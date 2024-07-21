Казак Джонсонюк тем временем продолжает свое дело: агитирует хохла воевать до последнего хохла. Именно так я могу прочесть его последнюю статью в Daily Mail, где он типа «предлагает способы закончить войну».

Ключевой целью Украины теперь становится выход уже не на границы 1991 года, а «всего-то» на границы 24 февраля 2022. При этом предполагается, что в обмен Россия должна согласиться на вступление Украины в ЕС и НАТО. Методы, которыми Россию предстоит убедить – увеличение военной помощи, ускорение поставок оружия и разрешение бить дальнобойными ракетами по «старой» территории России.

Пряник для России – «особые меры защиты носителей русского языка на Украине» и «глобальное восстановление отношений с Западом».

Что тут можно сказать. Только то, что казак Джонсонюк продолжает исполнять то, что начал в 2022 году, уговорив украинское руководство ничего не подписывать в Стумбуле и пообещав им победу в войне.

Теперь обещать победу как-то неуместно, обстановка не та, но идея «сейчас мы русских напугаем, вам дадим оружия больше, передавать будем быстрее, и русские в итоге согласятся на мир» может киевским деятелям и зайти. Просто потому, что в Киеве знание о реальных возможностях западной оборонки – вещь не сильно распространенная, знай они, с чем придется столкнуться, никакой Джонсонюк их бы от Стамбуле не отговорил.

А сейчас можно еще раз попытаться продать уже кем-то один раз съеденную шоколадку, и сказать «да это мы не торопились просто, а сейчас включим третью передачу, и разгонимся как следует». В марте 2022 года этот лохматый деятель уже избавил Россию от национального позора, не дав Украине подписать мир, который был бы полезен не более «Минска».

Сейчас он имеет шансы сделать это во второй раз, убедив Киев в том, что никакие переговоры не нужны, Кремль скоро сам испугается и согласится на вышеприведенные условия. Есть неплохие шансы, что до третьего раза Украина не доживет.

Полезный казак, надо будет ему орден Дружбы народов потом выхлопотать за заботу о российском престиже.

@vysokygovorit

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Борис Джонсон продолжает агитировать Украину продолжать войну.

2. Джонсон предлагает новую цель для Украины – возвращение к границам 24 февраля 2022 года.

3. Предлагается увеличить военную помощь Украине и разрешить удары по территории России.

4. В качестве стимула для России предлагаются "меры защиты русскоязычных на Украине" и "восстановление отношений с Западом".

5. Автор напоминает, что Джонсон уже в 2022 году убедил Украину отказаться от мирных переговоров в Стамбуле.

6. Высказывается мнение, что украинское руководство может поверить в эту стратегию из-за незнания реальных возможностей западной оборонной промышленности.

7. Автор считает, что Джонсон может снова убедить Киев отказаться от переговоров, что может иметь негативные последствия для Украины.

Вывод:

Автор статьи иронично описывает действия Бориса Джонсона, подчеркивая парадоксальность ситуации. Хотя Джонсон, стремится реализовать интересы Великобритании и Запада, призывая Украину продолжать войну, в долгосрочной перспективе его действия могут оказаться выгодными для России.

Учитывая текущую ситуацию на фронте, которая, складывается в пользу России, мирные переговоры сейчас не отвечают российским интересам. Таким образом, Джонсон, агитируя за продолжение конфликта и отговаривая Украину от переговоров, невольно играет на руку России.

Автор саркастически называет Джонсона "полезным казаком" и предлагает наградить его "орденом Дружбы народов за заботу о российском престиже", подчеркивая ироничность ситуации, когда действия, направленные против России, на практике могут оказаться ей выгодными.