Города будущего в России: мастер-планы городов или ЭТО ФИАСКО, БРАТАН
Борис Марцинкевич с Евгением Геннадьевичем Гашо обсудили так называемые "мастер-планы" городов. Предложил Юрий Трутнев для Дальнего Востока, Владимиру Путину понравилось, сейчас их разрабатывают для 200+ городов разом. И ни один из них не проходил экспертизу по всей инженерии: энергообеспечению, теплообеспечению, водообеспечению, и прочим канализациям – бытовым, промышленным, ливневым. Архитекторы рисуют КРАСИВОЕ, а как оно, работать будет – не интересует… Подробнее в новом видео.
00:00 Тема лета: Мастер-планы городов. Зачем 225 штук?!
02:13 Моногорода и их энергоснабжение. Росатом и секретные локации
03:09 Централизация VS Климат. Кто виноват в неравномерном развитии?
07:20 Стратегия vs Мастер-план. Координирует или Собирает деньги?
09:07 Рынок всё порешает – устаревший подход. Нужна новая стратегия развития России
23:53 Без чего невозможна жизнь на Дальнем Востоке
17:05 Роснефть везде: газ, металл, корабли, заборы
25:44 Тендерная вакханалия. Как за 3 рубля сделать тепловой баланс?
Сколково, Энерджи и РосНано. Где 50 страниц, там и 15 томов?
34:56 Роснефть – многостаночник. Газ из Кузбасса и угольная столица Якутии
41:16 С кем чаще встречаться ? Требуется режим "Спецоперации"!
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Правительство утвердило мастер-планы для 25 дальневосточных городов, планируется разработать еще 200.
2. На реализацию мастер-планов выделено 3,25 триллиона рублей.
3. Возникают вопросы о качестве и содержании этих мастер-планов, особенно в части инфраструктуры и энергетики.
4. Отмечается недостаток междисциплинарного взаимодействия при разработке мастер-планов.
5. Существует проблема учета реальных потребностей городов и планов развития крупных компаний.
6. Обсуждается необходимость профессиональной экспертизы мастер-планов.
7. Поднимается вопрос о важности энергетического планирования в развитии городов.
8. Отмечается недостаточное внимание к вопросам климатической адаптации.
9. Обсуждается опыт подземного городского строительства в других странах.
10. Затрагивается проблема административной реформы и ее влияния на управление городским развитием.
Вывод:
Разработка мастер-планов для дальневосточных городов – важная инициатива, но ее реализация вызывает ряд вопросов. Основные проблемы связаны с недостаточной проработкой инфраструктурных и энергетических аспектов, отсутствием междисциплинарного подхода и профессиональной экспертизы. Для повышения эффективности мастер-планов необходимо улучшить взаимодействие между различными специалистами, учитывать реальные потребности городов и планы развития крупных компаний, а также уделять больше внимания вопросам энергетики и климатической адаптации. Важно также привлекать к обсуждению и оценке мастер-планов местных жителей и экспертов.