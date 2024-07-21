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Мы Ленину, партии верны, 1970

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Фильм рассказывает о том, как милиция готовится к 100 летнему юбилею В.И. Ленина.

ВНИИ МВД СССР, 1970 г.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Значение Ленина и Коммунистической партии для советского народа
2. Биография Ленина и его революционная деятельность
3. Создание советской милиции по инициативе Ленина
4. Роль милиции в защите социалистического государства
5. Современная работа милиции в разных регионах СССР (Шушенское, Ленинград, Ульяновск)
6. Образование и подготовка сотрудников милиции
7. Народные дружины и их вклад в охрану правопорядка
8. Память о Ленине и его наследии в современном СССР

Вывод:

Фильм подчеркивает связь между идеями Ленина, работой милиции и подготовкой к празднованию его юбилея, демонстрируя, как органы правопорядка стремятся соответствовать ленинским идеалам и отмечать его наследие.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lK6R4uS4Qms
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