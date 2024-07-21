Борис Марцинкевич с Евгением Геннадьевичем Гашо обсудили так называемые "мастер-планы" городов. Предложил Юрий Трутнев для Дальнего Востока, Владимиру Путину понравилось, сейчас их разрабатывают для 200+ городов разом. И ни один из них не проходил экспертизу по всей инженерии: энергообеспечению, теплообеспечению, водообеспечению, и прочим канализациям – бытовым, промышленным, ливневым. Архитекторы рисуют КРАСИВОЕ, а как оно, работать будет – не интересует… Подробнее в новом видео.

00:00 Тема лета: Мастер-планы городов. Зачем 225 штук?!

02:13 Моногорода и их энергоснабжение. Росатом и секретные локации

03:09 Централизация VS Климат. Кто виноват в неравномерном развитии?

07:20 Стратегия vs Мастер-план. Координирует или Собирает деньги?

09:07 Рынок всё порешает – устаревший подход. Нужна новая стратегия развития России

23:53 Без чего невозможна жизнь на Дальнем Востоке

17:05 Роснефть везде: газ, металл, корабли, заборы

25:44 Тендерная вакханалия. Как за 3 рубля сделать тепловой баланс?

Сколково, Энерджи и РосНано. Где 50 страниц, там и 15 томов?

34:56 Роснефть – многостаночник. Газ из Кузбасса и угольная столица Якутии

41:16 С кем чаще встречаться ? Требуется режим "Спецоперации"!

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Правительство утвердило мастер-планы для 25 дальневосточных городов, планируется разработать еще 200.

2. На реализацию мастер-планов выделено 3,25 триллиона рублей.

3. Возникают вопросы о качестве и содержании этих мастер-планов, особенно в части инфраструктуры и энергетики.

4. Отмечается недостаток междисциплинарного взаимодействия при разработке мастер-планов.

5. Существует проблема учета реальных потребностей городов и планов развития крупных компаний.

6. Обсуждается необходимость профессиональной экспертизы мастер-планов.

7. Поднимается вопрос о важности энергетического планирования в развитии городов.

8. Отмечается недостаточное внимание к вопросам климатической адаптации.

9. Обсуждается опыт подземного городского строительства в других странах.

10. Затрагивается проблема административной реформы и ее влияния на управление городским развитием.

Вывод:

Разработка мастер-планов для дальневосточных городов – важная инициатива, но ее реализация вызывает ряд вопросов. Основные проблемы связаны с недостаточной проработкой инфраструктурных и энергетических аспектов, отсутствием междисциплинарного подхода и профессиональной экспертизы. Для повышения эффективности мастер-планов необходимо улучшить взаимодействие между различными специалистами, учитывать реальные потребности городов и планы развития крупных компаний, а также уделять больше внимания вопросам энергетики и климатической адаптации. Важно также привлекать к обсуждению и оценке мастер-планов местных жителей и экспертов.