-70» производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании.

Также уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Михайловка, Желанное, Новгородское и Волчье Донецкой Народной Республики.

Отражены семь контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

Потери противника за сутки составили до 330 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, три полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 120-й бригады теробороны, 17-й и 21-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Водяное, Новоселка, Пречистовка, Раздольное и Степное Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака формирований 102-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицы «FH-70» производства Великобритании и М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степное и Новоданиловка Запорожской области.

Потери ВСУ составили свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США; склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, а также поражены: цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 27955 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23910 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России