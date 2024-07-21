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Беседа Виктора Алексеевича с Малышевой Татьяной Алексеевной, врачом акушером-гинекологом высшей квалификационной категории

00:06 Встреча с Татьяной Малышевой

09:31 Воспитание в утробе матери

16:26 Влияние слов на развитие ребенка

18:18 Проблемы родов и их влияние на рождаемость

21:04 Влияние разлучения с матерью на детей

24:49 Проблемы системы родовспоможения

28:53 Домашние роды и их влияние на рождаемость

35:21 Роды и воспитание детей

40:53 Образование и воспитание

45:25 Передача знаний и опыта

Контакты Малышевой Татьяны Алексеевны:

➤ www.reborn-spb.ru

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Важность перинатальной психологии и воспитания ребенка еще в утробе матери.

2. Негативное влияние разлучения матери и ребенка сразу после родов на формирование материнского инстинкта.

3. Необходимость изменения подхода к родам – от медицинского к более естественному и психологически комфортному.

4. Важность правильной терминологии и отношения к плоду как к личности, а не объекту.

5. Проблема позднего материнства и снижения рождаемости в современном обществе.

6. Необходимость изменения системы образования для формирования правильного отношения к рождению и воспитанию детей.

7. Важность передачи знаний о правильном подходе к беременности и родам следующим поколениям.

Вывод:

Беседа затрагивает глубокие проблемы современного общества, связанные с рождаемостью и воспитанием детей. Эксперты подчеркивают необходимость изменения подхода к беременности и родам, уделяя больше внимания психологическим аспектам и естественным процессам. Они считают, что это может помочь решить проблемы снижения рождаемости и ухудшения здоровья населения. Важным аспектом является также изменение системы образования и передача знаний о правильном подходе к рождению и воспитанию детей будущим поколениям. Эксперты видят в этом свою миссию и готовы делиться своими знаниями через образовательные курсы.